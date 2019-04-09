為什麼台北的美女政客比較多？

●作者子迂，冷血無情，文字中充滿偏見歧視的打字工作者，經營《子迂的蠹酸齋》部落格與臉書粉絲專頁。

這幾年在政壇上的美女特別多。還記得小時候媒體最愛炒作的政壇美女，應該是現在仍在活躍的邱議瑩和蕭美琴，當時政壇都是些老摳摳的男人，這兩位算是當年的媒體大寵兒，畢竟男人愛美女，女人也愛美女。誰知不過十數年，政壇生態簡直大翻轉，當年還在訴求婦女保障名額的社會，轉眼間美女遍布政壇，尤其小小台北市的美女政客的比率超級高，原因為何？又說明了甚麼現象？

從這幾年爆紅的高嘉瑜到吳思瑤、簡余晏、李彥秀、許淑華、鍾沛君、吳沛憶、王欣儀、游淑惠、林亮君、耿葳，從年齡上來說是越來越年輕，從美貌上來說也可謂標準越來越高，以許多政壇美女的魅力就算出道成為模特兒或是演藝圈的美女也毫不遜色，是甚麼樣的契機讓她們選擇走向政壇？

▲許淑華之前曾推出個人月曆。（圖／許淑華提供）

當然政治圈資源優渥是個重要原因，但我想這也代表了政壇已經成為了表演場所，表演場所對於台上人物的要求，除了專業程度以外，更是有其外在樣貌的門檻和標準。近十年除了政壇有此改變之外，你更可以從電視台記者感受到這種變化，過去嚴肅專業的主播記者已經變成了漂亮可人的甜姐兒，個個長腿大奶的，身為主角的新聞好似都成了配角。就像是政壇美女的專業能力不會有太多人去認真檢視，反倒是對漂亮照片拼命按讚，這就是當代社會的生態，也是無可逆轉的樣貌。

說來這些美女政客們也是辛苦，不但要在鏡頭前面賣弄色相或裝萌自拍，偶而還得COSPLAY扮演些女性動漫電影角色，讓粉絲們可以按讚留言分享，活脫當個民主時代的政治人物典範。掃街拜票也是各種令人不可思議，你終究無法想像一個社會的底端有多沒品，對這些美女政客摳手心、吃豆腐或言語性騷擾的比比皆是。甚至這些美女也知道自己的優勢何在，你若在這些選區，時不時都能聽到甚麼蹭奶拜票和貼臉自拍等行為，甚至齋主我還記得當年吳思瑤剛出來選議員的時候，還拿名字做為宣傳，請選民「有需要」（台語吳思瑤的諧音）聯絡自己。確實不得不說攻佔豬哥票很有效，甚至或許是這些政客們的形象營造多半健康清新，導致多數女性選民也對這些美女政客有好感，你還真得佩服其策略手段之高明啊。

▲立委吳思瑤。（圖／記者黃克翔攝）

不過這些美女政客反倒證明了台灣經濟富庶加上生活穩定的事實。一個飽受戰爭威脅、經濟匱乏又生活不穩定的地區，絕對不會選個美女當作政客，因為世界各文明的價值觀都先入為主的認為「紅顏禍水」。像是妲己、褒姒、楊玉環、海倫等美女都導致國家或城邦的覆滅，航海文化上也不允許女人上船，因為水手們肯定為了女人而導致內鬨。當一個國家處於危急存亡之際，世界上沒有哪個文明有辦法接受美女，他們會希望更具備魄力、決斷力和領袖魅力的強人，若是女性，可能就會是像呂秀蓮、管碧玲這種強勢的女性政治人物，甚至連前立法院副院長洪秀柱這般強勢的人，都有可能因為身材瘦小而被作文章。

選區美女多除了代表經濟富庶和生活穩定之外，這些又代表了當地的媒體、設計和文化事業發達。台北處於台灣的媒體中心，媒體就意味著版面，而記者身為第一線的工作人員，他們也是倦怠於生產新聞。當這些新聞有著點閱和收看的壓力時，記者就不得不找些有人氣的角色，如果找了這些美女政客採訪，就能以政治新聞的外皮包裝娛樂美女新聞的本質。魚幫水水幫魚，於是美女政客自然成了媒體從業人員的最愛。

相較於台北等經濟發展較富庶的都市，你可以看看那些經濟較為貧困的縣市，他們所選舉出的民意代表或地方首長，他們選出女性政治人物是年輕漂亮的美女政客？ 還是霸氣無雙的歐巴桑？他們是喜歡美女和大家開開心心拍照打卡上傳，還是歐巴桑大媽在鄉間與大家一起搏感情喬是非？

這十多年你總時常聽到藍綠惡鬥、政局動盪、兩岸一觸即發等字眼，但你只要簡單動點腦袋，想想紛亂世局動盪政體國家的人民，是怎樣也不可能接受看起來軟弱無力的美女坐上政界的高位。就像是富庶社會的美女肯定比原始社會來得美麗，一個穩定發展的又高度資本集中的地方，才有機會處處都是美女政客，而這其實代表了台灣是個很幸福的社會，尤其台北市更是如此。

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