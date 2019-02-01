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單厚之／2020大選「總統綁立委」：壓縮柯文哲空間

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▲柯文哲、蔡英文先前於北門會面。（圖／記者林敬旻攝）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

中選會昨天決議明年總統、立委選舉將同日舉行，這個新聞並沒有受到媒體太多的重視，但其實是攸關生死的大事。

對於合併選舉的決定，有人說是「依照慣例」，有人說是「節省國家資源」。但看看中選會昨天也通過修改「公投法」，要讓公投和大選可以分開舉行，就知道選舉成本根本不在中選會的考量之中。在阿扁時代，兩次立委選舉都和總統大選分開舉行，只有馬英九當總統時才合併過兩次，這樣就稱「慣例」，其實也有點牽強。

中選會雖然號稱是「獨立機關」，委員有一堆學者專家，但其實從來不是真的有所謂「獨立行使職權」。選前大聲嗆聲、在立法院哽咽，選後倉促下台的主委陳英鈐，已經為中選會的「獨立」下了最好的註解。

別的小事讓委員們偶而「獨立」一下就算了，關於選舉要合併還是分開這種大事，一定是執政黨決定、領導人拍版。中選會主委不管用什麼手段，一個會開到天荒地老不散會、同樣的會一開再開，也非要開出執政黨要的結果不可。民進黨執政如此、國民黨執政亦復如此。

總統跟立委的任期四年，都是在《憲法增修條文》中寫死的。立法院的會期二月開始，立委必須要在之前產生，才能在二月一日宣誓就職；總統的就職日則是眾所周知的520。

剛結束的「九合一」選舉，依慣例是在就職日前的一個月左右投票，而中央政權的交接遠比地方政府來得複雜，所以通常在就職前兩個月投票。如果不合併選舉的情況下，總統通常會在3月下旬投票，立委則會在11 月底、12月初；如果合併選舉，為了縮短總統當選與就職日距離太久的「憲政空窗期」，就只能選在1月中旬投票。但明年1月24日就是除夕，所以投票只有1月4日、1月11日兩個可能的時間。

1月4日選出的總統，5月20日才能就職，這樣一個期程的安排，應該多少人會覺得沒有合理、專業、獨立吧？尤其經歷過2016年政權交替前的那一段，毛治國堅辭閣揆，民進黨不願提前組閣，只好讓張善政看守4個月，國家動彈不得的處境，要說中選會是獨立、專業得到這樣的結果，只有鬼才信。

總統、立委合併選舉，通常對執政黨總統有利、對執政黨立委不利。現任總統的聲望通常不高，很容易拖累同黨同志的選情；剛結束的「九合一」選舉，蔡英文是票房毒藥；4年前的縣市長選舉，國民黨候選人也擺明不要馬英九站台。在總統、立委合併選舉時，這樣的狀況會更嚴重。

但也正因為總統本身的選情不佳，所以需要立委的幫助、拉抬；綁在一起選，即便立委千般萬般不願，也不能明目張膽的切割。反之，如果分開選，立委如果早早落選出局，即便再有心幫忙，力道也會大打折扣。

但從執政黨立委候選人的角度出發，如果能夠分開選，不讓自己的選舉變成「某某人的期終考」、「給XXX一個教訓」之類的，或許有機會憑個人專業、特質、服務取勝。如果2016年不是合併選舉，國民黨立委也不至於少到連釋憲門檻都達不到。

阿扁時代兩次都沒有合併選舉，一方面是降低對立委選情的衝擊，避免黨內的反彈；另一方面則是阿扁本身有足夠的手腕跟能量，避免被當選或落選的立委「丟包」。阿扁不會去擔心在立委選舉結束後，立委就不認真輔選總統；反而是如果能多當選幾席立委，對自己的選情就有更大的幫助。

蔡英文總統在元旦之後人氣反彈、網路聲量暴漲，以目前的狀況看來，民進黨幾乎不會再有像樣的挑戰者，黨內立委候選人縱然不情願，也沒有大規模反彈的可能。所以蔡英文才有條件讓立委、總統合併選舉。當然，蔡英文也沒有阿扁相同的手段跟能量，能在立委選舉敗了之後，仍然營造出相同的聲勢。所以蔡英文的選擇，其實是犧牲立委的席次，換取自己選票的極大化。

合併選舉更大的戰略意義是，壓制柯文哲參選的空間。如果總統、立委分開選，難免有些黨內同志可能會像這次市長選舉一樣，跟柯文哲眉來眼去、想要左右逢源，如果立委得票很不理想，在立委選舉結束、總統大選還沒投票的兩個多月裡，甚至還可能有人琵琶別抱、夜奔敵營。合併選舉之後，綠營同志就沒有曖昧的空間，只能跟蔡英文綁在一起。而柯文哲如果要選總統，就只能想辦法自己組建陸軍，難度跟門檻就高了許多。

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