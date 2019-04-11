評／一人吸毒全家恐慌　且看部長反毒QUIZ怎麼說

▲毒品氾濫已成嚴重的社會和治安問題，內政部加強打擊毒品，部長徐國勇日前利用自媒體親自宣導反毒。（圖／123RF／示意圖）

文／林書立

日前內政部長徐國勇推出部長QUIZ，利用自媒體親自宣導反毒，針對「打擊毒品成效、毒品新聞與何謂第三方警政」做成影片，來解答一般民眾經常遇到的疑惑，令人佩服短短幾分鐘的影片將當前毒品績效，何以必須反毒，清楚說明。

事實上，毒品原為萬國公罪，到近年來受到新興毒品與全球化等因素影響，國際間毒品物質擴散問題日趨複雜，聯合國毒品與犯罪辦公室（UNODC）為因應新興毒品之快速興起，律定了「新精神活性物質」（New Psychoactive Substances 【NPS】），不受1961年麻醉藥品單一公約或1971年精神藥物公約管制，我國警方查緝毒品更是從各種新興毒品之先驅原料即進行注偵，以避免毒品對於大眾健康的威脅。

台灣在這一波全球化的反毒趨勢中，呈現難得顯著的毒品控制成效，經由「新世代反毒策略」，落實安居緝毒專案的強力執行，在數據上新生毒品人口等各項指標數據已逐漸下降，但是受到國際間新興毒品影響，喵喵、恰特草、毒郵票等新興毒品，也開始出現在國內知名夜店，雖然有些新興毒品成癮性或危害性可能較低，因此列為三級或四級毒品，但是，最近研究顯示，這些新興毒品會因為吸食後會產生幻覺、造成心理的恐慌與妄想，最後，即使沒有身體癮也有心理癮，身心靈受到這些精神物質影響下，失控、失足或跳樓而死亡的案例不斷，實有一人吸毒，全家恐慌，社區緊張的嚴重後果。

國際間許多國家因為毒品管制策略已經失靈，在監獄人滿為患，社會上隨時有因為毒品而發生的死亡或感染等危害案件，因此迫不得以導入部分毒品合法化的方式，以阻斷黑幫控制毒品的恐怖後果，並延伸反毒教育至幼稚園，來降低毒品危害社會的嚴重現象，我國因為政府的早期介入，經由阻絕毒品與原料於境外，降低犯罪機會、強力查緝，以降低毒品需求及抑制毒品供給，成果得來不易。

反毒是持續性政策，民眾面對新興毒品仍要保持警覺，毒品奶茶包、毒品香菸，更混用不明毒品，不知情而使用，後果嚴重，因此要提高警覺，發現毒品犯罪要能儘速通報警方處理，尤其第三方業者，如發現店內有毒品危害，亦應勇於負擔社會責任，儘速進行友善通報，至於民眾個人，必須清楚知道嘗試毒品的後果，不是只有毀滅自己，還會毀滅家庭，危害整個社區，所以千萬不能以為不會上癮就嘗試毒品，斷然拒絕，立即通報，才是上策。

●作者林書立，為警察大學博士生。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net