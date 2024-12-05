ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

南韓短暫戒嚴鬧劇　台廠有望喜獲轉單

我們想讓你知道…綜合而言，南韓在短短幾小時內經歷了資產價格暴跌、貨幣貶值、罷工抗議，以及市場恐慌。未來政經演變，不僅影響韓國的產業及經濟前景，也將牽動全球供應鏈重組，以及台廠能意外獲得的轉單效益。

▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓結束短暫戒嚴鬧劇，凸顯政局動盪不穩，台廠有望喜獲轉單效益。（圖／達志影像／美聯社）

 ● 李沃牆／淡江大學財金系教授

南韓總統尹錫悅於12月3日晚間突然宣布，南韓進入「緊急戒嚴狀態」，指控該國反對派親北派控制國會，以反國家活動癱瘓政府。這是南韓第17次、也是逾40年來首次緊急戒嚴，震驚全國乃至全球。南韓國會議長禹元植快速下令召開全體緊急會議，在緊急戒嚴令宣布的2小時半內採取行動，190名在場議員全票通過解除戒嚴，結束了6小時的戒嚴。

南韓最大在野黨擬提出彈劾尹錫悅動議，且執政黨內部亦傳出要求尹錫悅退黨，預期短期南韓政治仍存在風險，政治不確定性升溫。而事件一爆發，韓元兌美元匯價應聲急貶逾1%，報價一度來到1美元兌1424.5韓元，創下2年新低。韓國綜合股價指數（KOSPI）在12月4日開盤一度重挫2%。南韓大型企業股價也走勢疲弱，代表性企業三星電子股價下跌1.31%，SK海力士平盤震盪，LG Electronics下跌2.25%，現代、KIA等南韓車企股價也下跌1%。南韓雖結束短暫戒嚴鬧劇，凸顯政局動盪不穩，台廠有望喜獲轉單效益。

台韓產業相似度高　一直是競爭對手

不可否認，台灣與韓出口貿易結構相似度高達七成，長期以來一直是競爭對手。韓國在1997年的東南亞金融危機中幾乎倒地，但卻置於死地而後生、化危機為轉機，其經濟發展在金融危機後可謂脫胎換骨。

2012年6月南韓躍升為已開發國家，成為全球第7個平均國民所得超過2萬美元、人口突破5千萬的國家，正式擠身「20-50」俱樂部成員，的確讓世人刮目相看。然風水輪流轉，南韓人均所得曾一度高於台灣1萬美元，如今台灣已經後來居上。尤其，韓國最強的科技產業，從面板、LED到手機，記憶體漸漸失去優勢。君不見，三星電子的市值曾與台積電平起平坐多年，風光一時，如今僅剩台積電的四分之一，頗有令人不勝唏噓之感。

南韓《朝鮮日報》近期報導，過去10年，韓國在半導體、造船、鋼鐵等8個關鍵產業上，有7個已被中國大陸超越，預計韓國將進入「低成長」時代，GDP年增率將降至1％區間。無獨有偶，韓國央行近期預測，2025經濟成長1.9%，2026為1.8%，反映未來的挑戰極大。如果該預測成立，為期5年的尹錫悅政府平均經濟年增率將降至1.98%，為韓國GDP平均年增率首度低於2%。

▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲▼美國總統拜登和南韓總統尹錫悅、日本首相石破茂舉行三方會談。（圖／路透）

台積電將更具領先優勢　部分台廠有望「撿到槍」

甫被下台的英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）曾表示「倘若過去10年各國爭奪的重要資源是石油，那麼未來10年各國爭奪的重要資源將是半導體。」

眾所周知，數十年來，英特爾、三星一直是台積電最主要的競爭對手。然而，三星面臨先進製程技術與良率低於預期問題；而英特爾面臨高成本，文化與組織挑戰問題，甚至虧損困境，CPU又逐漸被GPU取代，公司前景可謂江河日下。目前晶圓代工的營收，恐不及台積電的三分之一。甚至連AI伺服器晶片也是請台積電代工。

數據會說話， 2022年初，台積電市值約5.589億美元，超越英特爾及三星，而營收超越英特爾，卻不及三星。但今（2024）年營收不僅已完全超越對手，市值更超越一兆美元，令對手追趕不及。有論者謂，現在三家半導體，英特爾幾乎死了，結果三星更危險，反而台積電還安全。由近日台積電ADR（美國存託憑證）及股價往上噴，即可知市場普遍認為台積電未來更有競爭優勢。

▼數十年來，三星一直是台積電最主要的競爭對手。（圖左／記者高兆麟攝、圖右／達志影像）

▲台積電，三星。（圖左／記者高兆麟攝、圖右／達志影像）

企業投資最怕不確定性，特別是政治風險。南韓總統尹錫悅雖然決議取消戒嚴令，但動盪局勢恐引發市場對供應鏈的擔憂。以台韓產業競爭態勢觀察。

一、可能導致消費性產品如手機與高頻記憶體（HBM）的潛在轉單效應。例如，三星手機所使用的光感元件主要由昇佳電子(6732)供應，三星營收占昇佳比重約40%-50%。若三星因政局動盪影響生產，訂單有可能轉由其他安卓手機品牌接手。不過，昇佳也是安卓陣營的主要供應商之一，市場認為訂單遞補效應將抵消影響，具體轉單效應有待後續評估。

二、在高頻記憶體（HBM）潛在轉單方面，由於三星與SK海力士的記憶體生產集中於南韓，美系供應商美光可能承接部分訂單，而台廠弘塑(3131)作為美光HBM濕製程設備的主要夥伴，將間接受惠於轉單效應。其他如創意(3443)、台勝科(3532)、漢唐(2404)、聯詠(3034)、矽創(8016)及瑞鼎(3592)等驅動IC也有機會獲轉單。

三、由於三星與LGD為全球面板主要供應商，若訂單轉移至中國大陸市場，譜瑞-KY(4966)有望承接三星自家IC設計LSI的面板T-con訂單而獲益。

綜合而言，南韓在短短幾小時內經歷了資產價格暴跌、貨幣貶值、罷工抗議，以及市場恐慌。韓國副總理兼企劃財政部長崔相穆立即緊急召集會議，與韓國央行行長、金融委員會主席等高層討論應對措施，強調韓股將於12月4日正常開盤，並透露韓國央行將召開緊急會議，計劃提供「無限流動性」以穩定市場，同時為市場提供了暫時的喘息機會。

至於未來的政經演變，不僅影響韓國的產業及經濟前景，也將牽動全球供應鏈重組，以及台廠能意外獲得的轉單效益。

▼韓國的政經演變，不僅影響產業及經濟前景，也將牽動全球供應鏈重組，以及台廠能意外獲得的轉單效益。（示意圖／達志影像）

▲▼投資人恐慌,股市下跌,美股,熊市,大跌,VIX。（示意圖／達志影像）

►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►反感居高不下　民眾黨瀕臨泡沫邊緣

►韓國總統一度宣布戒嚴　台灣切莫步其後塵！

►南韓用民主拯救民主　台灣應該永遠引以為戒

►尹錫悅的政治豪賭　朝小野大的困局有台灣解方？

投稿
申訴
李沃牆專欄

李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

李沃牆最新文章

more

南韓短暫戒嚴鬧劇　台廠有望喜獲轉單

川普式的貿易保護主義再起　全球化恐岌岌可危

大陸祭出QE救市確保經濟達標　復甦力道表現仍待觀察

李沃牆／美國總統辯論透視對中經貿影響

李沃牆／日銀升息日圓走升　未來還有「甜甜價」？

關鍵字: 李沃牆 雲論 南韓 戒嚴 尹錫悅 台積電 三星 英特爾 晶片 經濟

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
南韓短暫戒嚴鬧劇　台廠有望喜獲轉單
反感居高不下　民眾黨瀕臨泡沫邊緣
國際火線／世人皆有江山夢：小丑尹錫悅在玩哪一齣？
韓國總統一度宣布戒嚴　台灣切莫步其後塵！
南韓用民主拯救民主　台灣應該永遠引以為戒

推薦閱讀

反感居高不下　民眾黨瀕臨泡沫邊緣

韓國總統一度宣布戒嚴　台灣切莫步其後塵！

南韓短暫戒嚴鬧劇　台廠有望喜獲轉單

難逃「青瓦台詛咒」　尹錫悅成了失敗的獨裁者

尹錫悅的政治豪賭　朝小野大的困局有台灣解方？

南韓用民主拯救民主　台灣應該永遠引以為戒

全面停徵「娛樂稅」　才是全民之福

學生犯法老師提告　這有什麼不對？

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

南韓總統宣布戒嚴　新一波民主危機正在成形

相關文章

美副國務卿：尹錫悅宣布戒嚴是「嚴重誤判」

美副國務卿：尹錫悅宣布戒嚴是「嚴重誤判」

南韓總統尹錫悅3日晚間發布非常戒嚴令，並在短短6小時後解除，美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）表示，尹錫悅發布戒嚴令是非常嚴重..

1小時前

快訊／南韓防長請辭獲准！　尹錫悅任命「駐沙烏地大使」接替

快訊／南韓防長請辭獲准！　尹錫悅任命「駐沙烏地大使」接替

尹錫悅「戒嚴6小時被逼退」　白宮國安顧問：南韓民主強健韌性

尹錫悅「戒嚴6小時被逼退」　白宮國安顧問：南韓民主強健韌性

赴韓注意！韓鐵道公社今起無限期罷工　KTX減班至58％

赴韓注意！韓鐵道公社今起無限期罷工　KTX減班至58％

預言尹錫悅下場　邱毅點名台灣2人：怕不怕？

預言尹錫悅下場　邱毅點名台灣2人：怕不怕？

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

反感居高不下　民眾黨瀕臨泡沫邊..

反感居高不下　民眾黨瀕臨泡沫邊..

韓國總統一度宣布戒嚴　台灣切莫..

南韓短暫戒嚴鬧劇　台廠有望喜獲..

難逃「青瓦台詛咒」　尹錫悅成了..

尹錫悅的政治豪賭　朝小野大的困..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面