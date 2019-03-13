邱智淵／恐共仇中卡住的是台灣的咽喉

▲台灣反中與擁中兩派仍存在不小分歧。（圖／記者陶本和攝）

●邱智淵／獨立評論人。

高雄市長韓國瑜拋出要讓高雄成為「自由經濟示範區」的倡議，引起了民進黨人士的一片撻伐，除了極力抹紅韓國瑜外，反中人士更把「自由經濟示範區」視為「木馬屠城」的洪水猛獸，這樣為了卡韓所推動的「恐共仇中」風潮，卡住的不是韓國瑜，而是卡住了台灣經濟的「咽喉」，讓中華民國的未來發展陷入了加護病房中的「窒息」狀態。

打造台灣自由港

自由經濟示範區，是國民黨政府於2012年提出的一種經濟政策，為馬英九總統任內打造台灣「黃金十年」政策的一部分。為了解開國際政治孤立下台灣經濟發展的枷鎖，因應國際經濟趨勢的快速轉變，政府認為台灣製造業和服務業在全球化趨勢下，再次面臨嚴苛挑戰，因此規劃進一步的自由開放，目標是吸引投資、接軌國際、創造更多的就業機會。自由經濟示範區係配合當初兩岸簽訂海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）後，接著要推動兩岸的服貿與貨貿協定如何落實，並為台灣經濟打通任督二脈的需要，乃透過成立自由經貿區希望把台灣打造為自由港的概念，讓台灣重新成為亞太地區重要的經濟基地。

自由經濟貿易區就是60、70年代打造台灣亞洲四小龍的利器「加工出口區」概念的2.0版，藉由台灣的經濟產業鏈優勢、人才優勢、金融資本自由化優勢與先天優良的地理位置所創造的海空運優勢，並透過與大陸關係和緩後的情勢，讓台灣貨出得去、人進的來，大家發大財。

恐共仇中的政府

可惜，當年國民黨過於躁進，無視社會上部分民意還不能適應兩岸和解氣氛與經貿協議的簽署，未能事先與反對黨和社會大眾充分溝通，加上處理ECFA時有所瑕疵的議事程序，讓整個有利台灣自由開放並得以走向國際的契機，稍閃即逝，進而爆發疑中、懼中的太陽花事件，民進黨乃藉由這股反中、恨中情緒，得以於2014年、2016年，連勝國民黨拿下完全執政的政權。

然而，民進黨執政後，沉溺於政權取得的容易，無視於民眾並非真的反中、避中，而是反對和中後，一般民眾並沒有從兩岸合作中得到好處，卻只有買辦經濟與貧富差距擴大問題；也並沒有真正正視國際政治經濟環境的大幅變遷，中國國力的快速崛起，全球產業分工合作架構已朝中國傾斜的現象，認真看待兩岸關係的發展，提出足以取得中國方信任的相處模式。導致經由中國方善意而打開的富庶之途再度受阻，光明之門再度關閉，使得有能力的企業被迫連根拔起前往大陸，有遠見的人才只能離鄉背井前往異鄉打拼；留在島內的企業與人才在前無前景，後無退路之下，只能咬緊牙根，苦撐待變，這也是台灣這兩年經濟急速衰敗，民眾普遍薪資愈來愈低的主因。

民進黨政府為了維持政權的延續，乃完全回復到美蘇「冷戰時期」，兩岸嚴重對立時代，除了不斷的喧染恐共的情緒，製造中國「即將」武統台灣的假象；更陸續搬演了白色恐怖的法令與措施，利用蠻橫的「鎖國」原則，希望讓台灣民眾懼中、恨中，以保障自身連任與維持政權的立論基礎。

自由與開放

台灣是個極度依賴外在貿易與資源交換的海島，由於島內內需市場不大，資源不足，對外經貿一向就是台灣人民的傳統與優勢。台灣歷史上的璀燦時期多係政府對外開放，自由港概念顯揚的時刻。例如四百年前的荷西與明鄭時期、日治時期、50至90年代的亞洲四小龍時代，在這些時期的台灣都在國際上享有安居樂業，經濟鼎盛的形象；相反的，台灣採取鎖國政策時，比如清朝對於台灣採取禁制的做法，讓台灣當時成為化外之地、凶險之土；本世紀民進黨執政的兩個階段都讓台灣經濟停滯，廠商連袂移出，人民民生受損。這都說明了在這個經濟全球化，產業也全球分工化的時代，開放改革才是台灣能夠再次升級的「硬道理」，越自由、越開放台灣才越有發展的契機。

行政院長蘇貞昌指出，自經貿區開放不可行的「4個不可行」，其中包括中國製可洗成台灣製，對台造成不利影響，甚至被當成中資共犯，遭美制裁；根本就是不懂全球產業發展分工的現狀，只為了反中而反中的愚昧言詞。

在網際網路當道的現代，整個世界的產業製造已經整合為一個大的區塊鏈，沒有哪個國家能夠單獨生產某一項產品了，都必須要靠跨國的區域合作才可行。同樣的，經由網路全球也整合為一個消費市場，人們可以在網路上購買更多東西。政府為了仇中，不開放中國的人才、資金與相關產品進來，也不願意以優惠的措施及關稅來吸引世界第二大經濟體中國的經貿交流，自然而然人才、資金與產品往更廣大的市場游去，讓本土更加衰敝憔悴。

尤其台灣能加入CPTPP與RCEP的機會微乎其微，再不積極改善與中國的關係，趕快推動自由經貿區，等到整個亞太地區（環太平洋與東南亞地區）都整合為一個龐大的自由經濟區域時，台灣不僅會在全球經貿領域中被邊緣化，還會被完全隱形化。

國民兩黨的共業

讓人民安居樂業才是政治人物該給人民的保障，將恐中、仇中的塑造為人民的夢靨是對人民的戕害。

自由經貿區是在國際政經領域皆弱勢的台灣，能串聯國際經貿與產業合作，並吸納海外資金的「黃金門」，也是台灣因應亞太地區即將來臨的CPTPP加RCEP的自由經貿市場海嘯之前，最後一個自救求生的「救生圈」。

執政黨如果不願面對這個經濟整合的大海嘯即將到來，還在一天到晚教育人民仇中、恨中，這將讓人民在未來幾年面臨更大的經濟衰敗，也是政治把台灣「玩完」的時刻了！

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