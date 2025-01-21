川普就職演說昭昭天命　誓言重啟「美國黃金年代」

▲川普第二個總統任期的就職典禮。（圖／路透社）

● 李沃牆／淡江大學財金系教授

美國第47任總統當選人川普（Donald Trump）在美東時間1月20日（台灣時間21日凌晨1時）宣誓就任。他在就職演說中表示「今天起，我國將再次繁榮，再次獲得全球尊重，在我執政的每一天，我會把美國利益放在第一位。我們的安全將獲得保障，安全將再次恢復；我就任後的首要之務將是創造自豪、繁榮與自由的國度。美國很快會變得更偉大，且比以往任何時候都更出色。今天起，美國的黃金年代(Golden Age)即將開始」。

回顧美國黃金年代

歷史上，大英帝國自詡為「白種人的負擔（The White Man's Burden）」，法國人則賦有「文明使命」。美國成為世界超級強權後，口中不忘喊「昭昭天命，大國責任」。川普念茲在茲的MAGA(Make America Great Again，讓美國再次偉大)，正在這種自傲狂妄的信念。

美國於1776年7月2 日宣告北美13個殖民地脫離英國的統治，成為自由獨立的國家。並於該年7 月4 日簽署了《獨立宣言》。而鍍金時代（Gilded Age）係指處於美國歷史中南北戰爭和進步時代之間，時間上大概是從1870年代到1900年。這個名字取自馬克·吐溫第一部長篇小說。

1873年，馬克·吐溫與華納（Charles Dudley Warner）共同創作這部作品。這部作品的主題是諷刺南北戰爭之後的充滿貪婪和政治腐敗的美國政府。「鍍金時代」也是美國的財富突飛猛進的時期。這段時間中，數百萬的移民從歐洲來到了美國，同時大量的重工業，包括鐵路、工廠、採礦，都獲得飛速的發展。有許多人在這個時期裡成為巨富，也因為富有，而過著金色的生活。

這段歷史也被拍《鍍金年代，The Gilded Age》電視影集，第一季於2022年1月24日在HBO首播。是一部聚焦於美國的鍍金時代，1880年代的紐約上流社會，兩大新舊貴族，背後暗潮洶湧的社交生活。

川普演說 所提經濟政策重點

川普選前所提的重要經濟政策按貿易、減稅、產業及通膨與就業等類別。而此次在就職演說所提及的有那些?

觀察川普的演說重點，除了將針對邊境宣布國家緊急狀態，即刻遣返違法拘留的外國人，停止接收非法移民，停止對非法入境移民「抓了就放」的政策，並掃蕩美墨邊境的販毒集團「恐怖組織」外。不外就是經濟政策主張。

他提及，一、「通膨危機是由大規模超支和能源價格上漲所造成的，這就是為何我今天還將宣布「國家能源緊急狀態」，「開採、寶貝、開採(drill, baby, drill)」，「用力鑽（We will drill, baby, drill）」，將指示內閣利用可支配的巨大權力降低商品成本」。二、「美國將再次成為製造業大國，我們擁有世上許多的石油與天然氣資源，我們將再次補滿戰略儲備，並將美國能源出口到世界各地。三、「我們將停止綠色新政和電動車補助計畫，重振汽車業，感謝汽車工人對國家的貢獻。四、「我們將對外國徵收關稅，以回饋我們的公民。為此，我們正在建立新稅務單位來徵收所有關稅和稅入。」

川普第一天的行政命令，主要聚焦在非法移民、能源政策，和電動車相關的行政命令，並無大家最關切的的新關稅。另對照川普選前主張與就職演說，不難發現，川普當選後曾揚言對全球進口商品徵收10%至20%的高額關稅，對中國大陸進口商品徵收60%關稅，對加拿大和墨西哥商品徵收25%關稅。但在就職演說中亦並提到具體的新關稅計畫，只重申擬成立「對外稅務局」（External Revenue Service），向外國徵收「大量」關稅。

足見，川普也了解，關稅大戰是七傷拳，傷敵一千，自損八百。因而，比較可能的執行策略就是逐步實施，提高關稅。

▼川普重要經濟政策。（圖／李沃牆教授提供）

關注後續實施時程及影響

川普延遲關稅相關決策，立即促使全球股市出現反彈，並且使得美元對主要貨幣大幅下跌。吾人以為，川普開啟貿易戰，將增強通膨粘著性，且有利美元續強。

因為關稅會提高進口成本，進而促使美國境內物價提高，這會降低聯準會(Fed)降息幅度，與其他國家利差擴大，促使美元走強。換言之，2025年的美元將維持強勢，而導致非美幣(包括台幣、人民幣、日圓、韓元等)走貶。

近期美國勞工統計局（BLS）公布的最新數據，2024 年12 月美國消費者物價指數（CPI） 年通膨率為2.9%，符合預期，主要來自能源的負面貢獻減少。川普將再次讓美國退出《巴黎氣候協定》，擴大傳統能源生產；準財政部長貝森特( Bessent)提出「333政策」，包含三大目標，分別是到2028年將預算赤字降至GDP 3%、透過鬆綁管制實現3%的GDP成長及每日增產300萬桶石油或等量能源。此舉將不利綠色能源發展及油價，但有利舒緩通膨。

不過，川普的移民政策恐將使美國勞動市場供需缺口再度擴大，並帶動薪資上揚，成本推升通膨的可能性升高。這正反面的衝擊，最終對物價及聯準會決策的影響仍有待評估。

另一觀察重點，出席川普就職典禮的科技界大人物包括Meta執行長暨臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、蘋果執行長庫克（Tim Cook），以及短影音平台TikTok執行長周受資。 由此可看出，川普重振美國製造業強國的決心，再者AI產業將續強，亦是投資的焦點。

▼川普的移民政策恐將使美國勞動市場供需缺口再度擴大，並帶動薪資上揚，成本推升通膨的可能性升高。（圖／路透社）

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