ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

別管谷關的空氣了，自己「排放」的空氣最好？

雲論

 

▲谷關空氣。（資料照／記者陳玉攝）

 ●作者／韋恩的食農生活。

最近好像很流行送空氣，繼台中送谷關的空氣之後，還有人送故宮博物院的空氣丶AKB48的空氣丶某黨還送阿姆斯特丹的空氣（可以，這個很純

韋恩告訴大家，不用去搶那些送的空氣，只要有心，人人都可以排出好空氣，因為國外紛紛報導，聞屁可以預防癌症、降低心臟病和中風、不舉等疾病風險」⋯⋯所以果然是天然的熊好？？

等等，大家不要激動，不是叫大家裝好一瓶一瓶的排氣拿去賣，這項產品已經被我昨天搶先申請專利了(大誤！)(每個人每天都會排大約14次，誰需要買別人的？)。因為以上的說法是典型媒體新聞丶甚至內容農場掐頭去尾的跳躍報導法，屁在現實世界中會不會發生這樣的功效，仍然大有問題。

沒錯，這說法是基於科學研究的結果，只不過這是個細胞等級的實驗，距離人體實際應用，還差的很遠。這研究來自於英國艾希特大學的科學家，其研究指出，硫化氫這個物質，就是屁裡的臭味來源，溫泉與臭雞蛋的臭味也同樣來自它。而硫化氫在大量時是有毒的，但是科學家發現，如果是很微量的硫化氫，再以科學家發現的一種特殊蛋白質-AP32搬運到細胞中的粒線體中，反而可以有保護、活化粒線體這個人體發電廠的效果，因此可能有預防癌症、降低心臟病丶不舉和中風等疾病風險的能力。

所以大家知道了吧，這研究還在細胞等級，而且還有很多條件，所以不等於聞了屁有用。這種內容農場典型的誇大手法，希望大家可以明瞭。平常大家還是多呼吸外面的新鮮空氣比較實在。

熱門推薦》
►青花菜煮熟後抗癌功效高3倍，不吃嗎？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「韋恩的食農生活」。以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論韋恩的食農生活 韋恩的食農生活 空氣品質
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
別管谷關的空氣了，自己「排放」的空氣最好？
香功堂主／《邊境奇譚》：這樣的我有人性嗎？
下班族／面對連假，我已準備周全！
在大公司好還是小公司好？每個人都得面對的課題...
秒懂家醫／半夜一直起來小便，怎麼辦？

推薦閱讀

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

秒懂家醫／半夜一直起來小便，怎麼辦？

梅復興／派里級艦軍購　千金難買的划算投資

別管谷關的空氣了，自己「排放」的空氣最好？

在大公司好還是小公司好？每個人都得面對的課題...

陳一新／貿易談判不是「各退一步」而是「美進中退」

宋兆文／中國潛艇釣魚台海面上浮事件探討

「我的美國病人」醫千字文嘆：希望將來我病痛時健保還..

張誠／中共S-400射程蓋全台？有台版哈比機不怕！

當一半的台灣人年齡超過57.9歲，會發生什麼事？

相關文章

春節連假首日雲林以南空氣差　高屏8測站「紅害」警示

春節連假首日雲林以南空氣差　高屏8測站「紅害」警示

今（2日）天是春節9天連假的第一天，但西半部地區因位於背風面，擴散條件轉差，局部地區細懸浮微粒濃度易上升。根據環保署空氣品質監測網11時的資..

21小時前

陳一新／貿易談判不是「各退一步」而是「美進中退」

陳一新／貿易談判不是「各退一步」而是「美進中退」

單厚之／2020大選「總統綁立委」：壓縮柯文哲空間

單厚之／2020大選「總統綁立委」：壓縮柯文哲空間

邱智淵／美國文攻武嚇　中美爭霸詭譎難測

邱智淵／美國文攻武嚇　中美爭霸詭譎難測

邵宗海／民進黨「新的決議文」，可能走向的解析

邵宗海／民進黨「新的決議文」，可能走向的解析

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬／別再讓爸媽幫你存起來！教你「紅包理財法」

【人雲亦云】夏韻芬／別再讓爸媽幫你存起來！教你「紅包理財法」

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

釋字 771 號：長大才爭遺產..

釋字 771 號：長大才爭遺產..

半夜一直起來小便，怎麼辦？

梅復興／派里艦軍購　划算的投資

別管谷關的空氣了，自己「排放」..

在大公司好還是小公司好？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面