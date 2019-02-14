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苦苓／華航機師到底是為了飛安，還是為了錢？

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苦苓本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

老丁：老王呀，由於你反對華航機師罷工，這幾天簡直變成華航的發言人了！

老王：是呀，不過我昨天的臉書也寫了不少華航惡劣的地方，我的「發言人」職位應該自動解除了。

老丁：那既然華航那麼可惡，你為什麼要支持公司、卻不支持機師罷工呢？

老王：很簡單！這就像有人虐待小孩是錯的，但民眾自己私刑去修理他還是錯的，我不站在機師這一邊、也不站在華航這一邊，我站在廣大受害民眾這一邊！

老丁：但是飛行安全畢竟很重要，就算罷工過程有些瑕疵，也不能說是機師為想多賺錢而貪得無厭吧？

老王：我從來沒有這樣講！ 但華航機師是不是收了一億兩千萬獎金，白紙黑字答應一年內把爭議問題完成協商，那也就是說為了這些錢，所以他們可以讓自己再過勞一年、再置旅客的危險於不顧一年嗎？

老丁：後來他們也許「良心發現」，半年就發動罷工了，這樣的話，是不是應該退還六千萬給公司呢？

老王：而且如果照他們後來要求的飛行七小時三個人、十二小時四個人的世界最高標準，公司每年要增加九十幾位機師，怎麼負擔的起？

老丁：可是機師說，就算加了人，他們還是一樣飛、領一樣的錢，只是比較不疲勞而已，不就是真的為了旅客的飛安著想嗎？

老王：你沒有看到後面還有要求：禁用外國機師！那如果又不能請外國機師，公司只好讓原本華航的機師多飛，很可能超過他的基本飛行時數，那他就可以依規定多領1.68倍的錢，怎麼會說沒有多賺呢？不然他們幹嘛硬要反對外國機師，還說人家「沒有安全觀念」？

老丁：可是人家說你引用長榮機師的飛行資料是錯的...

老王：我一點都沒錯！我的資料是第一手、直接來自長榮機師的，長榮有明文的規定就是AOD的10小時3人、16小時4人，但公司會考量在特殊疲勞的航班加人，所以這也就是為什麼長榮和機師能達成協議的原因。

老丁：所以後來第三次協商，雙方針對紅眼班機一一討論是否加人，才是正確的解決方式囉？

老王：沒錯！否則如果硬要說所有航班一律7小時3人、12小時4人，（這已經是全世界最高的標準，媒體都比較過)，非這樣做就沒辦法解決機師的疲勞、保障旅客的安全，那長榮機師也都該加入罷工啊！否則長榮公司豈不是置旅客的生命安全於不顧嗎？那以後誰還敢搭長榮的飛機呀？

老丁：瞭解了！所以華航機師還是應該真心的以飛安為重、才能真正解決勞資爭議的問題。

老王：沒有錯！兩個人就算彼此不高興打起架來，也不能殃及無辜的路人，不是嗎？

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