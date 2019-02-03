別管谷關的空氣了，自己「排放」的空氣最好？

▲谷關空氣。（資料照／記者陳玉攝）

●作者／韋恩的食農生活。

最近好像很流行送空氣，繼台中送谷關的空氣之後，還有人送故宮博物院的空氣丶AKB48的空氣丶某黨還送阿姆斯特丹的空氣（可以，這個很純）。

韋恩告訴大家，不用去搶那些送的空氣，只要有心，人人都可以排出好空氣，因為國外紛紛報導，聞屁可以預防癌症、降低心臟病和中風、不舉等疾病風險」⋯⋯所以果然是天然的熊好？？

等等，大家不要激動，不是叫大家裝好一瓶一瓶的排氣拿去賣，這項產品已經被我昨天搶先申請專利了(大誤！)(每個人每天都會排大約14次，誰需要買別人的？)。因為以上的說法是典型媒體新聞丶甚至內容農場掐頭去尾的跳躍報導法，屁在現實世界中會不會發生這樣的功效，仍然大有問題。

沒錯，這說法是基於科學研究的結果，只不過這是個細胞等級的實驗，距離人體實際應用，還差的很遠。這研究來自於英國艾希特大學的科學家，其研究指出，硫化氫這個物質，就是屁裡的臭味來源，溫泉與臭雞蛋的臭味也同樣來自它。而硫化氫在大量時是有毒的，但是科學家發現，如果是很微量的硫化氫，再以科學家發現的一種特殊蛋白質-AP32搬運到細胞中的粒線體中，反而可以有保護、活化粒線體這個人體發電廠的效果，因此可能有預防癌症、降低心臟病丶不舉和中風等疾病風險的能力。

所以大家知道了吧，這研究還在細胞等級，而且還有很多條件，所以不等於聞了屁有用。這種內容農場典型的誇大手法，希望大家可以明瞭。平常大家還是多呼吸外面的新鮮空氣比較實在。

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