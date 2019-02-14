邱智淵／深陷「網紅憂鬱症」的柯文哲

▲柯文哲 。（資料照／記者周書羽攝）

●邱智淵／獨立評論人。

為當網紅而刻意追逐網路聲量，卻忘記了自己參政的「初心」，就是柯文哲網路聲望持續下跌，言詞不再成為媒體引注批釋的原因。柯P如果不能擺脫自己的「網紅憂鬱症」，總統大位仍在千里之外。

沒心無料的網紅

同為網紅市長，2020年總統熱門人選，過年期間高雄市長韓國瑜的一舉一動幾乎吸引了所有媒體與民眾的眼光，即使他不在高雄休假也能成為大家對於首長休假制度討論的話題，也藉由他的聲勢為高雄觀光創造了一波一波的人潮。

台北市長柯文哲，相對的，也藉由與各類型網紅「異業結盟」意欲再創政治網紅聲量高潮，甚至藉由拜會李登輝前總統企圖吸收老獨派的選票，並且抵銷日前蔡總統刻意發布與李前總統會面照片的效應。柯P這樣為網紅而網紅的刻意操作，不僅沒有引起民眾多少關注，為他重新帶來另一波能量；他反而因為一句批評高雄都是「攤販經濟」引起各界的爭議與反彈。

▲高雄年假期間六合夜市遊客人潮多。（圖／記者宋德威攝）

柯神的神威不再，神力下滑的原因就在於柯P開始有了偶像包袱，陷入網紅魔咒中。柯P老是想的是網路聲量，每天只在乎被網路邊緣化，擔心自己不再是偶像了，所以自己衝不動就拼命拉攏網紅來叫陣助威，希望藉由外力的拉抬來重振神勢，這樣的無目的衝刺讓柯P的直播常流於插科打諢，言不及義的內容中。這樣無時無刻的擔憂自己不再走紅，卻不願檢討自己的內涵的「網紅憂鬱症」，反而讓柯文哲網路聲量持續無量下跌。

柯文哲為何網路聲量欲振乏力，不如韓國瑜呢？根本的問題就在於韓國瑜「有心有料」，柯文哲卻「沒心無料」。韓國瑜無論在接受採訪或是直播影片中，一以貫之的主題是「高雄復興」，三句不離怎麼為高雄打拼，鼓勵高雄市民的話語，說話直白又真誠，鮮少主動提及自身的狀況與出路；也許是連任市長了，也或許是被視為總統的熱門人選，柯P卻相對地給人「志得意滿」的感覺，三句話不離消遣政治對手，凡事總是譏諷藍綠，以凸顯自己的潔淨與不沾鍋，但對於自己台北市長的職責從無論及，對於台北市民的需要也彷彿不關他的事，導致民眾覺得他無心又無意留任市長，網路聲望的下跌就在示警柯P，市民對於他的爭議越來越大。

有料才是網紅

其實網紅就是偶像，如果網紅就能擔任政府首長，那麼直接找出網路中粉絲人數最多的人擔任總統即可，何需大家選來選去呢。

偶像並不容易當，除了要有表演能力、有觀眾緣之外，還必須要有料，就像周杰倫能奠定偶像的地位，並非僅僅「周杰倫」三個字，卻是因為他有數首能傳唱多年並受到華人普遍欣賞的歌曲；周星馳能成為喜劇泰斗，也不在只靠他自身的喜感或是耍寶而來，而是他的電影的整備、安排與訊息的傳達深深擄獲一般市民的心，乃使得他時時動見觀瞻，言語擲地有聲。如果網紅這麼容易達到，號稱要當網紅內閣的蘇內閣，以網路要拚總統連任之路的蔡英文，為什麼都討不到便宜，不到一個月，這樣的網紅目標顯然多數嘎然而止了。

柯市長是有條件成為網紅的；然而柯P擔任市長第五年了，可有任何建設讓民眾特別懷念感激者？談大巨蛋，選前一度讓人感覺復工有望，選後除了把文化部當作巨蛋無法復工的戰犯外，到底要何去何從，也無聲無息了。台北市經濟蕭條也看不到市政府有什麼仙丹妙法，有甚麼建設計畫想要幫助台北市經濟活絡起來，說了半天只換來一句打高空的，我們要發展的經濟是大規模、長遠的經濟，而不是攤販經濟；作為台灣首都的格局，台北有台北要做的事情。那請問柯市長，甚麼是您認為台北市該做的經濟計劃呢？總有個具體的目標吧

再者，身為台北市長對於政策束手無策，毫無頭緒的施行，就造成人民的不滿。例如內湖科技園區的交通，老人年金與老人政策該如何處置，柯文哲市長也是蓄意迴避，不願面對。這樣不考慮觀眾與消費者的網紅，耍寶久了也會被民眾以了無新意遺棄的。

贏得民心才是要務

近來，成為政治網紅成為朝野政治人物風風火火，趨之若鶩的潮流。柯文哲與韓國瑜靠著網路的力量掀起一股新政治風潮後，網路溝通似乎成為了勝選的不二法門與途徑。網路擁有神秘的威力，但是並非人人都能成為網紅，如何運用還是要有想法與做法，否則就算時時在直播，也未必能擴大支持度，引起民眾的共鳴。

網紅的竄起常常是在瞬間，當民眾還能接受時，怎麼說怎麼對，越做越受歡迎；但如果不能時時有讓「民心有感」的內容來吸引支持者，支持度與網路聲量就會暴跌。所以，網紅還是跟偶像一樣，成為受注目的品牌後，仍須提出對網路族具吸引力與共鳴感的內涵，否則支持者的熱情冷卻後，就不易再受到重視與支持。

因此，2020年的總統大選領先者將會是最早運用自媒體也能與網路水乳交融者，所以未來將可能是得天下者，需先得民心；能得天下民心者，必先得到網路族的支持。柯市長如果不能回到參政的初心，給人民真誠的感動，再找多少網紅，再多施展討好民眾的動作，「網路憂鬱症」反而會成為他競逐大位的障礙。

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