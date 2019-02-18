楊志良／奪回政權後，如何「選對人才」治國？

▲國民黨四個太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

●楊志良／公共衛生學者、前行政院衛生署署長。目前為台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所兼任教授、亞洲大學教授。

九合一選舉綠營大敗，藍營有望能奪回政權，各路人馬躍躍欲試。但奪回政權後如何治國？要讓人才願意進入政壇。

天下之大，非一人能獨治。千里馬易得，伯樂難尋。自光復以來，教育普及，一時人才濟濟，前輩孫運璿、李國鼎、趙耀東等等，為兩蔣重用，造就台灣成四小龍之首。

然解嚴以來，雖說行民主制度，實為民粹。英國易普索莫里公司2016年調查發現，全球無知國家前三名為中國、印度及台灣。今日台灣任官，在政客、立委、媒體、酸民「照顧」下，千里馬也只能落得拉犁、推磨下場。

台灣人才幾乎全被耗損殆盡，2016年小英選上總統，選前說她準備好了，但到520就職，歷時四個月，林全組閣還是困難重重。有財經雜誌在當年五月以「缺官」為封面，探討人才難覓。林全被七個屬意人選拒絕，才找到丁克華任金管會主委（一年不到就下台），如果你是丁，知道自己是第八個人選，還願意幹嗎？

▼時任行政院長林全。（資料照／記者季相儒攝）

台灣底子不算差

簡單的說，現今滿朝文武，不是「有能耐，卻不能忍耐」，而是「能忍耐，卻沒有能耐」。四任總統下來，台灣相對中國及鄰國是每下愈況。但大家不必氣餒，看看茉莉花革命，追求民主化，卻帶來中東八國人民流離失所，朝不保夕。若問伊拉克或利比亞百姓，恐怕寧可要海珊或格達費的獨裁，而非今日的更大苦痛。萬幸台灣的底子總算不差，可以撐到今日。

公民未達水準的國家，最佳制度是有位強人施行開明專制，雖獨裁，但尚能回應廣大民眾的需求，如蔣經國、鄧小平及李光耀。但世上沒有「開明專制」這種政治制度，不是繼續開明下去，最後變成民粹（如台灣）；就是走回頭路，最後變成專制（如中國及中東國家），要成為如北歐那樣的正牌民主國家，可是要至少半個世紀的磨練。

李光耀在《觀天下》書中說：「即便行動黨再怎麼認真努力，年輕的新加坡人最終要的可能還不只是政治上的競爭，而是全面的兩黨制。他們自有選擇的權利。畢竟每一代新加坡人都有權自行決定他們要建立一個怎麼樣的國家，要塑造一個什麼樣的社會。但我希望年輕人不會輕率地做決定，而是考慮後果、權衡得失。因為後果終究得由他們自己承擔，不是我，或者我那一代人。到後果浮現的時候，我們早已經不在了。」

國民黨自詡為最大在野黨，但一直沒有本事組影子內閣，針對執政黨的缺失及民眾需求，提出具體政見。麻將桌上的賢達及想參一腳的，若有本事，就該提出治國的夥伴，並獲得該人同意。國家人才有限，同一人才可以重覆被納入不同麻將桌，同一人也可應允多位邀約者，如此競選起來，民眾才知道你有什麼班底，也才有好的選擇，綠營當然也應比照辦理。

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●本文獲作者授權，轉載自《聯合報》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。