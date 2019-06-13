邱典暉／蔡英文做不到的　賴清德一樣做不到

●作者／邱典暉



民進黨初選到現在，其實我對賴清德的表現並不意外，最讓我感到驚訝與難過的，反而是一些支持賴清德的民主前輩。我不是說那些貼過去的獨派之流，而是長期作為台灣民主啟蒙的運動者。雖然他們維繫台灣民主命脈走過威權時期，但是到了現在，他們對實際政治運作現場的認識卻顯得如此蒼白。



這些人對蔡英文最不滿的，首先就是在總統大選獲勝與立委席次過半後，為什麼還要大量起用國民黨執政時期的政務官。包括林全在內的任命都被批評。實情就是民進黨人才不足。政府被稱作國家機器，就算把民進黨所有人才庫都放進去恐怕也填不滿。而且政府運作是一種專業，大幅換血除了造成政府效率低落，更會引發民眾的不滿。要解決這個問題，最好的方法就是鼓勵台灣年輕人參與政治，考公職進入政府機關服務。但是這個過程需要好幾十年、幾個世代的換血。台灣可是經過了七十年的黨國教育啊，要化解難道是一任總統做得到的？



結果現在蔡英文最受民眾稱道的減稅政策，就是從林全開始的。



其次是轉型正義。即使蔡英文任內開始推動檔案解密、冤罪平反，但是還是可以很明顯看到威權時代檢警調的高傲姿態處處摯肘，這不是換掉政務官首長就能改變，因為阻擋轉型正義的人就躲在科層制度裡，總統又如何？不過就是一屆四年兩屆八年就要走路，這些人的地位是法律保障的，但是難道要像德國紐倫堡大審一樣，把國民黨人全部抓來受審？可以，絕對可以，但是一定要經過戰爭，否則曾經的既得利益者怎麼可能束手就擒？在各國的歷史上都可以看到，想要快速達到全面性的體制改革，要不就是內戰，不然就是要長時間的體制內改革。然而台灣的民意，難道會支持嗎？



再來是國際定位。有些人大概以為蔡英文選上了，立委過半了，就應該要更改國號國旗、制新憲、加入聯合國與相關組織，從此台灣國一帆風順......。



怎麼會有這種幻想。



蔡英文選上的是中華民國總統。沒錯，很難聽，但這就是實情。蔡英文不是內戰的勝利者，不是獨裁軍閥，也不是光靠台獨支持者就能把她送上總統權力大位。她必須顧及所有台灣人的支持，而再次強調別忘了，台灣人可是接受了七十年的黨國教育，在沒有共識的情況下要推動正名制憲建國，只是引起更大的反作用力，直至內戰。



那你說為什麼同婚可以過？



因為同婚其實跟多數人無關！大家都只是嘴巴上講講，誰真的關心別人嫁娶啊！



蔡英文執政以來，因為穩定的外交政策，讓國際信任台灣是堅強的盟友，才能獲得美國在內的盟友支持，美日韓菲東南亞印度已然結盟，加上美國國策改變，不再寄望給予中國經濟優惠能夠促使中國民主化，台灣更成為亞太地區穩定重要樞紐。你可以想想看，要是蔡英文上任以後，無視台灣民眾尚未建立主體意識，就強力推動正名制憲，社會動盪，加上中國見縫插針，盟友想幫也幫不了。



這些民主前輩，一輩子反獨裁，蔡英文選上以後，卻要求她做獨裁者做的事。



說難聽的，蔡英文選上總統，是得到台灣民眾的支持，如果多數人認同，當然就會選出一個台獨的總統，那為什麼台獨到現在仍然不是社會共識？



因為這本來就不是容易的事。七十年的黨國教育，台灣真正民主化不過二十多年，還有很多人自以為是中華民國人，但是台灣的未來難道不用考慮他們嗎？一切只能從教育開始，維繫台灣自主的命脈，而不是現在就開始情緒勒索，中國國民黨不過只是輸了幾次選舉，台獨難道就覺得建國在望？

蔡英文做不到的，賴清德一樣做不到。蔡英文已經做到的，賴清德一樣做不到。他連地方議會都擺不平了。

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