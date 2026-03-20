賴清德批「國民黨比日本殖民還差」　政治自殘、自曝其短

▲賴清德批評國民黨對台灣人比日本殖民還差，引發社會嘩然。（圖／記者徐文彬攝）

●劉宗夏／金融分析者

賴清德批評國民黨對台灣人比日本殖民還差，引發社會嘩然，不少人引用歷史打臉賴總統的說法，賴清德身為中華民國的總統，一再用偏頗的史觀否定國民政府的貢獻，卻藏不住對日本的戀慕，其實這麼做實在很不聰明，不僅是在政治上自殘，更是自曝自己歷史基礎淺薄之短。

國民政府建設台灣，是把台灣當成自己的命脈，日本則是為了掠奪台灣的物資，日本雖然在台灣建立公共衛生跟法律制度，但是把台灣定位為低端農業代工，國民政府讓教育普及，使人民有翻身的機會，台灣從農業社會往高科技產業轉型。

國民政府來台灣，雖然民主是漸進式的，但是終究是把台灣人當成自己人，跟日本殖民統治不同，這許多歷史真相都可以考察，並不是總統說什麼，人民都會相信，講的不正確，反而顯示自己史觀偏頗，重創自己在人民心中的威信。

而且意圖想要操作，讓台灣人脫離中華的系統，可能會適得其反，在台灣反共還是有一定的市場，而且這些人不見得是民進黨的鐵桿支持者，只是因為討厭中共，可能會在選舉的時候投給他們認為對共產黨比較強硬的民進黨。

但這些人不見得會同意賴清德這種完全否定國民政府，並且戀慕日本的史觀，過度強解歷史，對於民進黨吸收中間選民百害而無一利，賴清德想影響台灣人偏向對自己有利的一方，可能會弄巧成拙，讓這些本來嫌國民黨對中共不夠強硬的人轉趨觀望。

而且強解歷史經不起考驗，真相越查越明，賴政府可能最後會把自己推向極端的光譜，越來越多人會發現賴清德只是把中華民國當成利用的工具，但其實不少在台灣反共的人是對中華民國有感情的，賴清德這種利用，但是卻不真心尊重國家的心裡被發現以後，只會把民進黨的基本盤越縮越小。

在台灣政黨對決，中間選民常常是關鍵，而中間選民雖然成分複雜，但不是任何政黨的鐵票，對於沒有根據的說法，比較不能夠接受，賴清德偏頗的史觀肯定會大大影響中間選民對他的印象分數。

賴總統最笨的就是用自己的弱點去操作，本來大家可能還不清楚賴總統史觀這麼偏差，但是你給人民有機會去印證你的歷史基礎一塌糊塗，賴清德是被自己同溫層裡面的掌聲所迷惑嗎？

▼在台灣政黨對決，中間選民常常是關鍵，而中間選民雖然成分複雜，但不是任何政黨的鐵票，對於沒有根據的說法，比較不能夠接受，賴清德偏頗的史觀肯定會大大影響中間選民對他的印象分數。（圖／記者詹詠淇攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。