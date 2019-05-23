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吳淡如／他不是我的白馬王子

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▲看到一個人最完美的樣子，能欣賞卻没有觸動愛情的感覺，代表他不是你的「白馬王子」。（示意圖／翻攝自pixabay）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

她三十五歲，雖然從小是個美女，保養得宜，但在一般人眼中，早就過了適婚年齡。

她並不是故意將終身大事蹉跎到這個地步。而是一段戀愛談了十年，卻没有結果。男人結婚了，新娘不是我。

長輩和友人都拼命的為她介紹男友。其中條件最好的，是任職律師的蔡先生。

「工作好，風度翩翩，談吐優雅，人也長得帥。最重要的是，男人要溫柔體貼。」長輩這麼說。

蔡先生和她相過一次親後，就熱烈的追求她。她抱著「先做朋友」的心態和他試著交往，也帶給她的幾個朋友看過。大家都說，他比她原來的男友條件好太多了。「真是冥冥之間上天自有安排，還好那個男人辜負妳，否則，妳哪有機會認識條件這麼好的男人。」死黨這麼誇讚。

不知道為什麼，她不討厭他，也覺得和他在一起，自己很有面子，可是就缺那麼一點點東西。

缺那麼一點點東西，於是没有愛情的感覺。

她陪他出席他好友的婚宴時，她就明白了。那天，她與他約在婚禮會場碰面，當男儐相的他穿上了剪裁合宜的西裝，比平時看起來更英挺，也比新郎帥多了──她看到不少新娘的姐妹淘們，都故意靠近他，和他說話，男友如此優秀，理當虛榮一番。

看在眼裡，本應該有點驕傲才是。她卻發現一個一直紥根在心裡的事實：他不是她的白馬王子。

即使在他模樣最完美的時候，她的心裡没有一點愛的感覺。她觸摸不到自己有任何動心的情緒，只像在看著一個過去無關、未來也不相關的男人。跟看電視上的偶像男明星差不多。

不管眾人怎麼說，她還是選擇誠實的告知：「我真的只能和你當朋友。」

「雖然被人逼婚很痛苦，而我也希望擁有一個知心好男人相伴，可是愛的感覺，不能勉強。就算我眼光差吧。」

看到一個人最完美的樣子，可以欣賞卻没有觸動愛情的感覺，那就只能怪月下老人並没有把紅線的另一端繫在那人的小指上，能愛的可能的確十分渺茫。

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●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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