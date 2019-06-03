評／救災勘查車輛不足　徐國勇這樣做…

▲內政部長徐國勇（中）以「特邀」方式，麥森獅子會捐贈一台消防災情勘察車給消防署。（圖／翻攝自徐國勇臉書粉絲團）

文／曾旺鑫

內政部長徐國勇，在2016年出任民進黨不分區立委之前，曾長期擔任三立電視《前進新台灣》的主持人。而他把在電視台領到的主持費，多年來都會捐給不同的慈善單位，累積逾數百萬元。

2018年7月，徐國勇轉任內政部長之後，他的公益和慈善性格，依然延續到公務生涯。前幾天內政部以「特邀」的方式，請麥森獅子會捐贈防災情勘查車1部。

在一次視察消防搜救工作時，基層人員反應救災勘查車輛不足。若從正常的預算編列模式採購曠日費時，徐國勇便馬上動用私人關係，動員民間的獅子會友捐助。三月初臺北市長安獅子會已捐贈第一部，而這次是第二部，未來還會陸續進行。

台灣人喜歡登山、游泳、海釣，因此，意外事故也相對較多。台灣又多地震，多颱風，多水患，因此警消、義警義消、救難總隊，特搜總隊與空勤總隊任務就十分重要與繁雜。

政府的能力與預算是有限的，徐國勇運用了他在民間的資源，原來徐部長與太太張錫月女士兩人都是20多年的獅友，現在仍是至誠獅子會成員，徐國勇還曾任第21屆獅子會總監，多年默默行善都不欲人知，這次獅友們發揮獅友八大信條--效忠國家，獻身社會的信條，全力挹注，而有了這次的捐贈儀式。

政府力量有限、民間力量無窮，此次得到獅子會的協助與捐助，讓消防工作能做的更好，使得安居的基礎更為穩固，除了感謝捐助單位的愛心外，徐國勇對台灣消防所展現的關懷與愛心，也要給於鼓勵與掌聲。

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