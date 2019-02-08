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簡守信／飄飄何所似，天地一血糖

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▲糖尿病常引起的腎臟問題。（圖／達志示意圖）

●簡守信／台中慈濟醫院長。

詩人余光中提到關於另一位詩人杜甫的故事是這樣的：

有一天杜甫要參加國際研討會，所以得印一些中英雙語名片。名片店老闆就問杜甫有沒有英文名字，頗為嚴謹的杜甫回答：「直譯即可。」老闆一唸之下覺得似乎不太妥當，若是直接將杜甫翻成「Du Fu」，外國人不察，可能會把一代詩人誤認為是賣豆腐(Dou Fu)的；若是比照外國人的習慣，先說名再說姓，那就翻譯成「Fu Du」，這時候華人是不是會認為杜甫怎麼變成老「糊塗」。

左思右想不得其解時，老闆忽然靈機一動問杜甫：「你是不是另外有什麼名號？」杜甫答道：「我姓杜名甫，字子美。選『子美』的原因是許多名人都喜歡用『子』當他們的字，例如蘇軾字子瞻，司馬遷字子長等等。況且我的人品、文采均美，所以子美應該是一個滿適合的稱呼。」老闆聽到這裡，大力一拍：「有了！你的英文名字就叫Jimmy Du，Jimmy不正好是子美的直譯嗎？」於是一代詩聖杜甫就成了Jimmy Du。

這當然是個笑話，不過如果能讓杜甫在地下啞然失笑，那應該也算功德一件。因為他的一生是如此的漂泊和悲苦。
理想和抱負遇上時運不濟，就成了「飄飄何所似，天地一沙鷗」這樣蒼涼的感觸。在生命的波折裡，他就好像是那隻沙鷗，在暴風雨中飄來盪去，由不得自己。

居住的破屋，在北風怒號下屋頂被掀了。用來覆蓋屋頂的茅草也被強風吹到河的那一邊。想撐起老邁的身軀，奮力找回那堆茅草時，卻看到對岸有一群頑童，欺負他的年老無力，大剌剌地將茅草取走。這樣的心酸無奈沒有變成滿紙辛酸淚，卻化成「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士盡歡顏，風雨不動安如山」，這樣悲天憫人、民胞物與的胸襟。

會不會是因為長期鬱鬱不得志，造成杜甫因為重度憂鬱而去世？他的死因考證起來，讓人更添心酸。杜甫當時客居湖南，由於被突然的洪水所圍困，連續餓了九天。當地縣令用小船把杜甫救了出來，再以豐盛的酒肉食物招待他，而他在囫圇吞下食物後沒多久就去世了。飢餓後的過度飽食引發嘔吐，再造成吸入性肺炎，或是食物腐敗導致中毒，都是可能的死因。只是這樣的死因未免也太後現代了些！

其實，杜甫去世前就常常頭暈、體力不濟、視力模糊，後來還出現手腳麻痺等症狀。這些病狀當然也可以用營養不良來解釋，但是參照他自己提到的「消渴症」，杜甫罹患糖尿病似乎就呼之欲出了！

糖尿病造成杜甫周邊神經病變，所以會有手腳麻痺的狀況。即使如此，他還是鞠躬盡瘁、戮力從公。「我雖消渴甚，敢忘帝力勤」，即使生病、消瘦、虛弱，怎敢忘記皇帝賦予的使命？

杜甫如果活在現代，應該滿適合擔任行政院長！

杜甫應該很難想像一千多年後，「病不孤、必有鄰」，連小學生竟然也罹患糖尿病。他應該也很難想像糖尿病不只會有多吃、多喝、多尿的症狀，也會影響全身，造成免疫力下降、周邊血管病變、神經病變、視網膜出血、腎絲球硬化等等令人聞之喪膽的多重併發症！他當然更難想像，現代醫療可以對治糖尿病的方式是如此多樣，而治療結果卻是如此讓人心憂。

腎臟問題

糖尿病引起的腎臟問題，就是一個例子。

腎臟是一個布滿血管，血流非常豐富的地方。心臟每跳動一次，就有百分之二十的血液會送往腎臟，如果腎絲球的血管受到血糖過高的影響發生病變，當然會影響腎臟功能。現代糖尿病治療的一大突破就是，如此恐怖的洗腎結局是可以改變的！

微觀尿液就可以宏觀腎臟。透過檢查尿液是否有微蛋白，可以早期偵測腎臟的問題。不要等到尿液出現混濁、起泡等現象，腎臟功能可能已經嚴重受損時，才驚覺時不我與。

對於各項數據的斤斤計較，更是控制糖尿病的不二法門。體重、每日運動量、飯前血糖、飯後血糖、糖化血色素、甚至於二十四小時的血糖監視都是輕忽不得。唯有穩定合理的數字控制，才有辦法不讓糖尿病成為那疾病暴風雨中的天地一沙鷗。

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●本文獲作者、出版社授權，轉載自《來醫生館聽故事》。以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

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