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薛承泰／神奇的年金改革

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●薛承泰／台灣大學教授，前政務委員。

近日看到報上大標題「年改去年上路半年國庫省140億」，內容還述及「年改讓年輕軍公教不必再擔心基金破產，減少一兆四千億潛藏債務，未來三十年不會有破產問題」。多神奇啊，傑克！

請大家把這個報導留下來，三十年後就知道了！可是誰會有那麼長的記憶，即便三十年之後發現不是如此，又能追究誰呢？我們不妨仔細的研究年改辦公室所提供的資料，來檢驗這些報導的內容。

首先，蔡政府年改對象之一是，未來兩年終結軍公教的18％，可是仍設了32,160元的樓地板，樓地板以下不動，18％這部分因為是利息補貼由國庫（包括地方政府）來撥補，筆者較相信政府的估算，但政府聲稱一年八百億的補助，過去這半年究竟省下多少呢？ 且因領18％的長者隨時間凋零，18％走入歷史是早晚的事情，對國家財務的影響本來就是越來越小。

這次真正的年改，應指的是軍公教的退撫制度（稱為退休俸）。軍人退撫基金會最早用盡，由於人數少，且其身分特殊，對國家財務影響較有限。至於公教部分，基金到目前為止仍還有六千億左右，且基金水位還在上升中（估計明後年到頂後才會下降），約在8至12年後才會用盡（即所謂的破產）。換言之，基金未用盡之前，根本不會動用到國庫。若真如政府所言，延後到30年後破產，那麼就是現在35歲以下的公教人員領不到退休俸，「年改讓年輕軍公教不必再擔心基金破產」這句話是甚麼意思呢？

由於當前退休公教所領取的退休俸仍是來自於基金，儘管所得替代率在年改前偏高，會導致財務危機主要是因為「活得久」的關係。一般而言，退休後八年所領的退休金是「成本」（包括政府依法所提撥以及利息與投資所得等），超過八年才有可能從基金水庫中超支。

記得精算報告才說，公教退撫基金要能收支平衡，保險費率須提升至40%，相當當前（12%）的三倍以上，也就是需繳當前三倍多的保費。今天的年改，光從所得替代率下拉20%至30%，能夠讓未來三十年不破產，這可能嗎？

再說，未來三十年不破產是何意義？依據年改前的估算，公教退撫基金將在民國135年各負債約1.4兆。如今所得替代率這麼一調降，就可把破產時間拉後18至22年，這些潛藏負債就這樣消失了？多神奇啊！

更令人遺憾的，報導中還舉「一個高階公務人員的退休俸比兩三個剛畢業年輕人月薪還多」，這「高階公務人員」應該指政務官吧！這句話對年輕人有相當的挑撥性的。

其實退休俸是當時政府制訂的強制性契約，在民國84年後的新制下，領得多基本上是反映繳得多。年輕人薪資的多寡所反映的是國家的經濟政策的成敗，這是兩碼子事情。試想，民國84年之前還是恩給制時，軍公教不需提撥保費還可以領18％，為什麼不會有人質疑其正當性，原因之一是當時經濟發展快速，一般人薪資一直往上衝，甚至年終獎金一領就是三到六個月，遠超過軍公教的18％或退休俸。

民進黨宣稱上台後一年內完成改革，目前只改了人口最少的「軍公教」，而且是政府未依法履行負最後支付責任，還進行追溯式的剝奪；然而對財務缺口最大的勞保似乎束手無策，草案還躺在立法院！其實，只要是確定給付制的年金保險，最大的挑戰是「長壽效應」！活得久不是任何人的錯，況且年輕人還會活得更久，未來當然也會領得更久，不是嗎？

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