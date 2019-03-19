邱智淵／賴清德是民進黨的「救世主」？

▲賴清德領表選總統。（圖／記者屠惠剛攝）

●邱智淵／獨立評論人。

前行政院長賴清德宣布參選總統，震動朝野，2020年的總統大選已隱然是台灣的第一場獨VS維持現狀的公投。這樣的統獨議題不僅將使得台灣社會分裂、對立氛圍再起，也將提高兩岸衝突的風險，反對台獨的中美兩國如何共管「台獨」的議題，將成為川普與習近平在中美貿易戰外，另一重大課題。

務實的台獨工作者

賴清德是第一位公開在廟堂上宣示支持台獨的總統候選人，這樣強烈的政治形象，無論他最後是否出線，取得民進黨的總統提名，他的政治主張都將使得民進黨的兩岸政策愈益「趨獨」也更為「仇中」。

比起蔡英文的半途入夥，高調的有錢小姐作風，賴清德被視為「台獨之子」，正統的民進黨的血脈，尤其賴清德在行政院長任上，數度在立法院議事堂公開宣揚自己的台獨理念，並宣稱自己是台獨工作者；這可惹惱了中國政府，國台辦多次發表嚴正立場斥責賴揆，去年暑假，中國除了連奪我數個邦交國外，並且幾次的發動軍事演習表達反台獨的堅定態度，震撼台灣民心。然而，這樣的政治宣示與作態可是完全擄獲了深綠與獨派群眾的心。

幾次的民調都顯示賴清德已經成為獨派的代言人，獨派也將賴視為抵禦中國侵略的最後防線。去年1124的選舉大敗，雖然可苛責於賴清德的失政甚多；人民卻多把責任歸咎於蔡英文的不食人間煙火，領導無能，以及剛愎自負所致。人民對於民進黨的反彈與失望，則寄望於賴清德能夠反轉局勢，穩住民進黨岌岌可危的危急之局。

蔡英文的「維持現狀」雖然讓民進黨重新奪回政權，但是卻無法阻擋中國政權對於台灣國際空間的打壓與孤立，她的領導無方讓民進黨越做越失去民心，她的猶豫不決，讓許多台灣改革的時機稍縱即逝，她的維持現狀也被深綠群眾視為「畏強懦弱」的代表，不僅深綠與獨派不願意支持她，如果她出馬連任更是會被完全KO，故此，賴清德被視為了民進黨的救世主，她的表態可以重新收攏泛綠已經渙散的民心與士氣。

獨派的憂慮

為了突破這樣的國際孤立，以維護台獨香火的持續與不滅，推出台獨之子賴清德直接應戰，可說是台灣獨立運動的後聖戰。過去一年，為了突破中國的威脅，獨派人士無所不用其極地在美國國會遊說，雖然因此在國會山莊得到豐碩的成果，產出了數個友台法案；但是這些法案或決議除了表達立場外，對於台美關係沒有實質幫助，台灣反而更形孤立。

在國際社會，美國正全心全意地與中國計較貿易經濟議題，無暇他顧也不願太惹惱中國，凸顯台灣主體性的東奧正名公投也在政府不鼓勵，日本不接受的狀況下狼狽落幕。更糟糕的是獨派喜樂島聯盟直接祭出了「統獨公投」的訴求，美國政府直接挑明了反對台獨的立場，民進黨政府對於統獨議題的畏首畏尾也讓這些老獨派人士對於蔡英文失望透頂。一月二日的四大老逼宫事件，就挑明了深綠希望用賴清德取代蔡英文登基的強硬立場。

如今，賴清德表態領表參加初選，如果順利擊敗蔡英文脫穎而出，他勢必要對於公開支持台獨的主張闡釋清楚，這樣的說明將使得年底的總統大選形成一場藍綠各自歸隊的「維持現狀VS獨立」公投，如果他不能奪旗達標，他的立場也會逼得蔡英文往更獨的方向展現，讓已經僵持的兩岸關係更為對立。這樣的發展不僅會讓台灣陷在中共的武力威脅下，台灣也須考慮美國會怎麼對待台灣了。

中美共管台獨

美國舞弄台灣牌不過就為了三不五時耍耍政治手段，刺激刺激中國，並非支持台灣獨立，並想藉由台灣這個七吋，挫挫中國要東風壓倒西風的勢頭，尤其當美國想要中國在貿易戰屈服，要壓制中國在科學技術發展，以免中國一躍成為世界一等一的強國時，美國不過世界台灣去嚇嚇中共、牽制牽制中國。

美國瞭解台灣對於中國的意義，雖然處處運用中國對於台灣的顧忌，壓制中國政府，但川普也不願台灣在這個時候又再叫囂台獨，妨礙到中美之間的競合爭霸遊戲。

再說川普亟欲壓制北韓金正恩的挑釁與核子武力，偏偏北韓的問題就需要中國的支持與協助，美國不可能護台獨而讓中國不滿，進而讓中國對於北韓問題袖手旁觀。

賴清德宣布參選總統，在參選聲明中雖然並未只接挑明要追求台灣獨立，但是在維持台海地區和諧的狀況下，中美一定會要求他確認過去曾提及的「務實的台獨工作者」的意涵為何，必且壓制他在於大選中故意挑釁中國，並鼓吹台獨的言論。

然而，賴神背負著獨派的期許與付託，他的參選就足以引爆台灣島上的意識形態神經與政治神經，並讓藍綠重新歸隊，如何化解台灣的不按牌理出牌與再次嚴重對立的社會局面，這就有待中美雙方聯手再如阿扁時期的共治台獨，否則台灣海峽將再度成為世界上最緊張的戰爭區與火藥庫。

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