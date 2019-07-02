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【酒駕連坐上路】日本酒駕罰一個不夠，罰第二個有用嗎？

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▲酒駕新制上路。（示意圖／游芳男翻攝）

●文／法操司想傳媒

隨著道路交通管理處罰條例第35條的修正，2019年07月01日起，依照上開條文第8項規定：汽機車駕駛人經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，同車年滿18歲的乘客處新臺幣600元以上3000元以下罰鍰。但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限。

根據新聞報導，由於近來酒駕案件頻傳，交通部擬針對酒駕的罰則進行進一步修法，將進一步加重酒駕罰則、罰鍰金額，並不排除修正增加特殊車牌標示、連坐罰等規定的可能性。

說起酒駕連坐罰，不免讓人想到鄰國日本的連坐罰規定。根據日本警察廳統計，過去日本的酒駕肇事致死案件也曾居高不下，但經過了兩次嚴重的死亡車禍之後，日本分別針對酒駕問題進行了進一步修法，才得以到達現在的水平。究竟日本現在是如何處罰酒駕駕駛的呢？就讓我們來看看吧！

你敢酒駕我就敢罰

依照日本道路交通法規定，將酒醉駕車區分成兩種等級：第一種，是酒醉達到不能駕駛車輛程度的「酒醉駕車」（酒酔い運転）；以及第二種雖未達到酒醉程度，但經檢驗有驗出酒精反應（酒気帯び運転），兩種不同的等級。第一種情形可以處以5年以下懲役（註1）或日幣100萬元以下罰金；第二種情形，則可以處以3年以下懲役或日幣50萬元以下罰金。

同時，針對酒醉駕車導致死傷等情形，依據日本的駕駛汽車致死傷處罰法（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律）第2條的規定，致傷者，可以處以15年以下懲役；若是致人死亡，可處以1年以上懲役（註2）。

行政處分方面，依照現行的規定，可以針對酒駕者分別依酒駕程度給予違規記點，若達酒醉狀態可以吊銷駕照3年；酒測值達0.25毫克可以吊銷駕照2年，0.15毫克以上未達0.25毫克也可以吊扣駕照90天。若有造成死亡，也可以吊銷駕照7年、肇事逃逸也可吊銷3年；如果酒駕致人於死同時肇事逃逸，則可合計吊銷10年。由上面規定均可以看出，日本對於酒駕當事人完全不留情面。

罰一個不夠，你有罰第二個嗎？

除了針對酒駕行為人以外，日本同時也對酒駕行為人以外的人進行處罰。按照日本道路交通法第65條的規定，提供酒駕者車輛的人、提供酒類的人、及明知對方酒駕，卻仍然委託對方開車的乘客，針對這三種人均有程度不同的處罰規定。這也就是我們常常在新聞上聽到的「連坐罰」。其中責任最重的，便是提供車輛供行為人駕駛的人了，除了要在酒駕人驗出酒精反應時受處罰之外，當酒駕者已經達到酒醉狀態時，也必須要被處罰。這種利用同儕壓力的處罰模式，在制度施行後產生了不錯的成果，一定程度上減少了日本的酒駕肇事數量。

台灣適合日本的制度嗎？

經過上面介紹，相信大家多少對日本的制度有了一點了解。但是台灣與日本的國情終究還是有所不同，我國是否適合採取這種制度呢？《法操》在此先不下定論。

畢竟，日本對於酒駕者的處罰，除了嚴格的刑事罰則與行政罰外，同時也有因日本的民族性而生的社會性處罰。在日本，人們重視群體性，當其中一人酒駕肇事，面對的不僅是單純的刑事或行政處罰，同時也必須要面對公司、鄰居、親人的冷眼對待，相當於將行為人的未來完全封殺。也因此，日本人才會畏懼酒駕刑罰，進而互相提醒、避免酒駕。

總結來說，在討論酒駕是否該推行與日本近似的重罰或連坐罰的同時，我們也要從個人品格及團結意識等方向做起，才能真正避免酒駕的發生！

註1：日本的懲役制度，類似台灣的有期徒刑加上強制勞動。

註2：依據日本刑法第12條第一項規定，有期懲役最高以20年為上限。

參考資料

交通事故・違反の法務相談室《酒気帯び運転（飲酒運転）違反の点数と処分》

警視庁《飲酒運転の罰則等》

茨城県警察本部《運転免許証の欠格期間（平成21年6月1日施行）》

熱門文章》

►這樣的連坐法判決，是要讓企業主為員工犯罪背黑鍋？

►增訂「拒絕酒測罪」的可行性？

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