黃竣民／陸軍組建「聯兵營」是「轉型」？還是美化「編現比」？

▲陸軍司令部證實聯兵旅「聯合兵種營」編組調整規畫。（攝影／黃竣民）

●黃竣民／「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

近日陸軍首度對外證實，正準備要進行新一波的兵力組織調整（7月試行編組），目的是執行國防部長所謂「可恃戰力」的專案，旨在師法美軍的「聯兵營」、共軍的「合成營」概念！針對此次所要調整的部隊，主要是西部地區7個裝甲旅與機步旅（裝甲542、564、584、586旅、機步269、234、333旅）；也就是所謂的打擊旅為主，外加關渡指揮部，預估所牽動的員額約有3千名。

此案一出，坊間傳出最立即的反應，不外乎是針對國軍推動全募兵制以來，招募成效一直是在末段班徘徊的陸軍艱苦單位，也就是裝甲旅和機步旅而言，並不是令人感到振奮的部隊轉型訊息，不過這樣的舉措，或許可以讓一直以來編現比就較低的部隊，瞬間將數字美化，然而這種換湯不換藥的邏輯，一定撐不了太久，到時候依然還是會讓人員流失，因為部隊整體軟硬體的環境，才是讓人考量去留的根本原因啊！

▲指揮管制扁平化的關鍵，在於能否取得資訊優勢，而我軍在這一領域的軟體（作戰觀念）/硬體（裝備）建置，仍須要加把勁。（攝影／黃竣民）

因為相較於世界主流的發展，藉由網路的扁平化指揮管制，早已成為先進國家陸軍中的明確走向；而我國陸軍自「精實案」的組織調整（師改旅）以來，已經又走過了一個世代，對岸的解放軍在2015年下，也已經出現大批量「合成旅」跟「合成營」的部隊番號，以取代舊式傳統的「師」、「團」級，相較而言，我國陸軍的走法已經顯得相對保守。照理說，我軍的部隊規模小，任何新式戰術與編制的改良，應該是走在前頭才是！

▲鑑於作戰型態的改變，美軍對於地面部隊的武力投送有更高、更快的要求，因此催生出「旅級戰鬥隊」的編制。（攝影／黃竣民）

美國陸軍早在上個世紀的末期，便已積極地展開大規模的編制改革，期間主要的改革重點便是「數位化」與「模組化」，其結果就是原本編制龐大的師級，轉換成「旅級戰鬥隊」（Brigade combat team, BCT），而其下屬即是「聯合兵種營」（Combined Arms Battalion）為組成骨幹，雖然還是有輕、重型部隊不同屬性的分別。

共軍在新一波的軍事改革中，也早已經從美軍身上複製這樣的模式，所謂的「合成營」已經如雨後春筍般的出現，整個營級的兵種協同能力、情報偵察能力、資訊處理能力、後勤保障能力、立體作戰能力…等，徹底營造出不同層次的新氣象；雖然這些都需要時間的驗證與演訓檢驗，但比起先前共軍小米加步槍時期合同作戰的官兵順口溜「電話裡報個到，指揮所旁擺上砲，步兵衝山頭，坦克睡大覺」，已經有了明顯的改變，而這樣的發展路徑在大原則上也是正確，未來在軍費的挹助下，發展成效也是可以預期。

▲我國陸軍的野戰防空能力長久以來令人詬病，而未來「聯兵營」中的火力支援連，則可以稍微對這一塊做出彌補。（攝影／黃竣民）

而我國陸軍的聯兵旅，基本上對於情報偵搜、野戰防空、反裝甲作戰與後勤維保方面一直都是致命傷，迄今仍然無解，現在要推動新一輪的「聯兵營」整編計畫，如果如媒體所公佈的方案，在「聯兵營」的營部組內增編海、空軍及陸航聯絡官與無人機圖資分析官外，另增編由迫砲排、反裝甲飛彈排、防空飛彈排、狙擊組等所組成的火力支援連，基本上的編組精神和美軍相差無幾，重點在於任務執行與日常訓練能否落實「聯戰」的精髓；又或者是只將其他軍（兵）種專業加以湊合、湊合，只是為了實現聯戰口號，而創造聯戰的編組（以軍團級的海、空軍聯絡官為例，如果還是只會蹲戰情、打雜外，其實這樣跨軍種的混編效果意義並不大）。

也就是說將這些不同軍（兵）種的專業、部隊編組在一起後，主官對於人員與裝備的部署運用是否具備指揮能力、戰術/技術/程序（T/T/P）是否熟稔、組合訓練強度是否達標，這些才是改編「聯兵營」後的觀察重點！

▲隨著無人機的戰場運用日益普及，新編的「聯兵營」營部組也將有無人機圖資分析官納編。（攝影／黃竣民）

陸軍招募工作的推動，相較於海、空軍在吸引力而言原本就比較弱勢，主要差異在於服役的薪資加給、工作環境、軍種特性、領導統御、世代觀念…等因素，像陸軍的機甲單位原本就不是個爽單位，除了裝備與任務繁雜，光是單位每年度固定的任務（基地測驗、三軍聯訓、裝檢、旅對抗、漢光演習…）就已經讓官兵吃不消，如果再加上臨時性的任務（救災、營區開放、民事工作…），根本讓幹部與士官兵無法正常安排時間，還有陸軍保守的管理模式，也是令時下青年卻步的原因之一，如此複雜的因素總和下，陸軍的打擊旅可謂是最吃力不討好的單位，不是只有招募的問題，是連調到這些單位的幹部都活像是一種「懲罰」；畢竟人多、事雜、壓力大，別說招募新血，連志願役士官兵的留營率都較其他軍種、單位低，這也就沒什麼好生訝異。

▲隨著聯兵營的組建，官兵後續要面臨的挑戰有很多，日益複雜與沈重的後勤即是一例。（攝影／黃竣民）

長久以來，陸軍的編制員額過大就一直被詬病，造成很多基礎戰力與訓練落實上的窒礙，在僧多粥少的情況下，還有部份長官仍存有「吃苦、吃粗」的觀念，讓陸軍一直是個不受年輕人「青睞」的軍種，而且大部份的國防資源永遠把陸軍需求的優先順序挪到最後，更是雪上加霜。再者，考量作戰型態改變、國土防衛所需、武器裝備籌獲…等因素，現在那種「將官管小事，小官不管事」的風氣再不改，即便改制成「聯兵營」，可能對於這樣的改制初衷也是相違背。儘管如此，國人還是樂見未來的編裝試行與成效驗證，能夠符合「聯兵營」真正改制的預期，不然還真會淪為坊間所謂「招募不佳就整併」的口實！

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