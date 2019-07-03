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選民對政治人物的愛　比明星的戀情還短暫

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▲筆者認為候選人要參選前經常都要「找到一個讓人民感動的理由」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

●溫偉群／世新大學口語傳播學系教授

雙宋婚姻兩年玩完，冰晨宣告「我們不再是我們」，恐怕讓不少粉絲感嘆明星的「愛情續航力」（endurance of love）怎麼這麼短！其實政治明星的處境也好不到哪裡去。先前意氣風發的法國人氣總統馬克宏，因為動了燃料税的腦筋，半年來始終甩不掉黃背心的抗議。選戰中受到許多愛國農民力挺的川普總統，正面臨許多農民支持者的變心背棄，因為中美貿易大戰讓許多美國農民苦不堪言。

政治人物靠著動人訴求與美麗辭藻，的確能讓人民一時感動甚至陷入狂熱，所以候選人要參選前經常都要「找到一個讓人民感動的理由」。但是選民對政治人物的愛，續航力經常比娛樂界還短。

台灣1994年首次省市長直選以來，每隔一陣子就會有新的政治明星誕生。只是候選人如果不能解決問題，選民變心通常也不必花太久的時間。多數選民只要簡短回憶一下，就不難想起從人人爭相合影，到參選同志避免同框同台的例子。

從台灣歷年的選舉來看，不能感動人心的候選人很難有勝算。只是近來不少當選人的蜜月期似乎越來越短。可能是看選戰看多了吧，台灣人民似乎越來越難被感動。即使一時被感動了，只要候選人沒有具體落實承諾，支持者變心反目之快也足以讓政治人物警惕。

例如20萬戶社會住宅、不缺電不漲價、勞工權益、兩岸維持現狀都讓蔡總統面臨檢驗。高人氣的柯市長，大巨蛋案還等著你處理。人們不會忘了韓市長說的人進貨出發大財與愛情摩天輪。兩位財經見長的候選人郭董與朱市長，也要靠著逐步兌現承諾才能讓支持力度持續。

呼應社會問題，提出感人訴求，原本就是民主選舉的常態。選民一點也不需要排斥擅於感動人心的候選人，也應該歡迎政治人物提出振奮人心的願景與承諾。唯一需要注意的是，選民對候選人的支持不需要盲目地從一而終。不忠誠履行承諾的政治人物或政黨不值得你一再給機會。

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