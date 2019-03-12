許文彬／緬懷孫中山跨越兩岸情

▲國父孫中山。（資料照／記者黃克翔攝）

●許文彬／律師，中華人權協會名譽理事長。曾任檢察官。

今天（三月十二日）是國父孫中山先生逝世九十四周年紀念日，也是植樹節。值茲兩岸歷史新局波濤起伏之際，緬懷這位「革命先行者」，實令人有無限的感觸。

根據史料記載，孫中山先生是於一九二五年年初自廣州北上與北洋軍閥共商國是，憂勞成疾。在北京鐵獅子胡同行館，臨終前一天三月十一日凌晨，召集夫人宋慶齡、子孫科至病榻前交代後事。希望同志繼續努力，達到實行三民主義和五權憲法的目標；仰臥床上反覆地低聲呼喚：「和平、奮鬥、救中國！」至翌（十二）日上午九時三十分溘然長逝。

孫中山先生逝世的年代，距清廷甲午戰敗，割讓台灣予日本，已經整整三十年了。他遺囑中所說的「中國」，乃是處於軍閥割據四分五裂的大陸中國，其疆域尚不包括台灣在內。其後二十年，日本於二次世界大戰戰敗，根據「波茨坦宣言」及「開羅聲明」，於一九四五年十月放棄台灣的主權，而由蔣介石所領導的國民政府接收統治。又過四年，中國共產黨武裝革命成功，從國府手中接收整個大陸的統治，建立新政權，取國號為「中華人民共和國」；而孫中山先生於一九一二年所創立的「中華民國」政府，則自一九四五年迄今一直在台澎金馬行使其統治權。

歷史遺留的問題，正有待兩岸當局用包容、友善的心胸，循著和平發展的正確道路，發揮智慧，假以時日圓滿解決。各方期盼兩岸和平相處，與九十四年之前的孫中山先生遺願，似乎有古今輝映的滄桑正道之象徵意義。

日前大陸全國人大代表、重慶市台聯會長許沛在大會提案，建議大陸方面能贈送貓熊給高雄市，而高雄市府稱將成立小組迎接。目前正處於冰點的兩岸關係，堪認陸方釋出善意、美意，開啟了兩岸雙方互遞橄欖枝的契機。

也就是說，大陸方面能用「平等」與「尊重」的態度，看待在台澎金馬的中華民國政府和人民；而在民族大義的理念感召之下，兩岸領導人作「民主法治」與「民生樂利」的良性互動。造福芸芸百姓，實踐孫中山先生昔日推翻帝制、創建民國的崇高理想！如此應是海峽兩岸紀念孫中山先生的積極意義所在。

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