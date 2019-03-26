邵宗海／韓國瑜的「高深論壇」是兩岸另一座往來的橋樑

●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。

高雄市長韓國瑜的「港澳陸」行程是2019年3月23展開，27日結束。訪問的地點是先到香港，後去澳門，然後轉赴中國大陸，先去深圳，後訪廈門，整趟行程除了完全符合他出發之前一直強調的「南南之行」之外，但凸顯出他曾期待「南南合作」的開花結果。

但整整六天之行，要去訪問四座城市，而且交通工具不完全是乘坐飛機，其中尚穿插有港澳跨海大橋的巴士及深廈之間的高鐵之行，這樣緊湊的行程對習慣性有商務旅行的人來說，都已算是「疲勞之旅」，更何況在韓國瑜幾乎是「每天一城」的走訪情況下，又是停留那麼短暫時刻裡，尚要拜訪當地很多的政界的人士以及商界的支持者，光是與前者的「寒暄」、與後者的「簽約」、再加上每天必有餐敘的「應酬」，如果想讚他一聲「超人」，也真的並不為過。

整個行程的訪問成果豐碩，也是令人嘆為觀止。以促進「高雄貨能走出去」的貿易簽單來看，走完四個城市，就讓韓國瑜得到目前約53億元的訂單：譬如說22日在香港，就成功簽署8筆為期一到四年的合作備忘錄，總額共24.7億元；23日與澳門49個單位簽下27份訂單，價值約7.3億元；接著24日在深圳，海吉星集團確定在未來4年內，向高雄農會採購大約10億元的農產品及製品；等到26日到了廈門，韓國瑜與當地在農漁產品簽約儀式中，又簽下一筆合約共計約9億元。以一個地方首長的能力與影響力而言，韓國瑜確是寫下了近代在兩岸經貿關係裡一項「不可能任務達陣」的紀錄。

再說另一個成果，則是高雄和深圳已表達將共同舉辦兩個城市的論壇，以搭建平台，探索兩個城市各種合作機會。韓國瑜是有說，未來高雄與深圳會加大交流，在體育、文化、會展、訊息、中醫藥、生物科技、物流等項目擴大交流。如果說，台北與上海的「雙城論壇」，促成了兩岸官方交流中斷之後的另一種「官方」的往來，那麼接下來舉行的「高深論壇」，又將是兩岸另一座相互通往的橋樑。

▲韓國瑜先搭船往深圳，再搭乘高鐵前往廈門。（圖／記者吳奕靖攝）



至於談到韓國瑜港澳之行，均能會見兩地的特首，並與當地中聯辦的一把手會晤或聚餐，且不論這個舉措或許在台灣內部有正負不同的評價，但歷來在台灣政治人物裡，即使馬英九、朱立倫以及郝龍斌在市長任內均去過香港，但也沒見到他們能像韓國瑜在這一次在港澳兩地能受到那麼高規格的接待。即使等到韓去了深圳與廈門，同樣也是能見到當地的一把手，這樣說來也是有相當隆重層次的款待。若再把國台辦主任劉結一還肯從北京南下去會見韓的一事來說，可以說：當北京願意先壓抑自己的層次，只希望求取兩岸能在未來有更上層樓的接觸機會，這項涉台措施已是「不言而諭」。

當然，韓國瑜大陸之行的成功，必然凸顯當今民進黨執政當局的窘境。不過，陸委會對韓此趟之行有些違規之處，欲祭出罰則，也並非完全沒有依據。譬如說，高雄市政府這次赴陸申請許可並未包含與劉結一會面、以及與香港、澳門中聯辦主任會晤的行程。陸委會副主委邱垂正就說，根據《兩岸人民關係條例》，官員赴陸後返台一個月內必須提出書面考察報告或參訪報告，向內政部聯審會說明。若有違反，最高可處50萬元以下罰鍰。

但高雄市新聞局長王淺秋已回應說，市府回去後一定會再補說明給陸委會，而且所有程序都會配合。這說明韓國瑜也有依據相關規定來處理後續程序。

但是，對正在出訪中的蔡英文總統，在那麼忙碌的外交旅程中，竟然向韓國瑜喊話要他告訴對方：「中華民國台灣」是一個主權獨立的國家，請中國停止打壓台灣的國際參與空間。陸委會同時也呼籲，韓國瑜更應勇於向中共當局表達台灣人民堅定反對「一國兩制」及對未來（統一）的期望。

對這方面的苛求，我們或有不同看法：要韓國瑜說出不在憲法條文中的國名：「中華民國台灣」，又要說出沒有一個代表性數字的台灣人民，是堅定反對「一國兩制」的言語，先不要說韓國瑜是否理直氣壯的說得出口，而且，我們也要提醒政府當局，韓國瑜到底有沒提到過他贊同一國兩制？難道有此必要讓他自我澄清？那麼我們引以為豪的「言論自由」，當放在非民進黨人士身上就會失效？

若再引韓國瑜在與劉結一會面後，接受訪問時曾喊出：1912年國父孫中山先生推翻滿清創立的「中華民國」，是否比起「中華民國台灣」來有更正確的表達，那麼確是如此，蔡英文還能再要求他？

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