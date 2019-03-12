ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

許文彬／緬懷孫中山跨越兩岸情

雲論

 

 ▲國父孫中山。（資料照／記者黃克翔攝）

●許文彬／律師，中華人權協會名譽理事長。曾任檢察官。

今天（三月十二日）是國父孫中山先生逝世九十四周年紀念日，也是植樹節。值茲兩岸歷史新局波濤起伏之際，緬懷這位「革命先行者」，實令人有無限的感觸。

根據史料記載，孫中山先生是於一九二五年年初自廣州北上與北洋軍閥共商國是，憂勞成疾。在北京鐵獅子胡同行館，臨終前一天三月十一日凌晨，召集夫人宋慶齡、子孫科至病榻前交代後事。希望同志繼續努力，達到實行三民主義和五權憲法的目標；仰臥床上反覆地低聲呼喚：「和平、奮鬥、救中國！」至翌（十二）日上午九時三十分溘然長逝。

孫中山先生逝世的年代，距清廷甲午戰敗，割讓台灣予日本，已經整整三十年了。他遺囑中所說的「中國」，乃是處於軍閥割據四分五裂的大陸中國，其疆域尚不包括台灣在內。其後二十年，日本於二次世界大戰戰敗，根據「波茨坦宣言」及「開羅聲明」，於一九四五年十月放棄台灣的主權，而由蔣介石所領導的國民政府接收統治。又過四年，中國共產黨武裝革命成功，從國府手中接收整個大陸的統治，建立新政權，取國號為「中華人民共和國」；而孫中山先生於一九一二年所創立的「中華民國」政府，則自一九四五年迄今一直在台澎金馬行使其統治權。

歷史遺留的問題，正有待兩岸當局用包容、友善的心胸，循著和平發展的正確道路，發揮智慧，假以時日圓滿解決。各方期盼兩岸和平相處，與九十四年之前的孫中山先生遺願，似乎有古今輝映的滄桑正道之象徵意義。

日前大陸全國人大代表、重慶市台聯會長許沛在大會提案，建議大陸方面能贈送貓熊給高雄市，而高雄市府稱將成立小組迎接。目前正處於冰點的兩岸關係，堪認陸方釋出善意、美意，開啟了兩岸雙方互遞橄欖枝的契機。

也就是說，大陸方面能用「平等」與「尊重」的態度，看待在台澎金馬的中華民國政府和人民；而在民族大義的理念感召之下，兩岸領導人作「民主法治」與「民生樂利」的良性互動。造福芸芸百姓，實踐孫中山先生昔日推翻帝制、創建民國的崇高理想！如此應是海峽兩岸紀念孫中山先生的積極意義所在。

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文為讀者投書，以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 88論壇 孫中山
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
總是無來由的感到憂鬱...代表你該按下「暫停鍵」了
許文彬／緬懷孫中山跨越兩岸情
王明鉅／經濟部與台電的「電價政治學」
呂秋遠／年花七千萬「動物外交」　不如先關心台灣野生..
張競／兩強貿易戰誰輸贏？

推薦閱讀

張誠／F-16V戰機的價格有多不合理？

尤里安／不流血的作戰　實兵對抗與自由統裁

梅復興／2019年度美臺軍售展望脈動

螞蟻族注意！一杯珍奶就爆量，小心「糖」想吃掉你的胰..

藍弋丰／名嘴吐不出象牙，不問普丁問插座

畢殿龍／韓國瑜需要王金平將大位「禪讓」給自己嗎？

邵宗海／韓國瑜不考量2020，但「未來仍有變數」？

陳國祥／蔡英文的「反中外交」成笑柄 　「經貿外交」..

評／「對症下藥」拚治安　乃全民之福！

張競／兩強貿易戰誰輸贏？

相關文章

家長教育選擇權該怎麼做？

家長教育選擇權該怎麼做？

自1968年九年國教至今，教育政策的訂定是否真的能夠符應教育選擇權？實驗教育是不是萬靈丹？私校又為何是高社經背景家長的最愛？到底家長教育選擇..

4小時前

國父逝世94週年！紀念日定做「植樹節」　背後感人原因曝光

國父逝世94週年！紀念日定做「植樹節」　背後感人原因曝光

評／酒駕「連坐法」　王議員的理解能力有待加強！

評／酒駕「連坐法」　王議員的理解能力有待加強！

殺雞焉用牛刀！2020大選國民黨基層別恐慌

殺雞焉用牛刀！2020大選國民黨基層別恐慌

韓國瑜才是真正的King Maker

韓國瑜才是真正的King Maker

讀者迴響

行動法庭

污點證人亂咬人　北科大教授遭構陷入獄｜ET行動法庭 第3集

污點證人亂咬人　北科大教授遭構陷入獄｜ET行動法庭 第3集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

F-16V戰機的價格有多不合理..

F-16V戰機的價格有多不合理..

不流血的作戰　實兵對抗與自由統..

2019年度美臺軍售展望脈動

螞蟻族注意！「糖」想吃掉你的胰..

名嘴吐不出象牙，不問普丁問插座

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面