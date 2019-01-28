尤里安／美韓作戰計劃先制打擊想定

▲南韓軍方計畫成立的特戰團的主要慎誤想定就是敵後長程滲透和破壞任務，也反應出南韓在戰略層面取得主動權的企圖。（圖／翻攝自US DoD）



●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

近年來北韓金正恩政權不斷試射各式中長程彈道飛彈威嚇南韓與日本導致東北亞局勢劍拔弩張，讓原本以防禦為戰略指導原則的美韓聯軍作需想定出現了戲劇性的變化，雖然駐韓美軍地面部隊逐漸輕裝化，但是聯戰打擊能力卻反其道而行，南韓軍方也同步強化海空作戰和長程打擊能力，不緊採購可供F-15K使用的距外打擊精確導引武器，讓南韓空軍能夠攻擊38度線戰區後方的第二作戰梯隊，更能夠在美軍指管通情系統協助下深入北韓政經要地實施外科手術式打擊。

重返亞太和先制打擊

美韓軍方的作需想定的精華則是2013年底重新改定的美韓聯軍5015號作戰計劃（OPLAN 5015）。事實上早在2006年北韓進行核武試爆後，美軍駐韓司令部（USFK）就針對現有的5029號作戰計劃進行檢討。

原本5029號作戰計劃中就已包含北韓使用核武和因為內部因素崩潰後的應變子計劃，由於當時對於北韓的核武投射能力仍舊未能精確掌握，加上北韓政治權力交班狀況混沌未明，因此重心仍舊放在北韓發生內部動亂導致朝鮮半島不穩定的防禦和民事綏靖作為上，其中已經包括由美韓特戰部隊和匿蹤戰機協同先行癱瘓北韓大規模毀滅性武器的作戰計劃出現。換言之，5029號作戰計劃和90年代修定的5027號作戰計劃在美韓傳統兵力的運用上仍舊大同小異，只是在少了前蘇聯的軍事支援後，爆發超強直接衝突熱戰的可能性已經大幅降低，因此在作戰計劃中納入了更多擷取主動防禦精神的對應作為。

韓國前任政權的陽光政策讓5029號和5027號作戰計劃都止於紙上談兵，雖然改朝換代後的北韓金正日政權沒有發起大規模傳統攻擊或是因為內亂崩潰，但卻在中國的消極支援下持續對外挑釁，而且透過黑市武器技術交易快速建立達到堪用標準的中長程彈道飛彈武力。

反守為攻

在北韓不斷挑戰區域安全穩定的狀況下，原本束諸高閣的先制打擊概念不僅重新浮上檯面，而且立刻以例行美韓實兵與高司圖演進行驗證測考。事實上，早在2013年的關鍵解決（Key Resolve）高司圖演和鷂鷹（Foal Eagle）實兵演習中，美韓聯軍司令部就針對先制攻擊進行聯合作戰兵力調整與相關訓練。作戰目標也不像5029號作戰計劃中指針對大規模毀滅性武器，而是引進威懾和快速掌控（Shock & Awe）作戰概念，利用北韓指揮系統高度集中化的特性，在北韓發起攻擊前就以海空兵力和滲入敵後的特戰部隊，對其政軍要地和戰略重心實施同步毀滅性打擊。然後在北韓軍隊指管通情系統崩潰的同時，調動機步聯合特遣隊快速躍出38度線向北挺進，配合快速兩棲立體突擊，在周邊勢力介入之前就掌控北韓政軍經與邊防要地，這就是5015號作戰想定（COPLAN 5015）的濫觴。

在檢討和聯合實兵測考確認可行性之後，美韓聯軍司令部於2013年底正式提出5015號作戰計劃作為未來朝鮮半島衝突的主要行動備案，並且調整現有兵力部署和懸而未決的指揮權歸屬問題。雖然南韓親中左翼政治勢力長期要求美軍需將戰時指揮權歸還南韓軍方，但不論是右翼保守政治勢力乃至於軍方內部對此仍持保留態度。

從5015號作戰計劃的主要作為想定來看，最大的改變就是不再靜待北韓發起第一擊，而是根據即時態勢研判是否要實施先制打擊，由此來看，5015號作戰計劃和5029號作戰計劃的想定前提實有異曲同工之妙，都是以爭取戰略主動為優先。而且5015號作戰計劃顯然受到了美軍在後911時期的作戰經驗影響，特別強調對敵指管通情節點和戰略重心的打擊。而由於北韓的獨裁體制，幾乎可以斷定5015號作戰計劃中已經把狙殺金正恩和癱瘓其核心幕僚的持續作戰指揮能力列為先制打擊重點。

就帳面數字而言北韓陸軍看似不容小覷，但在海空軍力有限且缺乏指管通情支援的狀況下，要和有裝備與指管通情優勢的美韓聯軍對抗不見得佔有多少優勢。而且在5015號作戰計劃的想定前提下，不論是裝步特遣隊或兩棲突擊部隊的交戰規則（ROE）必然是以發揚機動衝擊優勢為先，不和負隅頑抗的北韓殘部死纏爛打。

5015號作戰計劃中的斬首作戰想定絕非空穴來風，最明顯的例子就是在2017年的鷂鷹實兵操演中，首次將美韓聯合特戰群操演列為主要科目之一，除了原有的陸軍空降特戰隊和海軍特戰旅都派員參演外，美軍還首次公開派遣向來被視為精銳的海軍特戰發展群（DevGru，通稱海豹六隊）參演。美海軍特戰發展群專精跨國滲透和高價值目標破壞作戰，這在在顯示美韓軍方的作戰方向已經依照5015號作戰計劃進行調整。除南韓特戰部隊之外，美陸軍第75突擊兵旅和空軍特戰部隊也都分別派出兵力參演。

除了直接進行狙殺和破壞任務外，美韓聯合特戰隊另外一項重要任務就是對北韓大規模毀滅性武器的所在地進行最後確認，提供現地情資讓美韓戰轟機遂行臨空強襲或以距外武器進行精確炸射。雖然派遣特戰小組深入北韓大後方的風險難以避免，但是考量到北韓即可能利用朝鮮半島北部險峻地勢建立強固工事抵抗空襲的可能性後，若是能有特戰小組在地面負責前進空中管制並且用雷射照明目標弱點，將可有效增加第一擊中癱瘓北韓報復能力的成功率，讓南韓和日本免於北韓彈道飛彈的威脅。

▲航艦戰鬥群在攻勢作戰中將扮演側翼攻擊角色，一方面對北韓施加壓力，一方面也可針對中共的可能支援行動形成牽制效果。（圖／翻攝自美國海軍）

聯合接戰與大縱深打擊

由於5015號作戰計劃強調快速摧毀北韓作戰意志，因此在地面作戰特別強調迂迴和突穿，而不是像過往在38度線周邊的拉鋸戰。達成本計劃想定的充要條件有二，一是前述的斬首和癱瘓作戰能夠畢其功於一役。再者就是讓裝步特遣隊能夠免於和具有數量優勢的北韓部隊單獨對抗。換言之，美韓聯軍必須在具有空優和指管通情優勢的狀況下才能確保戰場主動，藉由深入敵後持續擴張戰果對北韓殘部形成衝擊，迫使其無法有效反應。

如果5015號作戰計劃的想定能夠達到80%以上的執行率，那麼發起先制斬首攻擊的美韓聯軍將有機會在空優和遠距火力炸射掩護下、快速衝過北韓38度線向北挺進，在此同時兩棲戰隊也能夠抵達北韓西部周邊進行同步攻擊，在此想定狀況下其能快速結束戰爭減少傷亡。

▲航艦戰鬥群在攻勢作戰中將扮演側翼攻擊角色，一方面對北韓施加壓力，一方面也可針對中共的可能支援行動形成牽制效果。（圖／翻攝自美國海軍）

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