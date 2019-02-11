尤里安／各懷鬼胎的中韓關係

▲即便文在寅政權力圖強化國防自主，也要求提前返還戰時指揮權，但對於駐韓美軍的安定力量依舊心知肚明。 （圖／翻攝自南韓國防部）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

雖然在南、北韓充滿戲劇性的領導人會面之後，朝鮮半島情勢看似一夕之間春暖花開，但後續變化不僅讓人眼花撩亂，同時也把許多國際關係學者長篇大論的預測結果變成廢紙一張。不過可以肯定的是，北韓在2018年4月27日南北會談後奔赴中國和習近平的兩次會面，顯然已經對於原本北韓的政策作為產生顯著影響，除非北韓領導高層真的都是教條主義的信徒，否則中國對北韓領導高層所施加的影響顯然就是讓北韓前倨後恭的主因。只是在美國川普政權獨斷的回應下，進退失據的北韓政權才狼狽地拋出願意重啟會談的風向球，也讓中國北韓關係再次成為矚目焦點。

兩難問題：中國北韓關係變化與非核化

中國和北韓近年來的關係並非一帆風順，過去不論是小布希或歐巴馬政權都認為中國對北韓有顯著影響力，事實上就算是川普政權初期也希望透過中國對北韓核武試爆和彈道飛彈試射施壓。不過後來證明中國對於金正恩政權的影響力遠不如外界所預期的大，也讓川普政權對於透過中國對北韓產生影響不再抱有幻想。

無可諱言，中國對於北韓堅持核武和彈道飛彈發展原因心知肚明，因為基本上北韓就是模仿中國在1960-70年代「寧要核子，不要褲子」的發展路線，希望藉此獲得在國際社會中的發言權和確保政權穩定。不過此一時也，彼一時也，對於企圖成為超級強國的中國來說，一個不受控制的核武北韓不僅會導致周邊情勢逐步失去控制，更會讓美韓同盟在北韓威脅下變得更為緊密。

由於中國進退兩難，因此內部對於北韓定位產生兩種截然不同看法也就不足為奇。其中以軍方為主的戰略資產派認為北韓作為戰略緩衝區的價值無可取代，而作為和北韓關係最密切的國家，在對美關係中仍有作為談判籌碼的價值。而以學界和外交系統為主的戰略負債派則是認為北韓只想搭中國便車，不願意配合中國戰略利益改變其國家行為，結果不僅讓中國承受國際壓力，還讓東北亞的美日韓關係因此進一步強化。

▲北韓保有核武戰備必然會讓日本有更多正當理由加速軍隊正常化，等同變相讓東北亞局勢變得更加危險。（圖／翻攝自南韓國防部）

戰略考量：對抗西方的擴張行動方針

北韓領導人金正恩選擇中國作為首次國事出訪目的地的意義絕非表面上重視雙方友誼和傳承而已，還包括確認權利遞嬗的宣示。例如在出訪過程中金正恩刻意選擇火車作為交通工具，其主要目的就是宣示自己作為金正日正統繼承者的地位。在雙方會談中習近平也強調雙方友誼乃是奠基於歷史和現實的唯一正確選擇，還強調高層官員和黨對黨交流的重要性。而金正恩則是把金正日的所謂半島非核化遺訓搬上檯面，一方面再次強調正統性，一方面則是替北韓的政策轉向找出下台階。

在美中競逐邁向白熱化的當下，中國所面臨的戰略壓力更甚於過往。特別是在川普政權的國安戰略白皮書中已經將中國明定為現況改變者，代表未來美國將不會再像過去歐巴馬政權時期放任中國遂行其戰略擴張意圖。在此種狀況下，中國當然希望能夠重新爭取北韓作為未來和美國交涉的額外籌碼。如果讓中國重新把朝鮮半島局勢拖進多方會談架構，讓中國得以發揮聯合次要敵人打擊主要敵人的慣用伎倆，日前南北雙方信誓旦旦要遵守2007年2月13日協議邁向朝鮮半島無核化的板門店宣言恐將永無實現之日。

▲美、韓軍方的協同緊密程度極高，若是南韓軍方要完全獨立，代表需要投入更多預算才能達到相同戰力，這也是南韓軍方推遲戰時指揮權交接的原因之一。（圖／翻攝自南韓國防部）

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