臺美關稅談判的可控與不可控　付出的代價是什麼？

▲按照賴清德總統的主張，臺美關稅談判的結果基本上已經可以預知。（示意圖／達志影像）

●賴祥蔚／國立台灣藝術大學廣播電視學系教授

美國總統川普強調在當前的世界貿易秩序之下，許多國家都佔了美國的便宜，因此美國要藉由提高關稅來重新談判；他更聲稱宣布提高關稅的這天是解放日。

川普總統曾經強調關稅提高10%是下限，美國財政部長也指出各國如果反擊，就會提高更多關稅。目前反擊最強烈的就是中國，而美國強調要對中國施加的關稅，已經從145%調高到245%。事實上，先前145%的關稅，就形同宣布停止雙方貿易了，後續再追加的象徵意義大於實質意義。

美中關稅戰越演越烈 台灣除了籌碼更有不可控的風險

美國先前也宣布對臺灣的關稅提高為32%。但是相較於中國大陸反擊美國的不假辭色，賴清德總統則是主張要組成投資美國隊，希望爭取臺美之間互相採取0關稅，並且要擴大對美國採購及投資。

按照賴清德總統的主張，臺美關稅談判的結果基本上已經可以預知，臺灣應該會增加國防支出、提高對美軍購及能源等其他採購，並且擴大對美國的半導體設廠投資。至於具體增加或提高的額度，這要看雙方在談判桌上的拉鋸。

目前各方估計，臺灣可以接受的最理想談判結果，是美國對臺灣只提高關稅10%，低於這個數字，就是談判大勝；高於這個數字則是小輸。

問題在於，臺灣付出的代價是什麼？提高國防預算到什麼程度？採購美國能源及其他物品又到什麼程度？這些大致上都還算是可控的因素，也是觀察的重點。

先前美國在台協會(AIT)在3月10日已經公開表態，美國願意提供臺灣核能與瓦斯等能源。行政院長卓榮泰第一時間就回應，表示不排除核能。環境部長彭啟明在4月16日公開指出：從國家安全和能源安全的角度來看，核能應該要留下。由此來看，政府未來宣布與美國合作重啟核能，已有跡象。

除了這些枱面上已經看得到的籌碼之外，還有不可控的風險。川普總統公開表示，他注意到中國正在加強跟金磚國家以及越南等國家的貿易合作。如果要反制，美國政府也可能希望臺灣降低兩岸的貿易來往，甚至要求臺灣與美國一起向中國大陸提高關稅，以加強圍堵中國大陸、同時也是報復中國對美國的關稅反擊。

如果美國真的提出要求，也就是希望臺灣不只組成「臺灣投資美國隊」，而是更要跟美國一起組成更緊密的「提高中國關稅隊」，臺灣將如何因應？畢竟兩岸貿易總額雖然近幾年逐漸下降，但目前仍佔了臺灣對外貿易總額的將近三成。

聽起來或許難以想像，但並非不可能發生，畢竟川普總統帶領下的美國跟中國的關稅之戰，已經越演越烈。對川普總統來講，他多次公開表示要讓加拿大成為美國的第51州、以及要購買或甚至不排除動用武力以併吞格陵蘭；相較於此，要求臺灣跟美國一起提高中國關稅，似乎就不是那麼不可思議了。

天佑臺灣，讓我們期待佳音。希望臺美關稅談判都在賴總統的盤算之內，不會出現太不可控的要求。

▼希望臺美關稅談判都在賴總統的盤算之內，不會出現太不可控的要求。（圖／總統府提供）

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