單厚之／不及格的砲手─陳明通的道歉

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

陸委會主委陳明通的「豬狗禽獸」引發外界抨擊，陳明通上午緊急舉行記者會，二度鞠躬道歉，強調自己並非針對高雄市長韓國瑜，也無意對所有拼經濟的國人有任何不敬。陳明通還說，是自己讓外界誤解，願意概括承受。

陳明通昨天接受廣播專訪時說，到底是要「拜佛祖還是顧腹肚」，有人稱「顧腹肚」就可以，但其實兩者可以兼顧，拜佛祖是我們的精神信仰、精神生活，如果人類只顧物質生活，每日吃得飽，那與豬狗禽獸有什麼差別！

這一段話，被認為是針對高雄市長韓國瑜，引發藍營上下的強烈砲火，就連韓國瑜也毫不客氣的反擊，「陳明通，堂堂陸委會主委，書是讀到狗的肚子裡去了嗎？」

陳明通今天說自己被誤解，自己不是針對韓國瑜。但最近這一陣子除了韓國瑜之外，哪來什麼「拜佛祖」、「顧腹腸」的問題？即便陳明通的「豬狗禽獸」不是罵韓國瑜，但陳明通上廣播節目專訪的目的，就是為了韓國瑜，就是要進一步型塑國民黨賣台的印象。

蔡總統最近「內憂外患」不斷。對外，蔡英文在所有可能參選人中的民調敬陪末座；對內，又殺出賴清德挑戰，初選輸了立刻跛腳，再過半個月就一翻兩瞪眼。

火燒眉毛又病入膏肓的蔡政府，哪管得了誰是廖化、誰是大將？哪管是良藥苦口、還是飲鴆止渴，反正就先吞、先上了再說。

身為兩岸政策的主管機關，陳明通自然得打前鋒。但陳明通畢竟不是政客、畢竟多讀了點書、終究還要回到學術界、終究臉皮薄了點。陳明通哪裡承受得住藍軍鋪天蓋地的攻擊？所以只能兩度鞠躬道歉，撇清自己不是針對韓國瑜，還補充說肯定韓的經濟之旅。

反觀政治歷練老道的蘇揆，面不改色的回應「堅守台灣才是顧腹肚又拜佛祖」，然後又是共機飛越海峽中線、又是一國兩制、又是非洲豬瘟，大玩帽子戲法，一頂一頂的紅帽子，繼續往對手頭上扣。

從蘇揆當初的「掃帚說」到蔡英文前兩天要求空軍「強勢驅離」、「寸土不讓」，蔡英文領導的民進黨政府，對於對岸的指責越來越嚴厲、對於兩岸的對抗越來越強硬，只有打的準備、沒有談的打算。

「項莊舞劍，意在沛公」。蔡政府捲起袖子跟北京嗆聲，從長遠來看，可以和柯文哲、國民黨清楚切割政治市場；從眼前來看，則讓蔡英文比賴清德更像「勇敢的台灣人」，更能保護民主、守護台灣，可以在初選中獲得深綠更大的支持。陳明通不僅成為藍綠鬥爭中的一枚棋子，甚至也成為民進黨黨內之爭的棋子。

精神與物質、愛情與麵包、佛祖與腹肚，是永恆的話題。無論藍綠古今中外，陳明通既不是第一個講的，也不會是最後一個。陳明通算不算「失言」，見仁見智。但即便是失言，也不是太大的問題；真正的問題是兩度道歉、是沒辦法堅持、沒辦法好好扮演「棋子」的角色。

以民進黨目前的脈絡，兩岸關係是2020年大選「重中之重」的議題。兩度鞠躬道歉的主委，要如何繼續在大選中扮演好「砲手」的角色？如何提供蔡總統足夠的火力支援？陳明通算是兩岸關係方面有專業，但在非常時期，專業遠不如火力來得重要。

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