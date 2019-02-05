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鍾文榮／自助天助，財神爺保佑你發財？

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●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

大年初四接五路，初四接請五路財神，初五開市，以圖吉利。金豬年，祝大家好運發大財。

我覺得今年過年走春，各地的財神廟應該是生意興隆，更正，應該是香火旺盛才對。朋友問我何以論證財神廟的香火今年會更旺盛呢？我常言，信徒的信仰行為就像一面鏡子，反射出他的需求，景氣一不好，大家的收入變差，自然而然想到財神爺，到財神廟請財神爺指點迷津，也是人之常情！

我認為最知道人間景氣的非灶神莫屬，但想要扭轉一下未來，還是得靠財神。

去年回母校參加一場經濟研討會時，講者提到這幾年景氣的發展趨勢時，透露了一下天機，答案是「去年（2017）比今年（2018）好，今年比明年（2019）好」，台下的聽眾先楞了一下，才慢慢體會出講者透露出的不可說的天機。果不出所料，不消多久，各方的景氣預測報告紛紛出爐，印證了「去年比今年好，今年比明年好」。股市去年也不好，狗年台股封關日（12月30日）大盤指數挑戰萬點失利，累計狗年下跌489點，市值約蒸發1.28兆元，以開戶人數約1024萬人計算，平均每位股民資產約蒸發12.5萬元。若再加上去年中美貿易大戰，臺灣的出口貿易受阻，農曆年前幾家電子廠釋出裁員與無薪假的策略因應外冷的貿易市場，足見狗年的經濟真的不好。

經濟景氣不好，大家收入變差，這年怎生得好？

但金豬年呢？有錢沒錢向財神爺借個金好過年，求個今年能有發財運，順便擲筊博杯向財神爺借個金。走春求財，似乎年年都很旺盛，連土地公廟發個錢母，都有信徒七天排隊，只為一枚土地公的錢母，希望來年可以發財運賺大錢，足見大家對財神爺的強烈需求！

舉最知名的南投縣竹山紫南宮為例，據廟方統計，2011年借金3億元，在2017年借金成長到4億元多，當年還金超過6億元，7年來借金規模成長33%，然名目GDP七年來的成長率才22.3%，借金成長率還遠高於GDP成長率。

然大家是否會好奇，到財神廟求財借金真的會發財嗎？以紫南宮還金的金額大於借金的金額為例，似乎大家都有發財，不然怎會加碼還金呢？一般而言，信徒一年後大部分會加碼還金，以2017年的總數約略估計，信徒約是加碼50%還金，然這當中還有未還金的，顯見，有部分信徒很顯性的大筆「還願」。

我有個朋友從商，也到紫南宮借金，他同我說土地公真的保佑他賺了一筆錢。我問他，當年他公司的營運活動是否有所改變？他回我在營運策略上有積極一些。

這就對了，所謂的積極就是一種風險，更高的風險代表更高的報酬率。我解釋是他的求金改變了他風險偏好與行為，所以他當年賺了點錢是因為他的營運策略改變，是「自助天助」的結果。

更深入一點分析，大家一定見到廟口很多信徒加碼還願，但說穿了，這只是一種存活者偏差（Survivorship Bias），正因為大家都只看到「贏家」來大筆還願，卻未見到輸家出現，以致於真以為財神爺很靈。所以，我那位從商的朋友因為風險偏好的改變，才有機會成為「存活者」的「贏家」，這下子，他更相信「自助」後才有「天助」的道理了！

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