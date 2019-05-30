蕭徐行／毀掉台灣民主價值的「優蔡條款 」

▲筆者認為1124縣市長大選慘敗後，蔡總統始終沉溺在自己的異想世界中，不願意誠實面對自己執政能力不足導致國內經濟衰退與社會凋敝的台灣困境。（圖／記者張凱喨攝）

●蕭徐行／獨立評論人

「秦失其鹿，天下人共逐之」。台北市長柯文哲用這句話評斷了蔡英文這三年來的失政敗德，導致了台灣政壇目前陷入「戰國七雄」時代的總統大選。這隻鹿指的是「民心」，失去民心的現任總統自然不再有優勢，故引起各方豪傑取而代之的英雄豪氣。

然而殺紅了眼的蔡總統，心中顯然不再有人民，為了保護個人的政治權力，即使可能毀壞民主法治與國家存在的價值也在所不惜。

千錯萬錯賴清德

蔡總統顯然已聽不下別人的諍言，她認為這隻鹿不是民心向背，是指她的權力與寶座，她也不認為寶座是她自己弄丟的，反而是別人耍詐、出老千，害她差點掙脫了手失去了權力，所以她有連任優先權。

她始終不認為自己有錯，千錯萬錯在賴清德耍老千，故意怠政惰治，把她的政權搞得一塌糊塗，毫無建樹，讓她在1124九合一選舉大挫敗後，沒死也去了半條命；更可惡的是，賴清德下台後竟然不思反躬自省，謙卑忍讓，反而勾結深綠舵手陳水扁公開叫陣，要求把蔡英文拉下來，以免民進黨再次痛失總統大位與國會多數席次政權。

黨內同志公開挑戰現任總統，最是令人尷尬，這等於公開打臉蔡總統自吹自擂的「三年有成」，尤其中間一半的任期還是兩人共治的結果。真是可忍，孰不可忍，身擁黨政軍特大權的總統團隊，乃一方面用對待在野黨的手法處處抹紅、抹黑敵人，打擊對手在選民中的威信；另一方面則運用手中權力用力拔樁，努力誘導，推託拉扯，全力阻撓初選，企圖在黨內競爭上找到對自己有利的局勢。

如今，如其所願的通過一個優蔡的初選規則，這種「我就是要連任，不然你要怎樣」的態勢，根本就已經違反了「人人平等」與「公平競爭」這兩個民主選舉制度最基本的價值，不僅顛覆了黨內民主的真諦，也不禁令人懷疑連大法官與中選會都以掌握在手的蔡總統是否也會在大選中玩弄權術，搞到自己無條件連任，尤其在美國為了其國家利益而力挺蔡政府之下，這樣為了個人權力慾望的玩法弄權是有可能會發生的。

▲總統蔡英文、前行政院長賴清德兩人的黨內初選之爭，目前情況仍處膠著。（圖／記者張凱喨、林敬旻攝）

奪位不正打擊士氣

如果在這樣完全按照「蔡意志」而通過的初選規則下，蔡英文的民調支持度還是輸給了賴清德時，那麼蔡總統是要怎麼面對這樣難堪的黨員選擇，是要再拗下去？脫黨參選？還是一切為黨忍辱放棄？

蔡總統的意志雖然如願在今天的中執會中落實，然而外界對於蔡總統這樣量身訂製的黃袍加身會有任何感情的寄託或是激情的擁護嗎？選贏了被認為是應該的，選輸了受到民眾的鄙視貶抑，恐怕猶勝現在。這樣的「奪位不正」正讓過去許多支持民主進步的人士搖頭喪氣，這也是柯文哲會成為藍綠兩黨重要威脅的原因，尤其在阿扁加持柯文哲的情形下，柯文哲會成為「棄蔡救綠」的唯一選擇。

1124縣市長大選慘敗後，蔡總統始終沉溺在自己的異想世界中，不願意誠實面對自己執政能力不足導致國內經濟衰退與社會凋敝的台灣困境。縣市長選後六個月來，除了抓著空氣中的中國不斷的挑釁與污辱，以在嘴皮上耍狠為樂，企求中國升高對立與緊張，完全不在乎戰爭會傷害到人民，在經濟上也始終沒有任何的具體作為以解救台灣貧富不均、消費不振、高失業率與勞工全面低薪化的危機，對於過去三年所做的錯誤施政，也以強辯硬拗的姿態一語帶過，不願面對民眾的質疑與指責，這也是為什麼蔡英文即使不斷自稱「辣台妹」，民調支持度卻始終無動於衷的原因。

如今她連任了沒多少人會感到歡欣鼓舞，如果反而輸給了賴清德，這樣的總統不是更讓人看扁了嗎？但是這樣的視政治如兒戲的做法，大家不僅會懷疑民進黨的存在價值，也會對於台灣選舉制度真能「選賢與能」打個大問號？蔡總統顯然並不在乎民眾的感受，也不在乎這些總統該有的高度與名譽。

總統為惡的距離

更讓人擔憂的是總統在正式的大選中，會不會為了不願成為短命的總統，就像許多拉丁美洲或非洲的職務不健全的第三世界國家領袖一樣透過黨政軍特的力量操控選舉、戕害敵對陣營的候選人，或是透過中選會與掌握絕對多數的大法官會議曲意解釋憲法與法律，為她找一條通往連任的便捷之途。

如果蔡總統是這樣的「拼命為連任」，這將會使得台灣在她執政的三年期間已經陷於對立、躁鬱的狀態而走向暴力相向的動亂社會，那麼這樣民主亂象的台灣反更將使得我們進一步面臨中國大陸武統的威脅。

總統這樣的玩法弄權，視民主如無物，拉近與惡的距離；而號稱民主進步的同志們為了甜美的政治果實，寧願蒙上眼睛，掩蓋民主的價值，附從總統的違背民主與人權價值的作法，將讓更多傳統為台灣民主價值打拚奮戰過的民進黨支持者與在乎正義與真誠的年輕選民轉而支持柯文哲以及白色力量，屆時無論柯文哲會否攻頂成功，泛綠勢力將重新組合，柯文哲與賴清德會成為後蔡英文時代的綠營支柱。

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