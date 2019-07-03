宋兆文／美國是否將對伊朗開戰？

▲美國總統川普日前在白宮橢圓辦公室簽署對伊朗的新一輪制裁。（圖／路透）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

從2010年開始，伊朗開始於中東地區，以各種誘因與合縱連橫策略，在中東地區大肆擴張武裝勢力，儼然以中東老大的姿態，求取國家戰略的優勢，所作所為包含：

1. 派軍進入敘利亞，協助巴薩爾政權，攻擊伊斯蘭國和敘利亞反對派叛軍。

2. 在伊拉克支助親伊朗武裝部隊，以裝備與經費充實什葉派民兵組織戰力。

3. 在葉門支助胡賽武裝組織，派遣軍事顧問指導民兵，與沙烏地阿拉伯部隊對抗。

4. 支助並訓練反對以色列各種民兵組織，以襲擾方式武裝攻擊以色列邊界。

伊朗仇美恨美，是美國中東地區宿敵，在意識形態上是全國反美，所以當伊斯蘭國崩潰之後，伊朗已經成為，美國在中東地區的頭號敵人，與首要戰略打擊目標。

美國大幅增加中東地區軍力佈署，取消同盟國家對伊朗石油進口的豁免權。派遣航母打擊群到達波斯灣，以各種嚴厲手段，從：外交、經濟、軍事三方面向伊朗積極施壓，美國總統川普，更是多次公開揚言，要教訓伊朗。

雖然美國是世界第一強國，但是伊朗的國力軍力不容小覷，伊朗名列世界第18大國，面積1百64萬8195平方公里，人口8千萬餘人，國民年收入所得超過2萬2千美元，在先天條件與國力上，伊朗可不是好欺負的弱小國家。

伊朗的軍事力量，在中東地區堪稱第一，軍隊有55萬人，另有12萬悍不怕死的伊斯蘭革命衛隊，30萬警察。伊朗後備部隊動員能量為300萬，由伊朗伊斯蘭革命衛隊管轄與指揮作戰。

伊朗陸軍46萬5000人，海軍2萬8000人，空軍5萬2000人，防空飛彈部隊1萬8000人。其中空軍有366架各式戰機，其中F-14、F-4、Su-24、幻象F1，這四種戰機，具備對美國航母打擊群攻擊能力。

2006年4月11日，伊朗宣布已成功生產出純度3.5％的低純度濃縮鈾，成為國際核武國家。伊朗射程2000公里的彈道飛彈有：流星3型/4型飛彈、阿術拉節飛彈、薩伊爾飛彈、黎明飛彈、Ghadr-110飛彈等，其中流星3型/4型飛彈可執行核武攻擊，對美軍航母打擊群，有致命威脅。

▲ 2015年核協議由7個國家共同簽署，包括伊朗、美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國。（圖／路透）



在美國總統川普退出「伊核協議」，並大力對伊朗發動各種制裁後，美伊兩國的敵對情勢大幅攀升，伊朗擊落美國全球之鷹無人機後，美伊雙方更是劍拔弩張，武裝衝突一觸即發。

以美軍目前在波斯灣兵力而言，尚無法對伊朗全面開戰，美國若想要揮軍攻打伊朗，至少要出動80萬地面機甲部隊，700架各型戰機，B-1B、B-2、B-52各型轟炸機約150架，以及電戰機、預警機、加油機、運輸機等，6個航母打擊群，200艘各型作戰艦船，潛艦20艘。

集結這樣的大軍，加上惡夢般的後勤支援，美國至少要半年以後，才能對伊朗開戰。若伊朗軍民，以殉教殉國民族意識，有效動員，誓死抵抗，加上中國和俄羅斯支援，美軍將大量死傷而陷入長期苦戰，這不是美國能夠承受的，所以不會是美國選項。

川普已宣稱，對伊朗教訓的時間，會快速而有效；以軍事觀點而言，若美軍發動攻擊，僅會做有限目標攻擊，教訓意味大於戰勝，可能的攻擊波段如下：

奪取戰場電磁權：

以包含電磁脈衝攻擊在內，各種強力電子作戰手段，癱瘓伊朗所有雷達站、電子通訊設施、各種通信聯絡，使伊朗既瞎、又聾、更啞，看不到外界，聽不到外界，無法與外界聯絡，軍隊不能指揮、不能下達命令，不能進入作戰機制。

巡弋飛彈攻擊：

以航母打擊群艦船、潛艦，B-52轟炸機，發射大量戰斧巡弋飛彈，首波攻擊在夜間展開，而後日以繼夜攻擊，攻擊伊朗C-4ISR，軍用機場跑道，彈道飛彈陣地，核武設施，海軍軍港港泊船艦，各發電廠。

空中攻擊：

因有飛行員傷亡風險，會視是否全般握有空優，作為考量。首波空中攻擊，以JDAM衛星炸彈，轟炸各防空飛彈陣地，各雷達站，緊接野鼬機繼續以反輻射飛彈，攻擊上述目標，廓清防空飛彈後，戰機飛臨炸射，轟炸機飛臨轟炸，繼續攻擊-4ISR，軍用機場，軍事指揮所，重要交通中樞等。

攻擊時間約一至三天，可能以大量巡弋飛彈，僅做一次或數次攻擊就罷手；而伊朗的反擊手段，應以美軍航母為目標，但美軍防護力量周密，伊朗不易得手，但伊朗將化明為暗，將美國境內與全球美國機構，以及世界各地美國人列為攻擊目標，進行長期恐怖攻擊。

中東地區刻正戰雲密佈，美伊雙方均騎虎難下，若開戰、除去雙方都會付出沉重代價之外，對全世界將造成經濟上的衝擊，雙方如能相互有效讓步，才能維繫中東地區和平。

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