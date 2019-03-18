宋兆文／攻擊如迅雷，致命如毒蛇的F-16V戰機

▲F-16V。（資料照／翻攝自洛克希德馬丁官網）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

我空軍向美方提出採購F-16V先進戰機需求，已獲美方首肯，我方開始進行採購相關事項，這是一件可喜可賀的大事，但是卻有無知媒體說：「不符合空軍新一代戰機需求」，更有網路的軍武白癡說：「根本打不過殲-20和蘇愷35，是花大錢叫空軍去送死」。

在這裡首先要告訴無知媒體和軍武白癡的是：「武器系統採購第一原則，就是依據敵軍現況與未來敵軍戰力發展，採購能在戰場克敵勝敵的武器，經過國防部極嚴格整合評估後才進行！」這是正常人的基本認知，要是連這種認知都沒有，還敢大放厥詞的人，說你無知和白癡，毫不為過。

由於解放軍在充沛經費支持下，無論外購或自製戰機，質與量上都對我構成空防威脅。在大陸再三對美恫嚇之後，美方認為要確保第一島鏈空中優勢，有必要加強我空軍戰力，加強我國整體戰力提升，遏止解放軍空軍的囂張跋扈態度，避免因而產生戰爭衝突。

國內也有學者認為，凡事都可經由談判解決，根本不需花大錢，以前購買阿帕契攻擊直升機時，就有人持相同論調。殊不知，兩國之間和平談判，必須有可恃武力作為後盾，否則只會讓對方予取予求，是無條件投降式和平談判，如果國軍戰力不強，連菲律賓都會欺負我們。

2013年5月9日菲律賓公務船，在公海射殺我「廣大興28號」漁民洪石成死亡。我國群情憤慨向菲律賓要求懲罰兇手與賠償，但是菲律賓態度不積極，以推拖拉的手段在敷衍，我方一再提出警告，菲律賓就是懶洋洋的態度，在忍無可忍情況下，同年5月16日，海軍與海巡署舉行「護漁聯合軍演」。

國軍出動基隆級馬公號飛彈驅逐艦、康定級康定號與承德號飛彈巡防艦、S-70C反潛直升機一架。幻象2000-5型戰鬥機兩架、F-CK-1經國號戰鬥機兩架、E-2K空中預警機一架。海巡署出動：臺南艦、偉星艦、巡護八號、德星艦，共編成兩支任務特遣艦隊。

我海軍艦隊15日下午3時30分出發，16日上午3時40分越過「暫定執法線」北緯20度線以南15浬，直扣菲律賓北方大門，當天菲律賓戰機不敢升空，武裝船艦不敢出海。在我方給以厲害顏色之後，菲律賓態度立即轉變，乖乖與我方完成談判。

F-16V戰機，是F-16戰機家族中最先進的戰機，性能優於F-16C/D，所裝設的AN/APG-83型先進主動相位陣列雷達（AESA），偵測距離超過250公里，可偵測數十個空中目標，鎖定14個，攻擊其中10個，實施多目標接戰。

F-16V以電腦軟體調整飛行控制，叫做Fly-By-Wire（FBW），引擎推力強大，飛行控制輕巧靈敏。頭盔聯合控制系統，讓飛行員「看到哪，就能打到哪！」另外，任務電腦、座艙儀表、電戰莢艙等的操控也是得心應手，對敵作戰時可制敵機先。

印度空軍公開聲稱他們蘇愷30的普通雷達，在100公里之外就能發現殲-20戰機。我們樂山鋪路爪雷達，3年前曾明確偵獲，4架殲-20飛到福建龍溪，降落起飛都有詳細記載。因此殲-20的隱形功能，絕對不是大陸媒體吹噓的，說能勝過F-22和F-35。

F-16V的航程，可深入大陸境內1000公里，野鼬機用AGM-88「HARM」高速反輻射飛彈，開闢飛行走廊後，攻擊機以地貌飛行系統，規避雷達偵測，實施夜間超低空突襲，由F-16V空優裝掛機掩護，結合雄二-E飛彈、雲峰飛彈，攻擊敵一線/二線機場，C-4ISR，彈道飛彈陣地，以及重要政經設施與機構，進行有效重拳攻擊。

F-16V的空優裝掛，有8枚射程160公里的AIM-120飛彈，4枚射程30公里的AIM-9X響尾蛇飛彈。AIM-9X是最先進的響尾蛇飛彈，射速5馬赫，能感應敵機發出的所有熱源與電子訊號，可迎頭或從側方攻擊敵機，攻擊時穿入敵機機體內爆炸，非常的致命。

試想一個場景：一隊殲-20編隊飛行作戰，被同樣編隊飛行的F-16V，在250公里外發現，進入160公里時，F-16V進行AIM-120飛彈群射，不旋踵，殲-20機隊紛紛在空中爆炸解體，其飛行員在詫異中陣亡，這樣的場景不是不可能。

我空軍現有142架F-16A/B，已在提升性能至F-16V，其中我們中科院參加電子系統設計，所以爾後只要有想買F-16V的國家，我們就能小賺哦。完成採購66架F-16V後，我們共有208架F-16V，我空軍擴編已勢在必行，66架F-16V，總價約2300億至2400億，完成採購程序後，約2023年開始交機。

當F-16V加入國軍戰鬥序列後，不管是殲-20或蘇愷35，想要在台海空域討好賣乖，就得看我們F-16V答不答應囉！

熱門推薦》

►只有瞎掰媒體 沒有凱子軍購

►看更多【宋兆文】專欄



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。