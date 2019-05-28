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守護MIT招牌：談農產品產地鑑定CSI

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▲產地鑑定單靠檢驗方法是靠不住的，它只是這個系統的最後一道守門員。（示意圖／嘉義縣政府提供）

●作者／韋恩的食農生活，經營部落格

之前提到台灣茶的產地，當然也會擔心被進口產品假冒台灣茶。所以韋恩不談政治性的語言，也不針對單一國家，畢竟那對事情的改善沒有幫助。專業面談農產品／食品品質管理，重要的是建立整個品質系統（System）。

先進的管理系統如同現代TGAP、ISO、HACCP的精神，就是用溯源標章等制度管理，絕對不是用嘴砲。其實不只台灣世界各國都想對特定地理的農作物／食品進行保護，但是先進國家推的是一個完整認證制度，並且給予標章識別，輔以一些分析鑑定方法進行驗證。

他山之石可以攻錯，比如說歐盟就有推行兩種地理標章：原產地命名保護（Protected Designations of Origin，簡稱 PDO）、 以及地理標示保護（Protected Geographical Indications， 簡稱 PGI）。PDO 與 PGI 皆為地理性標章，強調產品特色與產地間的地理連結 關係，其適用產品包括食用性農產品如肉品、水產品、乳製品、蔬果、蜂蜜等外，還包含食品如巧克力、麵包或棉花、樹脂等等。申請的程序包含自擬規格、地理描述、送件登記、稽核、審查、授予標籤等等流程，整體審查時間不會超過6個月。而之後每三年會再不定期進行一次以上的稽核。像知名的義大利帕瑪火腿，或是法國香檳都是獲得認證的知名產品。

台灣一直以來其實也不缺制度，光講到產品溯源，就有農產品履歷制度，只要履歷做的好，產地自然就清清楚楚，現在還有推行QR code制度，也是希望消費者在購買的當場可以對資訊一目了然。如果還不滿意，台灣的農委會已經推動產地標章，已在國內獲准註冊之產地標章又可分為：產地證明標章有池上米、西螺濁水米、鹿谷凍頂烏龍茶、嘉義縣阿里山高山茶、文山包種茶、杉林溪茶、竹山甘藷、高雄岡山羊肉、澎湖優鮮水產及澎湖西衛手作麵線等；以及產地團體商標金門酒糟牛肉、苗栗三灣梨、桃園拉拉山水蜜桃、關廟鳳梨、鶴岡文旦、瑞穗天鶴茶及麻豆文旦等。

所以我們現在該學的是先進國家的典章制度，不是用恐懼、愚民式的方法來恐嚇大眾。 管理制度為主，然後輔以先進的產地鑑定科學分析方法來進行抽查、把關。有的人直覺就想說要靠分析來把關，其實那是有困難的。

其實早在2016年，當時的民進黨新科立委余宛如、吳焜裕就舉辦過「以食品鑑識保護台灣優良農地、農民與農產品」記者會。記者會中北埔茶農古武南表示 「北浦一年成茶僅500斤，但北浦參賽的東方美人茶，普遍摻有外地茶葉，若摻雜外地茶葉，價格就差很多。」民眾不太可能喝到『純北浦』美人茶。而當時立委與某檢驗公司就在記者會中信誓旦旦說「可經由同位素測定技術，可辨農產品來源出處的地理位置與物種種源；未來將推動食品鑑識，以保護台灣農地、農民與農產品的價值」。 結果3年過去了，我們有了什麼？執政黨還是擔心被洗產地，某些民眾也是繼續很擔心。台灣還是在原地踏步。韋恩不禁想問，北埔茶的現況有獲得改善嗎？

其實這問題在於，產地鑑定單靠檢驗方法為靠不住的。因為檢驗是拿來做把關、做抽查的，是系統的最後一道守門員，就像考試是拿來驗證學習效果的，不是天天考。就像檢驗可以件件驗、天天驗、隨時驗嗎？檢驗不但很花錢，而且也緩不濟急，因為事情多半已經發生了。就連記者會裡主辦人也自己說道「台灣核准的食品添加劑有7萬多項，若用檢驗才發現食安問題，就來不及了」 。 尤其市面產品無盡，檢驗單位與能量又有限，就算給你「10倍檢驗」，也不過是滄海一粟 ，抓不勝抓。

產地鑑定發展出的原理與方法很多，問題最大的是沒有一個方法可以一口咬定，都只能做一定程度的參考，所以爭議也會不少。比如說上述記者會所提倡的同位素測定技術 ，韋恩查文獻別的國家運用同位素法的經驗，比如說以同位素法檢定咖啡產地的錯誤率，會達到5-7%。另一篇研究來分辨來自南美、歐洲、與澳洲牛肉的正確率，約在90%左右。所以可想而知，這樣的正確率會造成多少爭議，對市場秩序又會有多亂的影響呢？

韋恩整理文獻，認為目前發展出來做為產地鑑別的分析方法，依照理論與分析的對象，大概可以分為以下6種：

穩定同位素法：以生物體內含有的氫、氧、碳、氮、鍶原子分析其同位素比例，比如說氫／氘，因為地理環境會造成產物內同位素比例不同，所以可以藉此判定產地的差異。

成分分析法：以產物含有的化學成份，如胺基酸、微量礦物質等等，尋找各產地有哪些成分特殊形成一個圖譜，作為鑑別的依據。

官能品評法：用人對農產品品評香氣、滋味，以進行鑑別。

電子鼻： 用設備（電子鼻） 農產品品評特殊的香味，以進行鑑別。

微生物法：分析農產品帶有特殊的微生物種類，以進行鑑別。

DNA法： 鑑定農產品的品種。

以目前世界各國的研究看來，只能說單一方法不夠靠譜，真的要做到深入鑑定，可能要交叉使用兩個或三個以上的方法，這樣花下去的時間與經費可真不少，又怎麼有辦法廣泛使用呢？所以只能很聰明的拿這些方法在事後抽查，抽中再去核對資料，抓到就重罰，才能發揮分析檢驗最大的效果。

所以韋恩還是認為，要做好農產品產地的管理，還是要以溯源認證制度為主，分析鑑定方法為輔。總之看台灣是不是有心要面對問題，而去解決問題，否則MIT這塊招牌恐怕只是停留在台灣人民的心中，無法在國際上成為有信用的金字招牌。

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●本文獲作者授權，轉載自「韋恩的食農生活」粉專。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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