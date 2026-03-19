美國考慮發動地面戰的原因與風險





▲儘管美國與以色列在戰場上占盡優勢，伊朗政權雖已被大幅削弱，但未出現土崩瓦解或士氣渙散的跡象，近期更開始用無人機、無人艇、水下無人載具及水雷，攻擊荷姆茲海峽的油輪與貨輪，對美國與世界各國的油價與物價帶來極大威脅。（圖／路透）

●揭仲／中華戰略前瞻協會研究員、淡江戰略所兼任助理教授

從2月28日「史詩之怒作戰」(Operation Epic Fury)開始，截至3月17日為止，在這18天的戰鬥中，美國與以色列聯軍雖已創下擊斃包括伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)在內，多達49位伊朗高層，也瓦解伊朗武裝部隊的C4ISR系統、防空系統、空軍和海面作戰兵力；雖然還無法完全阻止伊朗繼續用這彈道飛彈與無人機對周邊發動遠距打擊，但藉由對彈道飛彈發射車、無人機發射車，和儲藏彈道飛彈之地下坑道入口的精準打擊，使這二種武器的發射數量呈現斷崖式下滑。

作戰目標遲遲無法達成 華府考慮增加賭注

根據美國政府高層的談話，與美以聯軍的軍事行動，可看出美國希望藉「史詩之怒作戰」，達成下列目標：（一）伊朗永遠放棄取得核武，（二）伊朗永遠放棄以彈道飛彈與無人機攻擊其他國家，（三）伊朗停止在境外武裝、資助並指揮恐怖主義武裝組織，（四）伊朗停止妨礙荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)的海上運輸，（五）將伊朗石油的生產與輸出交由美國支配。

更重要的是，美國原本認為可藉一場短促而猛烈的攻擊，徹底消除伊朗對美國在中東利益的威脅後，就能將資源與軍力，從中東與波斯灣等地轉移到印太地區，增加對中共此一長期戰略競爭對手的嚇阻能力；但想在短時間內達成前述目標，關鍵在能否於伊朗內部，找到和目前代理委內瑞拉總統的羅德里格斯(Delcy Rodríguez)一樣，既能穩定內部情勢，又願意配合執行美國要求的政權。

截至目前為止，儘管美國與以色列在戰場上占盡優勢，伊朗政權雖已被大幅削弱，但未出現土崩瓦解或士氣渙散的跡象，近期更開始用無人機、無人艇、水下無人載具及水雷，攻擊荷姆茲海峽的油輪與貨輪，對美國與世界各國的油價與物價帶來極大威脅。

情況的發展顯示，美國僅憑空中攻擊就達成目標之可能性已大幅下降，「史詩之怒作戰」不排除會長期化；這可能使川普政府不得不考慮加大賭注，採取原本極力避免的手段，即派遣一定規模的地面部隊襲擊伊朗若干地點，例如已知的核子設施儲存，和對荷姆茲海峽發動襲擊的地區。

目前已知可能動用的地面部隊，除特種部隊與第82空降師，原部署印太地區，以兩棲攻擊艦「的黎波里號」(USS Tripoli)為首的第31陸戰隊遠征支隊(31st MEU)，其中包括2500名陸戰隊員，也奉命馳援中東。

華府為何考慮發動陸戰

至於美國政府為何甘冒風險，考慮派地面部隊進入伊朗領土，主因是在找不到伊朗版羅德里格斯政權的情況下，若想在短期內達成徹底清楚伊朗核子儲存設施與確保荷姆茲海峽海運安全，這二大可讓美國光榮宣布作戰勝利的目標，似乎只剩派地面部隊一途。

根據國際原子能總署(International Atomic Energy Agency)的估計，去年6月，以色列和美國對伊朗發動空襲前，伊朗擁有超過400公斤、濃度為60%的高濃縮鈾，及另外近200公斤濃度為20%的裂變材料，後者很容易轉化為濃度90%的武器級鈾，意味著伊朗能在短期內製造出核子彈頭；如今這些濃縮鈾的可能儲存地點之一，就是伊朗中部納坦茲(Natanz)附近的「十字鎬山」(Pickaxe Mountain)地下設施，估計深度達79至100公尺，超過美軍GBU-57巨型鑽地炸彈的最大穿透深度61公尺。

由於空襲不太可能奏效，使美國想短期內徹底消除伊朗的核子威脅，就只有派特種部隊，在精銳的游騎兵或82空降師於外圍掩護下，搭運輸機或直升機穿越空防能力所剩無幾的伊朗空域，於「十字鎬山」附近著陸，並對地下設施發動攻擊，然後由受過專門訓練的精英團隊，負責從衝突地區轉移放射性物質。

至於荷姆茲海峽，雖然伊朗海軍與革命衛隊具作戰能力的水面艦艇及岸置反艦飛彈，已被美以聯軍摧毀大半；但伊朗仍然能利用海峽中的島嶼，與海峽北面長達160公里的伊朗海岸為基地，用大量的無人艇、無人機，甚至無人水下載具，對航行船隻發動突襲。而傳統的軍艦護航制度，在寬度僅39至97公里的荷姆茲海峽內，對這些從水下或緊貼海平面高度襲來、雷達反射面積也非常小的武器，攔截效果有限。

因此，要在短期內徹底清除伊朗對荷姆茲海峽的威脅，派陸戰隊於優勢海空支援下，奪取諸如拉拉克島(Larak)、荷姆茲島(Hormuz)與格什姆島(Qeshm Island)，並破壞島上的軍事設施，然後再襲擊大通布(Greater Tunb)、小通布(Lesser Tunb)和阿布穆沙(Abu Musa)等較小的島嶼。

倘若成功，不僅能重挫伊朗用無人載具發動攻擊的能力；還能在島上進駐防禦無人載具的偵察與攔截系統，防範來自伊朗本土之無人載具的攻擊，確保海峽航行船隻的安全。

這種任務型態，跟印太地區美軍陸戰隊的「遠征前進基地作戰」(Expeditionary Advanced Base Operations, EABO)相去不遠，相信這也是美國中央司令部申請派第31陸戰隊遠征支隊馳援的主要考量。

發動陸戰的風險 不容小覷

然而，這些地面作戰乍看之下，規模不算大，過程中遭伊朗防空系統狙擊的可能性也不高，但絕不代表風險很低。

尤其地面攻勢的目標，伊朗政府應該不難猜到，使美軍幾乎不可能形成戰略奇襲。以「十字鎬山」地下設施為例，伊朗地面部隊可依託對附近山地的熟悉，設法伏擊美軍，且只要使美軍蒙受一定程度的傷亡，甚至有美軍被俘，就可能使華府遭受國內強烈的批評。

就算初期突擊順利，要完全控制這些坑道然後將核材料移除，恐怕會花上數日，甚至還要在附近找地點設置臨時機場，才能運輸必要的設備，並將核材料運出；使整個作戰不僅需要龐大的後勤支援，美軍也必須戍守當地數天，過程中將遭受伊朗地面部隊與無人機的不斷攻擊，風險不容小覷。

至於佔領荷姆茲海峽各島的作戰，雖風險相對低。但伊朗在過去幾年，應該已在許多地區儲存大量的料件，能在設備條件有限的廠房內繼續製造自殺無人機，持續從伊朗海岸朝航行船隻，或海峽島嶼上的美國陸戰隊發動攻擊。這意味著，若想萬無一失地確保海峽航行安全，美軍除派艦隊，也需動用大量的監視偵察資源，監控整個海峽北方的伊朗海岸，甚至還需增派地面兵力，佔領並據守若干海峽北岸的伊朗陸地。

一言以蔽之，派地面部隊攻擊伊朗特定地點，固然使華府有可能在較短時間內，完成兩大主要任務，讓伊朗再也無法威脅美國的中東利益；但也有不小的機率，使華府還是無法在短時間內光榮地結束戰爭，稱得上是一場豪賭。

▼地面部隊攻擊伊朗特定地點，固然使華府有可能在較短時間內，完成兩大主要任務，讓伊朗再也無法威脅美國的中東利益；但也有不小的機率，使華府還是無法在短時間內光榮地結束戰爭，稱得上是一場豪賭。（圖／達志影像／美聯社）

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