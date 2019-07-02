苦苓／這年頭連官員也會被騙

●苦苓，本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

一名市政府的局長氣急敗壞的跑到警察局報案。

某局長：警察杯杯，哦不，波麗士大人，我被詐騙了！

波麗士：好，不要急，慢慢說你是怎麼被騙的？

某局長：我收到一張邀請函，是旅館公會發的，要我去參加一個台海兩岸的貨輪首航典禮。

波麗士：貨輪首航和旅館公會有甚麼關係？可疑哦。你去了嗎？

某局長：去是去了，但因為不關我們那個局處的業務，所以我是用私人身份去的。

波麗士：公務員還有私人身份哦？那你下了班是不是可以用私人身份上酒店？這麼好！（白眼）

某局長：沒有啦，市政府沒人知道，我只是個人去捧場一下。

波麗士：那你有請假嗎？至少要請個事假才能出來吧？

某局長：我.......參加活動回去之後有請假，你知道在我們那裏，事假是可以事後再請的。

波麗士：那麼好？那我要是明天突然不想上班，就在家裡鬼混一天，下班前再打電話去請假就行了？（又白眼）

某局長：這不是重點，重點是我到了港口的活動現場，才發現主辦單位是我都沒聽說過的一家船運公司和一個民間團體。

波麗士：這個我可以幫你查查看，咦？這家船運公司早就倒閉了，為什麼還能辦活動找你參加？

公務員：他. . . .他們說公司狀況沒關係，反正他們有租兩條船開出去，這樣也就算是首航了嘛！

波麗士：等一下！根據我電腦上的資料，這兩條船停在港口裡從頭到尾都沒動，他們是用做夢去航行哦？

公務員：那. . . .那另一個主辦單位叫做中國夢公司，這家沒問題吧？

波麗士：是有登記啦，但是好像沒有做過甚麼活動，難道是專門教人做中國夢的嗎？是發財夢還是勞改夢？

公務員：反正就只是個活動，我去看看而已，又沒有怎樣。

波麗士：等一下！在網路的照片上，你有滿臉笑容的在剪綵，哪裡只是去看看而已？

公務員：啊就. . . .就現場有立委、議員大家大家都在剪，我也不能一個人站在旁邊看啊！反正是港務局核准的活動，應該沒有問題吧？

波麗士：嗯. . . .港務局根本沒有核准這個活動，而且原本來說要在碼頭辦，怎麼又跑去公園辦？

公務員：可. . . .可能因為公園是屬於市政府的，比較方便吧？

波麗士：可是主辦單位也沒有向負責公園的工務局申請要辦活動，這確定是一個「黑活動」哦！

某局長：有那麼嚴重嗎？不過是個貨輪首航典禮，就算沒申請，也沒有危害到誰嘛是不是？

波麗士：等一下！看這照片上的紅布條上是旗津到溫州的小三通首航典禮，旗津是漁港，又不能停客輪，通三小？呃，我是說要怎麼小三通？

某局長：呃. . . .可是我剪綵前也沒有去看布條上面寫的是甚麼耶！小三通還好吧？上次賴清德在安平也辦過. . . .

波麗士：你馬幫幫忙！人家那個小三通是有經過政府核准的，難道你做到市政府的局長了，還不知道小三通是中央職權，至少要問過陸委會嗎？

某局長：我. . . .我說過是以個人身份參加，和市政府沒關係。

波麗士：那. . . .不好意思問一下，市長知道你參加了一個冒牌的小三通首航典禮嗎？

某局長：呃. . . .市長一向很挺我的！除非他主動不要我，沒有人能叫我下台的，我、我、我. . . .

波麗士：那是你們家的事！你不是報案詐騙嗎？你被騙了甚麼？有被騙財嗎？被騙色嗎？

某局長：都沒有！我被騙的是我的正直、善良、誠實、熱心公益. . . .

波麗士：大哥你別鬧了！一個人被騙的是要自己有的東西，自己本來就沒有的東西是要怎樣被人騙走啊？

當某局長沮喪地走出警察局時，波麗士大人還加了一句話：「就像我如果說被人家騙走一台超跑，你想會有人相信嗎？哈哈。」

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