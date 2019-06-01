吳淡如／大丈夫說謊不得已也

▲男人說謊總是有千百種理由。（示意圖／CFP）



●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

明遠分明告訴惠娟：我和大同去釣魚。

没想到，他出門兩小時後，大同打電話來找明遠。顯然是套招没套好。

「他不是早早跟你約了嗎？怎麼可能到現在還没到？」第一時間，惠娟還以為明遠在路上發生意外了呢。

「我昨天是有跟他約啊，可是他說他有事没辦法來。」大同是個老實人：「我想跟他說，我今天釣了很多魚，他要不要來我家拿？」好傢伙，根本是在說謊。

女人的第一直覺，是認為他有了外遇。她先按捺自己的情緒，打電話查勤：「釣魚釣到幾隻了？」

「今天怪怪的…魚都不上鈎…」

「你在哪裡釣魚？我去幫你。」

「妳怎麼可能幫得上忙？」他的語氣不太對勁。

分明是在室內，所以四周一片寂靜。

「你没釣到不要沮喪」，她索性翻他的底牌：「反正大同說，他釣了很多魚，請你到他家去拿。」

大半天没有回答。她想，他聽到這話，必然是六條線一起刷下來，臉色難看。

「…這…這…」他吞吞吐吐的說：「本來…是要去跟大同釣魚，我記錯時間了…所以…」他還硬掰：「我到小張家打牌…」

「叫小張聽電話…」她氣到不顧他的面子。

果然是在小張家打牌没錯。小張恭恭敬敬的說：「嫂夫人好！」然後，傳來一陣揶揄的笑。

罪狀比她想像中輕很多。果如他所料，她在家等著他回來算帳。

「為什麼明明去打麻將，卻騙我去釣魚？」

「釣魚才是正當娛樂嘛。」他說。

他的如意算盤本來是這樣的：打麻將後，繞到大同家，弄幾條魚假裝自己釣的，没想到大同這傢伙真没默契。

男人串供没串好，都怪朋友不夠意思，從不會覺得自己有問題。

真正的理由，其實他也没說出口──星期天他想要獨自出門娛樂一下，非得找個最有信用的友人來當擋箭牌，她才不會問太多，大同信用好，小張則花名在外，會引起女人一連串嘮叨與遐想；而謊言裡所從事的活動必須很無聊，女人才不會心血來潮的想跟班。

無傷大雅嘛，反正他又没做出對不起她的事，大丈夫說謊又何妨？

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●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。