ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

蘇內閣的老面孔能化解兩岸疆局嗎？

雲論

▲蘇貞昌上任閣揆，內閣異動名單。（合成圖／ETtoday資料照）

●潘兆民／東海大學政治學系暨通識教育中心專任教授。

在九合一敗選的民進黨政府，又在創造台灣民主赤字的奇蹟。所謂民主赤字是指政府的政策供給與選民需求期待的落差，因而導致民主赤字，落差愈大民主赤字愈嚴重。一個有能力降低民主赤字的大有為政府，是有當擔，並盡可能完成人民期待的政府。然而，一直以優越的台灣民主制度，嗆聲對岸的民進黨執政當局，卻正在上演一場扭曲民主，擴大民主赤字的敗選大戲。一切只為了選舉，根本不在乎人民感受與期待的強烈落差。讓國人完全看不到執政黨負起政治責任的擔當，只看到賴清德院長為敗選負責，率內閣總辭，結果又找一位在新北市敗選的蘇貞昌組「敗選內閣」。明明是已被選民用選票當掉的人選，也就是不符合國人期待內閣，卻要來完成選民的需求期待，只是一再擴大台灣民主赤字的奇蹟，有何能力引領國家持續前進？此種「敗選內閣」，不可能有新的局面，值得期待。

不符民意的內閣

毋庸置疑，要工作、要幸福、要兩岸和平、要有經濟發展，正是國人最簡單的需求，這也正是做為國家執政黨滿足國人期待、至高無上的根本任務。因此維持和平穩定的兩岸關係，以便全力改善低薪環境，拼經濟，正是做為執政者盡力縮小民主赤字所應具備的政治高度。尤其是，面對台灣九合一選後的結果，再再顯示，國人要求化解兩岸政治對立，穩定兩岸關係的強烈期待。一個不符合民意期待的內閣，如何有能力化解兩岸疆局、推動兩岸的和平發展？

更甚者，當下的蔡總統又拒不接受「九二共識」，正如前馬總統所言，就是片面廢止協議，使得兩岸喪失互信的政治基礎，伴隨而來的是雙方關係惡化，不但終止了官方的互動，並對臺灣民生經濟、政治外交等各方面產生巨大衝擊。即使「蔡蘇配」的蘇貞昌，比賴清德務實台獨工作者更強勢，更不可能為兩岸搭起和平之橋，國人要求發展經濟的期待依舊落空、和平發展的願景也不可能實現。

據此，「蘇上賴下」，接下來的「蔡蘇配」雙頭馬車，就可以滿足國人的期待、化解兩岸疆局嗎？明顯的，蔡總統完全沒有要縮小民主赤字、化解兩岸政治對立的意圖。眼下國人已然看盡蔡政府為了選舉算計，拉抬自己的劣勢，依然千篇一律的怪罪「中國打壓」，不斷挑釁對岸，完全不再乎緊張對立的兩岸，對台灣安全與人民福祉的嚴重傷害。更令人遺憾者，莫過於無視國際情勢的發展，極盡親美反中的配合演出，莫視國人的幸福安全，將人民綁在別人的火箭上，猶沾沾自喜。「蘇內閣」的老面孔，再加上完全不接地氣又傲慢的「蔡蘇配」，如仍不願面對兩岸關係不佳，執政不力，經濟陷困境的事實，何以負起滿足國人期待、縮小民主赤字、打造兩岸和平穩定的根本任務？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文為讀者投書，以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 88論壇 潘兆民 88論壇潘兆民 蘇內閣 蔡政府 蘇貞昌
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
蘇內閣的老面孔能化解兩岸疆局嗎？
謝金河／日本將成為全球觀光大國？
【來去高雄爭議】高雄市府要怎樣簽約才能授權給白冰冰..
吳建忠／蘇內閣的「衝衝衝」經驗法則
沈榮欽／紅包之亂沒說出的債務真相

推薦閱讀

吳建忠／蘇內閣的「衝衝衝」經驗法則

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

畢殿龍／2020大選真台獨和假國民黨無可遁形

呂秋遠／面對每年13萬件的「家暴」事件，我們可以做..

鍾文榮／不是殺雞取卵，我的外食費漲價了

張宇韶／以管窺豹：家暴事件背後的社會真實

尤里安／逐漸升高的東亞對抗格局

外交系統黨務化　推倒國家主權城牆

苦苓／民進黨有改進嗎？還有希望嗎？

【口譯哥駐美】沈榮欽／趙怡翔凸顯出台灣青年的「嫉妒..

相關文章

蘇貞昌首份公文曝光！十年251億「上太空」預測氣象、維護國安

蘇貞昌首份公文曝光！十年251億「上太空」預測氣象、維護國安

行政院15日公布新任院長蘇貞昌首份簽署的公文，原來是核定第三期的「太空科技發展計畫」，為期十年，預計投入251億元，將用來發展尖端太空科技，..

1小時前

吳建忠／蘇內閣的「衝衝衝」經驗法則

吳建忠／蘇內閣的「衝衝衝」經驗法則

蘇貞昌拜會時代力量　黃國昌：新北這張票我有投給你

蘇貞昌拜會時代力量　黃國昌：新北這張票我有投給你

連勝文讚民進黨「願意保護自己的戰將」　相信他們可以扳回一城

連勝文讚民進黨「願意保護自己的戰將」　相信他們可以扳回一城

蘇貞昌飆罵防疫海報不清楚　防檢局剉咧等：今下午完成更改

蘇貞昌飆罵防疫海報不清楚　防檢局剉咧等：今下午完成更改

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解決？乾脆「通通有獎」啦

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解決？乾脆「通通有獎」啦

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

釋字 771 號：長大才爭遺產..

釋字 771 號：長大才爭遺產..

2020大選真台獨和假國民黨無..

面對每年13萬件的「家暴」事件..

不是殺雞取卵，我的外食費漲價了

以管窺豹：家暴事件背後的社會真..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面