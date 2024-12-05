南韓短暫戒嚴鬧劇　台廠有望喜獲轉單

▲南韓結束短暫戒嚴鬧劇，凸顯政局動盪不穩，台廠有望喜獲轉單效益。（圖／達志影像／美聯社）

● 李沃牆／淡江大學財金系教授

南韓總統尹錫悅於12月3日晚間突然宣布，南韓進入「緊急戒嚴狀態」，指控該國反對派親北派控制國會，以反國家活動癱瘓政府。這是南韓第17次、也是逾40年來首次緊急戒嚴，震驚全國乃至全球。南韓國會議長禹元植快速下令召開全體緊急會議，在緊急戒嚴令宣布的2小時半內採取行動，190名在場議員全票通過解除戒嚴，結束了6小時的戒嚴。

南韓最大在野黨擬提出彈劾尹錫悅動議，且執政黨內部亦傳出要求尹錫悅退黨，預期短期南韓政治仍存在風險，政治不確定性升溫。而事件一爆發，韓元兌美元匯價應聲急貶逾1%，報價一度來到1美元兌1424.5韓元，創下2年新低。韓國綜合股價指數（KOSPI）在12月4日開盤一度重挫2%。南韓大型企業股價也走勢疲弱，代表性企業三星電子股價下跌1.31%，SK海力士平盤震盪，LG Electronics下跌2.25%，現代、KIA等南韓車企股價也下跌1%。南韓雖結束短暫戒嚴鬧劇，凸顯政局動盪不穩，台廠有望喜獲轉單效益。

台韓產業相似度高 一直是競爭對手

不可否認，台灣與韓出口貿易結構相似度高達七成，長期以來一直是競爭對手。韓國在1997年的東南亞金融危機中幾乎倒地，但卻置於死地而後生、化危機為轉機，其經濟發展在金融危機後可謂脫胎換骨。

2012年6月南韓躍升為已開發國家，成為全球第7個平均國民所得超過2萬美元、人口突破5千萬的國家，正式擠身「20-50」俱樂部成員，的確讓世人刮目相看。然風水輪流轉，南韓人均所得曾一度高於台灣1萬美元，如今台灣已經後來居上。尤其，韓國最強的科技產業，從面板、LED到手機，記憶體漸漸失去優勢。君不見，三星電子的市值曾與台積電平起平坐多年，風光一時，如今僅剩台積電的四分之一，頗有令人不勝唏噓之感。

南韓《朝鮮日報》近期報導，過去10年，韓國在半導體、造船、鋼鐵等8個關鍵產業上，有7個已被中國大陸超越，預計韓國將進入「低成長」時代，GDP年增率將降至1％區間。無獨有偶，韓國央行近期預測，2025經濟成長1.9%，2026為1.8%，反映未來的挑戰極大。如果該預測成立，為期5年的尹錫悅政府平均經濟年增率將降至1.98%，為韓國GDP平均年增率首度低於2%。

▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

台積電將更具領先優勢 部分台廠有望「撿到槍」

甫被下台的英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）曾表示「倘若過去10年各國爭奪的重要資源是石油，那麼未來10年各國爭奪的重要資源將是半導體。」

眾所周知，數十年來，英特爾、三星一直是台積電最主要的競爭對手。然而，三星面臨先進製程技術與良率低於預期問題；而英特爾面臨高成本，文化與組織挑戰問題，甚至虧損困境，CPU又逐漸被GPU取代，公司前景可謂江河日下。目前晶圓代工的營收，恐不及台積電的三分之一。甚至連AI伺服器晶片也是請台積電代工。

數據會說話， 2022年初，台積電市值約5.589億美元，超越英特爾及三星，而營收超越英特爾，卻不及三星。但今（2024）年營收不僅已完全超越對手，市值更超越一兆美元，令對手追趕不及。有論者謂，現在三家半導體，英特爾幾乎死了，結果三星更危險，反而台積電還安全。由近日台積電ADR（美國存託憑證）及股價往上噴，即可知市場普遍認為台積電未來更有競爭優勢。

▼數十年來，三星一直是台積電最主要的競爭對手。（圖左／記者高兆麟攝、圖右／達志影像）

企業投資最怕不確定性，特別是政治風險。南韓總統尹錫悅雖然決議取消戒嚴令，但動盪局勢恐引發市場對供應鏈的擔憂。以台韓產業競爭態勢觀察。

一、可能導致消費性產品如手機與高頻記憶體（HBM）的潛在轉單效應。例如，三星手機所使用的光感元件主要由昇佳電子(6732)供應，三星營收占昇佳比重約40%-50%。若三星因政局動盪影響生產，訂單有可能轉由其他安卓手機品牌接手。不過，昇佳也是安卓陣營的主要供應商之一，市場認為訂單遞補效應將抵消影響，具體轉單效應有待後續評估。

二、在高頻記憶體（HBM）潛在轉單方面，由於三星與SK海力士的記憶體生產集中於南韓，美系供應商美光可能承接部分訂單，而台廠弘塑(3131)作為美光HBM濕製程設備的主要夥伴，將間接受惠於轉單效應。其他如創意(3443)、台勝科(3532)、漢唐(2404)、聯詠(3034)、矽創(8016)及瑞鼎(3592)等驅動IC也有機會獲轉單。

三、由於三星與LGD為全球面板主要供應商，若訂單轉移至中國大陸市場，譜瑞-KY(4966)有望承接三星自家IC設計LSI的面板T-con訂單而獲益。

綜合而言，南韓在短短幾小時內經歷了資產價格暴跌、貨幣貶值、罷工抗議，以及市場恐慌。韓國副總理兼企劃財政部長崔相穆立即緊急召集會議，與韓國央行行長、金融委員會主席等高層討論應對措施，強調韓股將於12月4日正常開盤，並透露韓國央行將召開緊急會議，計劃提供「無限流動性」以穩定市場，同時為市場提供了暫時的喘息機會。

至於未來的政經演變，不僅影響韓國的產業及經濟前景，也將牽動全球供應鏈重組，以及台廠能意外獲得的轉單效益。

▼韓國的政經演變，不僅影響產業及經濟前景，也將牽動全球供應鏈重組，以及台廠能意外獲得的轉單效益。（示意圖／達志影像）

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