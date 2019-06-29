投書／國民黨需儘速找出讓選民安心的「兩岸論述」

▲筆者表示在中國實力不斷的增強且威脅與日俱增的情況下，國民黨必須告訴選民它要怎麼在與大陸交往的同時應對大陸的威脅。（圖／記者湯興漢攝）

●侯立藩／時事評論員，美國紐約大學法學碩士

由於民進黨執政以後一連串不得人心的施政加上韓流的崛起，使得國民黨在去年1124的地方大選中大獲全勝。由於這場大大超出國民黨預期的勝利，使得許多國民黨內部人士及支持者認為在明年的總統大選能成功的拉下蔡英文，而確實在地方大選後的多個民調顯示蔡英文的民調支持度都落後給國民黨的候選人。

然而，從今年元月習近平發表告台灣同胞書四十週年講話以來，蔡政府的民調逐漸攀升，這與蔡總統強硬回擊習近平的談話、操作台灣民眾對大陸的恐懼、美國通過支持台灣的法案、對台軍售、美國多位現任與卸任官員和智庫學者相繼發言挺台、最近的香港反送中運動不無關聯。

從這一連串的事件中，可以看到國民黨對蔡英文及美國的兩岸牌可說是一點對策也沒有，只是見到幾位國民黨籍的政治人物怨蔡英文打恐嚇牌及美國挺台灣。然而，國民黨應該去思考的是為什麼蔡英文的招數有用、為什麼美國要挺蔡政府，以及國民黨要帶給台灣什麼。國民黨應讓選民知道，國民黨有能力應對大陸的威脅及跟美國溝通。

事實上，在反攻大陸成為不可能的任務之後，國民黨的兩岸政策就形同真空，直到馬英九上台以後與大陸和解，國民黨才在兩岸關係上重新找到著力點。由於民進黨對大陸的壓力及封鎖一籌莫展，國民黨的交流開放政策很快的吸引了選民的眼球。然而國民黨明顯缺乏更高層次的戰略目標，它沒有讓民眾知道台灣與大陸交往除了溫飽還有什麼目的。

這樣漫無目標的交流給了中國跟民進黨機會，中國以強大的經濟誘惑力麻痺了許多國民黨政治人物及支持者的良心，許多人在交流當中迷思了自我，搞不清楚即使兩岸氣氛和緩，中國仍然是我們最主要的威脅。或許是為了與中國交往的順利，國民黨漸漸不敢對大陸的民主自由發聲。

國民黨對大陸發生的一些指標性人權案件，國民黨沉默以對。這樣的態度給了民進黨巨大的政治操作空間，民進黨非常清楚它的目標就是加深選民對『台灣是一個國家』的意識，以及用民主自由的政治制度來與對岸進行區隔。

因此民進黨開始集結一些外圍團體關注大陸人權，然而，其實民進黨的支持者及這些外圍團體很清楚，他們對中國大陸人民的人權根本沒有什麼興趣，他們去做這些事只是用來向中間選民宣傳及試圖戳一下中國的痛點罷了。這點從多位在大陸默默從事民主運動的人向民進黨當局求救，最後卻仍逃不了被遣送回大陸就可以看得出來。

國民黨面對民進黨的兩岸人權牌可說是一籌莫展，完全沒有對策，而這樣的兩岸政策真空的情況也反應在國民黨的對美論述上。美國的確是因為貿易戰的需要而大力挺台灣，但這也要台灣本身能講出一套道理讓美國相信挺台灣有助於它的戰略目標達成。姑且不論蔡政府對美國採取『一邊倒』的戰略合不合適，但至少它們清楚的向華府傳達了一個訊息，就是台灣是第一島鍊價值觀與美國相符的一個政治實體，台灣需要美國的支持。

筆者曾經在華府留學，深深了解民進黨在美國政界確實下了不少功夫，民進黨不只在美國有常設的代表處，而且它的外圍組織也很給力，特別是台灣人公共事務協會（FAPA）在最近的許多美國國會全票通過的挺台法案中都發揮一定程度的作用。然而，國民黨的對美論述是什麼？國民黨想要向美國傳達什麼訊息？國民黨在美國幾乎沒有任何外圍組織能夠幫國民黨說得上話。

▲筆者認為國民黨兩岸牌打不好，民進黨就有操作恐懼牌的空間。（圖／記者林敬旻攝）

即使最近聽聞馬政府時代的總統府發言人陳以信要接掌華府的一個親藍智庫，但也沒幾個人搞的清楚究竟這個智庫的功能是什麼，以及他要在美國怎麼行銷國民黨的政策及理念。國民黨在美國有很多傳統僑社的支持，但這些團體大多是國民黨在大陸時就有的產物，他們跟台灣的淵源並不深，對兩岸現狀的掌握也與台北政壇有一定程度的落差，國民黨要在華府掌握發言權，不可能只依賴傳統僑社的支持。

回到民進黨的兩岸恐懼牌及人權牌，國民黨與其坐地抱怨民進黨騙選票，不如仔細研究為什麼民進黨的論述能打動台灣選民的心。事實上，以筆者身邊許多對政治不怎麼熱衷的朋友告訴筆者，他們不是真的覺得民進黨有多好，但是他們明顯感覺民進黨與國民黨相比更能守護台灣的主權。他們認為國民黨雖然強調兩岸關係的改善能帶來經濟的繁榮，但他們更擔心的是台灣民主自由的生活方式遭到中國的改變。

在中國實力不斷的增強且威脅與日俱增的情況下，國民黨必須告訴選民它要怎麼在與大陸交往的同時應對大陸的威脅。筆者認為，國民黨必須很清楚的讓選民知道，它是一個願意與大陸交往的政黨，它也不支持台灣獨立，但是它絕不會因為與大陸的經貿往來而犧牲台灣的民主自由。在大陸沒有民主自由的政治制度前，兩岸不適合碰觸與領土主權有關的政治議題，這條紅線要劃的清清楚楚。

此外，國民黨也要在上述的基礎上向美國清楚的說明，台灣不只不當麻煩的製造者，台灣也是民主自由積極的捍衛者。台灣模式的成功象徵著華人社會也有實施民主自由的條件，中國以其國情不適合搞民主的說法不攻自破。再者，國民黨也要向美國強調，民進黨的主張是不現實的，在現有的國際政治現實下，民進黨絕對不可能台獨成功。美國如果希望中國現行的政治體制能有所改變，應讓國民黨領導的台灣起到積極示範的作用。

筆者的論述曾屢遭國民黨支持者批為拿香跟著民進黨拜，但事實上絕非如此，當選民對中國對台的威脅有這麼深的疑慮時，國民黨不得不有清楚的論述來解答大家的疑惑。此外，也有不少國民黨的支持者基於某些原因，反美意識十分強烈，認為美國素來就不是什麼好東西，這點某種程度來說也是事實，但是全世界放眼望去，能夠制衡中國大陸，讓台灣維持現有的民主憲政秩序及生活方式的，也只有美國。美國支持國民黨，國民黨不見得大選會贏，但美國要是不支持國民黨，國民黨要勝選的機率恐怕極低，這是國民黨不可不察的地方。

簡而言之，國民黨要在台灣勝選，必須在兩岸政策上有高層次的戰略及清晰的論述，這個論述不只要讓台灣民眾放心，也要能讓美方理解。國民黨兩岸牌打不好，民進黨就有操作恐懼牌的空間，中國也能輕易的滲透台灣社會，國民黨如果讓全民及中國清楚的知道兩岸關係的紅線在哪，什麼事是可以談的，什麼事是絕對不可以讓步的，台灣民眾跟美國才會對國民黨執政放心。



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