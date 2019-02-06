簡守信／是誰規定一天要吃三餐？

▲一天應該要吃幾餐？（示意圖／記者李佳蓉攝）

●簡守信／台中慈濟醫院長。

診間來了一位腳部外傷的女病人。由於是初診，為了確認藥物劑量是否適當，看診時也必需在病歷填上病患的體重。

我們由病人回答體重的過程中，也可以看出一些有趣的現象。大多數的男生幾乎都會毫不遲疑地回答，女性病患相對的就會延遲幾秒鐘。延遲時間的長短會和她的體重成正比。

至於是不是年輕的女性病人才有這樣的反應？答案則是否定的！不論是情竇初開或曾經滄海，對自己體重的敏感度是完全不受時空影響。有些女生則謹慎到精準度是小數點後兩位，似乎把自己的體重當成貴重金屬在記錄，只是這樣的執著對體重的控制好像沒有太大的相關。

這一位受傷的女孩，由於喜歡速食，體重已飆高到八十多公斤。車禍所造成的傷口，問題不大，只要好好換藥，過一陣子自然可以癒合。

正在幫這位少女換藥和解釋如何照顧傷口時，陪她一起來的媽媽卻問了一個和傷口完全無關的問題：「醫生啊，我女兒的脖子為什麼老是洗不乾淨？好像有一大片『仙』卡在脖子後面，黑黑髒髒的，有沒有什麼比較強的清潔劑可以還我女兒的清白？」

原來黑黑的一片，並不是什麼陳年汙垢，而是代謝症候群未完全發作前所出現的皮膚警訊──「黑色棘皮症」。如果病人體重過重、血脂肪過高，腰圍過粗的問題沒有趕緊改善，隨之而來的糖尿病、高血壓，一定會讓她年輕的生命蒙上一層陰影。

脖子的那片黑皮就好像山雨欲來風滿樓前的朵朵烏雲，重覆提醒著：「要擋得住食物色香味的誘惑！要少吃一餐！要停掉宵夜！要重新讓步履輕盈起來！」

如果每天少吃一餐，少了三分之一的卡路里，身材能做好水土保持，繼續「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」的機會自然增加不少。

那又是誰規定一天要吃三餐呢？

農業時代，早餐和晚餐是主角，中餐只是意思意思。

工業革命後，人力大量由農田移向工廠，為了管理方便，就有了共同的上下班時間。一八九○年英國維多利亞女皇明訂上班時間分為兩段，中午有一小時空檔。讓中餐從聊備一格到搖身一變與早、晚餐分庭抗禮。

飲食習慣演進至今，已經不只「三餐鼎立」，還加上宵夜、下午茶、早午餐等等進食名堂琳琅滿目。非洲草原上不曾出現的胖子，現在無處不在。考慮改變一天吃三餐的時機已然來臨，為了健康，讓我們一天少吃一餐吧！

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●本文獲作者、出版社授權，轉載自《來醫生館聽故事》。以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net