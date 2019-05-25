【爸媽看過來】孩子老愛頂嘴唱反調？六招教爸媽輕鬆應對

▲沒有天生愛唱反調的小孩，學會正確的親子互動更重要。（圖／番攝自pixabay）



●周晉逸／職能治療師，台南復健科職能治療部組長。

來到院所時許多家長們常抱怨和孩子講任何道理及利誘盡出，孩子總還是愛頂嘴以及唱反調，到底該如何溝通才能讓孩子軟化並教進心坎裡？接續帶您一起找出原因，並從中建立與孩子之間的良好溝通默契。

1.提醒家長們，不要其中一人固定扮黑臉或白臉

解決策略：孩子會趨近對自己較有利的選擇，因為白臉的扮演者容易讓孩子認為是合理者，黑臉的態度會讓孩子更加反彈，造成媽咪及爸爸間鬧得彼此不愉快甚至對立，家長們遇及教養意見相左時，應該一起溝通並尊重對方的用心，協調出最適宜彼此的一致原則。

2.孩子想得到大人們的尊重，其實正在表達抗議

解決策略：孩子及家長雙方的感受平衡均很重要，試著同理孩子情緒，例如：「我知道剛剛中斷你看電視你很生氣」、「媽咪知道你現在很難過，哭完再慢慢說」，這有助於讓孩子知道他們的感受是被理解的，即使當下孩子要求沒有被滿足，也不至於造成情緒大爆炸。

3.規範有時太過嚴苛，孩子感到難以招架

解決策略：教導孩子很重要的一件事就是把規則訂好，但前提是孩子是否真能達成，適度稍微超出孩子能力範圍的規定能驅使進步，但難如登天或不合理處罰不要輕易說出口，例如：你再不乖乖聽話我就把你送人、等等去給我罰跪一小時，諸如上述這些明顯超出合理範圍了，提醒家長們於訂定罰則時要思考這些處罰方式可能衍生什麼問題。

4.過多命令式語句、才剛動作就被糾正，孩子感覺像被控制

解決策略：孩子爆走其實背後有原因，孩子內心有時已有獨立意識，教導孩子過程如果只用命令、甚至是棍子拿在手的方式，容易適得其反。會建議家長們先將命令式的語句改成詢問句。例如：「弟弟／妹妹可以幫我把餐桌收拾乾淨嗎？」而非「弟弟／妹妹，餐桌收一收！」

5.最適宜的溝通方式需要家長和孩子共同尋覓

解決策略：家長們不能只有自己單方訂定規則，需要和孩子雙方溝通，家長單方面硬要孩子接受，孩子便容易愈說愈故意，訂定大家都能接受的規則，並把討論完成的內容及規則寫在白板上，讓孩子明確清楚知道自己曾答應要遵守哪些，另外搭配磁鐵及小貼紙的使用，來註記自己是否有達標，更富有趣味性。

6.情緒失控下，沒有人能夠一秒冷靜

解決策略：大人生氣有時都會失控，更遑論孩子呢？孩子情緒上來，家長們也火冒三丈，這時候的狀態無助溝通，建議衝突發生時跳脫當下情境，例如：情緒已經逼近失控臨界點，先和孩子暫時隔出一冷靜空間，等冷靜下來3分鐘後再處理與孩子間的衝突事件，除了告訴孩子哪裡不對及可以改變的方式外，家長們若於過程中有錯誤也應表示抱歉的態度，而非吵完就結束。

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