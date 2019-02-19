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單厚之／國民黨初選開放變封閉　太陽們全為「一己之私」

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▲▼國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

▲國民黨的四個太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

國民黨主席吳敦義日前拋出總統初選全黨員投票的說法，引來前台北市長朱立倫隔海開砲，指選舉不是國民黨自己內部玩，要讓民眾感覺到國民黨不斷在革新。吳敦義則以2016「換柱」之後仍慘敗300萬票為例，指全民調是「不可靠的東西」。

去年底「九合一」選後，國民黨總統初選議題就逐漸浮上台面，黨中央從研議趙少康建議的「美式開放式初選」，到如今吳敦義拋出等於「封閉式初選」的全黨員投票，這中間擺盪的幅度，也著實太大了一些。

每任黨主席都高喊「改革」　卻是一己之私

國民黨的黨員結構跟權力結構與社會的落差，一直是國民黨很嚴重的問題。歷任國民黨主席都高喊「改革」，但結果卻什麼都沒做，甚至為了一己之私，把問題變得更嚴重。

以國民黨中常會為例，原本中常委是間接選舉，由黨員選出黨代表、黨代表選出中央委員、再由中央委員選出中常委；經過一關又一關的篩選，多數的中常委參選者，都有一定的社會聲望跟政治實力。

但在馬英九擔任黨主席時，為了弱化黨機器，以「黨內民主」為名，廢除中央委員投票這一級，由黨代表直接選舉中常委；這個看似影響不大的動作，卻嚴重改變了中常委的結構。

以往的中常委參選人，要爭取的是中央委員選票；中央委員經過兩層民意的篩選才出現，投票的考慮相對比較謹慎（包括利益糾葛也比較複雜）。但中常委改為黨代表直選之後，每個只要幾十票就能當選的黨代表，卻可以投16票中常委，換票、人情、利益都變得更直接、更赤裸裸。

中常委影響選舉制度

中常委不再需要有社會聲望、政治實力，有沒有時間到各地和黨代表「交陪」，選舉時「禮到人也到」才是能否當選的關鍵。比較看看國、民兩黨中常會的組成，國民黨有多少名不見經傳的中常委，看看國民黨中常委提案的品質，就知道選舉制度對結構造成了多大的影響。

馬英九一天到晚把「清廉」掛在嘴邊，但中常委由黨代表直選這件事，必然導致選風的惡化。所有的投入都要找地方回收，但國民黨內並沒有這麼多的資源，於是我們就看到，國民黨的中常委們，絡繹不絕遊走於兩岸之間，進一步造成國民黨形象的惡化。

近來反對吳敦義的國民黨政治人物，不少都提到黨意和民意的落差。但最早黨意和民意落差的來源，其實是軍系、外省色彩濃厚的黃復興黨部。黃復興是如今國民黨唯一存在的特種黨部，黨員數雖然不多，但團結、動員能力強，一直是影響黨內競爭勝負的重要因素；越是深藍的政治人物，在國民黨內就會獲得更大的優勢。

2017年5月20日那場黨主席選舉，把國民黨扭曲的黨員結構，從一個極端帶到了另一個極端。當時參與競爭的一方，找回大量的失聯黨員，讓黨員結構進一步往深藍擴張；另外一方則找了大量的新黨員入黨，以對抗深藍的黨員結構。結果就是吳敦義以14.4萬票、52.24%的得票率，擊敗洪秀柱的5.3萬票（19.2%）。

太陽們吵成一團　民眾懶得管你們誰輸贏

國民黨歷任的領導人，都心知肚明國民黨權力結構、黨員結構的種種問題，偏偏從來都沒有人認為這是個問題，直到吵提名制度時，才說黨意跟民意有落差。是不是只要不影響某人出線，所有問題都不需要面對、不需要解決？所有的問題就都不是問題？

國民黨有意角逐總統大位的太陽們，吳敦義要全黨員、朱立倫要全民調、王金平要三成黨員七成民調。三個人三把號，每個人都講得冠冕堂皇，但民眾和國民黨支持者也都很清楚，這些人要的只是一套自己能贏其他「太陽」的遊戲規則，至於能不能贏柯文哲、能不能贏蔡英文，沒有一個人能說清楚。

▲柯文哲。（資料照／記者張榮恩攝）

藍軍支持者關心的是國民黨能不能贏、如何讓國民黨贏，而太陽們卻只關心自己的輸贏。雙方的起點不一致、利益不一致、目標不一致，民眾自然意興闌珊，懶得管你們的輸贏。太陽們吵成一團，支持者仍然無動於衷，即便韓國瑜出線的可能性再低，也比不長進的太陽強。

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