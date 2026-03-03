當表態政治凌駕專業治理　解析台灣當前的體制危機

▲台灣社會近年顯現出一種特殊的「場域化」現象，行政體制與公共討論逐漸從「務實解決問題」轉向「意識形態表演」。（圖／記者林敬旻攝）

●徐作聖／科管退休教授、化學博士



台灣社會近年顯現出一種特殊的「場域化」現象，行政體制與公共討論逐漸從「務實解決問題」轉向「意識形態表演」。當政治正確成為衡量一切的最高準則，從高層決策到公眾人物的發言，無不陷入一種以「表態、表演、表忠」為核心的溝通模式。這種風氣不僅限制了理性討論的空間，更對台灣的產業競爭力與國家治理效能構成實質威脅。

政治秀場化 行政溝通的本質變異

觀察賴清德政府上任後的風格，行政溝通展現出極強的儀式感。在各類公開行程與政策發布中，政治訊息的傳遞往往被包裝成高度組織化的感性宣示。在這種氛圍下，政治參與者若欲獲得行政資源的青睞，首要條件並非專業績效，而是對特定價值的「高調表態」。

這種「表演政治」導致行政官僚體系的專業主義逐漸退縮，當官員必須先在立場上表現出對決策者的絕對忠誠，其政策論述便難免偏離科學與數據。

從具體案例 看表態文化的虛偽性

近期社會上出現多起指標性事件，精準勾勒出這種「表態政治」的荒謬。例如，藝人賈永婕在接任台北 101 董事長後，其針對歷史人物蔣介石的強烈言論，本質上與商業經營或地緣觀光發展無關，卻在特定政治氛圍下被放大為一種「政治正確」的宣誓。

這種透過言語霸凌歷史人物來換取政治認同的行為，雖無助於提升企業營運效能，卻是當前社會獲取「關愛眼神」的捷徑。

更令人側目的是，陸委會在面對立委劉世芳外甥赴陸經商的質疑時，其聲援邏輯展現了標準的「雙重標準」。當普通民眾或反對陣營與對岸交流時，常被扣上國安或道德紅線的帽子；但當對象具備特定政治背景時，原本的「賺紅錢」指控便瞬間轉化為合情合理的商業行為。

這種彈性詮釋不僅反映了行政機關的失職，更顯示出在「表態、表演、表忠」掛帥的社會中，立場決定了是非，法治與原則退居其次。

▼近期社會上出現多起指標性事件，精準勾勒出這種「表態政治」的荒謬。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

科技與產業發展的「內宣化」危機

台灣最核心的競爭力在於科技產業，而科技研發的核心精神在於科學理性。然而，當國家機器將兩岸議題與產業發展高度掛鉤，並將其轉化為歌功頌德的政治秀場時，台灣的經濟基石便面臨鬆動的風險。

在兩岸關係中，科技交流與產業競合本是極其專業的地緣政治議題。但在當前的政治氛圍下，這些議題常被簡化為「抗中」或「親中」的二元對立。當行政決策優先考量的是政治宣傳效果，而非全球供應鏈的現實動態時，台灣科技業在國際市場中的專業佈局將受到干擾。

如果產業政策的制定是為了在政治舞台上演出一場完美的「大內宣」，而非應對兩岸科技競合的嚴峻挑戰，台灣的優勢將在這些無意義的虛功中被消耗殆盡。

治理效能空洞化的長遠隱憂

一個國家的強大取決於實務工作的累積，而非依賴表面的口號。當「表態」成為社會升遷與資源獲得的主流邏輯，基層專業人才會發現，實質的貢獻往往不敵一場精準的政治表演。這種誘因結構的扭曲，正是導致當前社會氛圍窒息的根源。

當行政資源被大量配置於創造政治正確的氛圍時，實質的治理問題，包括能源短缺、人才流失、以及兩岸和平的維繫：皆被邊緣化。兩岸關係的處理若始終停留在表態層級，忽略了兩岸在科技與經貿層面的實質對接，台灣將錯失在多變區域局勢中自保與發展的良機。

▼一個國家的強大取決於實務工作的累積，而非依賴表面的口號。當「表態」成為社會升遷與資源獲得的主流邏輯，基層專業人才會發現，實質的貢獻往往不敵一場精準的政治表演。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。