蘇內閣的老面孔能化解兩岸疆局嗎？

▲蘇貞昌上任閣揆，內閣異動名單。（合成圖／ETtoday資料照）

●潘兆民／東海大學政治學系暨通識教育中心專任教授。

在九合一敗選的民進黨政府，又在創造台灣民主赤字的奇蹟。所謂民主赤字是指政府的政策供給與選民需求期待的落差，因而導致民主赤字，落差愈大民主赤字愈嚴重。一個有能力降低民主赤字的大有為政府，是有當擔，並盡可能完成人民期待的政府。然而，一直以優越的台灣民主制度，嗆聲對岸的民進黨執政當局，卻正在上演一場扭曲民主，擴大民主赤字的敗選大戲。一切只為了選舉，根本不在乎人民感受與期待的強烈落差。讓國人完全看不到執政黨負起政治責任的擔當，只看到賴清德院長為敗選負責，率內閣總辭，結果又找一位在新北市敗選的蘇貞昌組「敗選內閣」。明明是已被選民用選票當掉的人選，也就是不符合國人期待內閣，卻要來完成選民的需求期待，只是一再擴大台灣民主赤字的奇蹟，有何能力引領國家持續前進？此種「敗選內閣」，不可能有新的局面，值得期待。

不符民意的內閣

毋庸置疑，要工作、要幸福、要兩岸和平、要有經濟發展，正是國人最簡單的需求，這也正是做為國家執政黨滿足國人期待、至高無上的根本任務。因此維持和平穩定的兩岸關係，以便全力改善低薪環境，拼經濟，正是做為執政者盡力縮小民主赤字所應具備的政治高度。尤其是，面對台灣九合一選後的結果，再再顯示，國人要求化解兩岸政治對立，穩定兩岸關係的強烈期待。一個不符合民意期待的內閣，如何有能力化解兩岸疆局、推動兩岸的和平發展？

更甚者，當下的蔡總統又拒不接受「九二共識」，正如前馬總統所言，就是片面廢止協議，使得兩岸喪失互信的政治基礎，伴隨而來的是雙方關係惡化，不但終止了官方的互動，並對臺灣民生經濟、政治外交等各方面產生巨大衝擊。即使「蔡蘇配」的蘇貞昌，比賴清德務實台獨工作者更強勢，更不可能為兩岸搭起和平之橋，國人要求發展經濟的期待依舊落空、和平發展的願景也不可能實現。

據此，「蘇上賴下」，接下來的「蔡蘇配」雙頭馬車，就可以滿足國人的期待、化解兩岸疆局嗎？明顯的，蔡總統完全沒有要縮小民主赤字、化解兩岸政治對立的意圖。眼下國人已然看盡蔡政府為了選舉算計，拉抬自己的劣勢，依然千篇一律的怪罪「中國打壓」，不斷挑釁對岸，完全不再乎緊張對立的兩岸，對台灣安全與人民福祉的嚴重傷害。更令人遺憾者，莫過於無視國際情勢的發展，極盡親美反中的配合演出，莫視國人的幸福安全，將人民綁在別人的火箭上，猶沾沾自喜。「蘇內閣」的老面孔，再加上完全不接地氣又傲慢的「蔡蘇配」，如仍不願面對兩岸關係不佳，執政不力，經濟陷困境的事實，何以負起滿足國人期待、縮小民主赤字、打造兩岸和平穩定的根本任務？

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