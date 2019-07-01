【G20】陳一新／美中貿易談判　柳暗花明又一村？

▲筆者認為這次川習會對美中貿易談判是乍寒還暖，還是柳暗花明又一村，還很難說的很。（圖／達志影像／美聯社）

●陳一新／現任中國文化大學政治學系講座教授、曾任淡江大學美國研究所教授與所長。為美國紐約哥倫比亞大學政治學博士。曾任立委。 在美中兩強之間，主張台灣應與兩邊維持良好關係，以充分發揮槓桿作用，收左右逢源之效，且台海兩岸應在「九二共識」的共同政治基礎上，推動和平發展關係。

全球矚目的「川習會」終於成功召開，光芒甚至還超過了主場的20國 （G-20）高峰會。美國總統川普與中國大陸國家主席習近平6月29日在日本大阪場邊會晤後，雙方獲致以下四項協議：美國不對中國增加新的關稅、雙方同意重啟貿易談判、美方同意美國電訊公司對華為供貨，以及中方同意購買美國更多農產品。不過，全球各國可別高興得太早，究竟這次川習會對美中貿易談判是乍寒還暖，還是柳暗花明又一村，還很難說的很。

就四項協議來說，仔細研究一下就可知道虛多於實，甚至可說象徵大於實際。川習會以午餐會議的形式舉行，於台灣時間29日中午12點左右結束。美方與會人員包括川普女兒兼白宮顧問伊凡卡和夫婿庫許納、國務卿龐培歐、國官顧問波頓、商務部長羅斯、財長部長穆欽、貿易代表賴海哲等。在美方談判陣營中，除了羅斯與穆欽算是較為溫和外，其他都是大鷹派。從美方與會人士觀之，談判結果實可以未卜先知。

中方代表則有國務院副總理劉鶴、外交部長王毅、駐美大使崔天凱、中共中央政治局委員楊潔篪及丁薛祥、商務部長鐘山、全國政協副主席何立峰等。

首先，美國不對中國增加新的關稅，指的是美國不對中國增加額外3000億的國安關稅，但是原先對中國貨品的10％關稅還是照收不誤。

更重要的是，美國不對中國增加額外3000億的國安關稅，只是「暫時性的」，美方隨時可以變卦。

其次，雙方同意重啟貿易談判，就是說美中貿易談判再重新來一遍，在那裡中斷，從那裡開始。美國財長部長穆欽這次又說美中貿易談判已經完成90%，不禁讓人想起今（2019）年5月美中貿易破局前，他也說過美中貿易談判已經完成90%。由此可見，完成90%並不重要，真正重要的未完成的10%。

去 （2018）年12月底，川普與習近平也是在G20布宜諾斯艾利斯峰會的場邊行川習會，當時川普也暫停對中國進一步提高關稅，中國也承諾擴大採購美國農產品，雙方並且同意恢復貿易談判。然而，今年5月中旬美中貿易談判破局，川普宣布再加碼對中國貨加徵進口關稅，甚至簽署行政命令，以國家安全為由禁止美國企業與外國電信商往來。美國商務部隨後也將華為與超級電腦列入出口管制實體清單，不僅重創華為，也傷及美國自己的科技業，更打亂全球供應鏈。

▲這次川習會前，美中關係劍拔弩張，似乎美中貿易大戰一觸即發，甚至有往上升級到科技戰與金融戰之勢。（圖／路透）

歷史不會重複自已，只會以類似劇情重複演出。類似的戲碼是否會在今年燒後再度上演？美國不對中國增加額外3000億美元的國安關稅，只是「暫時性的」，美方隨時可以翻臉。易言之，美中貿易戰可以暫且鳴金收兵，但也可能隨時再啟。

第三，美方同意美國電訊公司對華為供貨，表面上看起來好像美國與華為之間的爭端已告一段落，實則大謬不然。川普同意美國電訊公司對華為供貨是有嚴格限制的，也就是說對華為的供貨只是普通的電訊產品，但是有國安顧慮的電訊產品仍在禁令之內。

由此可知，美國與華為之間的紛爭還有的談，川普說華為的問題太過複雜，他以後再找機會和習近平詳談。

第四，中方同意購買美國更多農產品應是四項協議中爭議較小的，算是中方對美方同意不再要求大陸過量採購美國農產品的一項回饋。另一方面，大陸前一陣子也有飼料不足的問題，從美國進口54億噸黃豆也算是順便補貨。

這次川習會前，美中關係劍拔弩張，似乎美中貿易大戰一觸即發，甚至有往上升級到科技戰與金融戰之勢。川普會後表示，與中國重新「回到正確的軌道上」，宣稱「川習會」的結果「好極了」，比預期更好。他也透露，許多事情其實28日晚間就已經敲定。美中關係好得很。「至於我們是否能達成協議，時間將說明一切，但雙方關係本身的確好得很」。他強調，他與習近平繼續擁有「非常好的友誼」。

然而，美中關係真有川普所說的那麽好？這倒也不見得？

第一，過度相信川普說的話，不是年幼無知，就是政治天真。

第二，國際關係就是一種「交換的」（quid pro quo）關係，任何事物都有價碼，只要在對的時間、對的場合、對的氛圍與對的對價關係，美中兩國自然可以談出一個好的貿易協議。

第三，即使美中兩國談出一個好的貿易協議，也不表示永遠不會破裂。

第四，即使美中兩國談出一個好的貿易協議，也不表示他們不會打科技戰與金融戰。

最後，19 世紀英國首相巴麥斯頓（Lord Palmerston）曾說「英國沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。」在國際政治上，每一個國家都應該謹記，國與國之間沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。

熱門文章》

►美中貿易戰升級為金融戰 恐演變成金融脫鉤？

►美中貿易協議是破局還是成局？

►看更多【陳一新】專欄

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。