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胡全威／選戰主軸以「國家主權」的三大危機

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▲筆者認為動輒以主權作為選戰主軸，具體來說，有三大問題，有的甚至可能導致致命式的重大災難。（圖／記者徐斌慎攝）

●胡全威／世新大學口語傳播學系副教授

近日來，在野的國民黨舉辦總統初選國政願景說明會，5位參選人除了提出自己政策願景外，也將矛頭指向執政的民進黨政府。舉凡兩岸緊張對峙、經濟困境、青年低薪、能源危機、高齡長照不足、升學管道方式爭議不斷等。

客觀而言，就如同2018年民進黨失去20年長期執政的高雄市首長選舉一樣，許多問題，千瘡百孔，已經難以改善，人民最後以政黨輪替的方式解決。在當時，國民黨籍的韓國瑜口號就是「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，也就是以民生經濟議題作為選戰主軸，在極短的一段期間內，翻轉了整個選情。

彼時，民進黨政府出現執政危機，民氣低迷，特別是蔡英文總統的支持度岌岌可危。但是，從2018年底的谷底，在這半年來又戲劇性地急遽爬升。有的人認為這是蔡總統的小編團隊改組，有效地重新塑造蔡總統的個人形象，懂得迎合網路輿論需求。也有人認為，蔡總統在民進黨總統大選初選操作上，籌畫得宜，謀略成功，有效地整合了泛綠支持者，最後勝出。

不過，也有許多人注意到，蔡英文總統的民調提升，與她在今年1月時對於習近平《告台灣同胞書》40周年談話後「撿到槍」式的回應，以及近日香港「反送中」氛圍有關。換言之，國家認同生存，或所謂「台灣人生存意識」又重新主導選戰的發展。最近的例子，蔡政府以「國家主權」、「國安疑慮」等理由，駁回台北市長柯文哲送出的「雙子星」案，就是同一主軸的反覆運用。鎖定這個選戰主軸，就壓倒了其他坑坑洞洞的經濟、社福、青年、教育、民生等諸多議題。這些相較於「主權生存」的次要議題，就算問題再大，為了「台灣不要被中國」併吞，都顯得微不足道。

當然，這種「台灣主權」的選戰策略，在歷來總統大選中，早已是司空見慣。但必須指出，這種動輒以主權作為選戰主軸，具體來說，有三大問題，有的甚至可能導致致命式的重大災難，吾人必須警惕。

首先，主權問題成為了主導議題，許多重要民生議題不受重視或者就是政策性買票，以短暫送利方式解決眼前爭議，將問題延後處理，卻可能最後難以收拾。近日農地工廠合法化就是明顯的例子，討好了一些人，但是埋下未來的農業、生態危機。

其次，主權問題可以激起敵我意識，有助提升選情支持。但是，在兩岸關係、國際關係的大戰略中，不是只有敵我衝突的零和遊戲，還應該要有共創雙贏的策略。更何況，現在台灣雖然看似在「中美貿易大戰」格局中，處於美方運籌下，願意讓利的優勢地位。但是，大國角逐，小國孤注一擲，台灣面臨極大的風險，隨時可能被犧牲，卻沒有後路，處於更危險的狀態。這是在國際互動中，必須有審慎考量的正確戰略。

最後，從國內民情來看。從過去國民黨執政時期的「台灣人，也是中國人」的身分認同，轉變到民進黨政府主張的「台灣人，非中國人」認同。這樣長期以往，兩岸關係最後成為「台灣人vs.中國人」的異族對峙。倘若，「台灣」國家實力真的足以與「中國」抗衡，這或許是一條可以選擇的路。但是，盱衡現實，政治人物、政黨為了選票、自身利益，刻意塑造、引領出台灣民族主義意識，最後讓台灣民族主義與中國民族主義對衝，這是不道德也不是明智的方向。這是主權作為選戰論述主軸的最大問題，也是最嚴重的致命傷。

在野的國民黨，能否在台灣主權論戰上，也有發聲的機會，平衡當前民進黨政府的問題，這是非常重要的。舉例來說，此次參選國民黨總統初選的張亞中先生，扎扎實實地提出了國家認同的理念，對於兩岸關係有一個宏大論述。雖然，他並非吸引人的政治人物，缺乏選舉該有的宣傳包裝。沒有傳播技巧的政治家，短期內會在選戰中被淘汰。但是，沒有中心理念的政客，長遠來看，最終會被唾棄。民意如流水，民眾固然喜歡當家作主，但是也在等待領導者的引領，提供解決時代困局的方向。

吾人無須悲觀，相信民主機制，相信民主政治中的政黨相互制衡的運作，可以帶領台灣開創新局，確保台灣民主可以長久穩定發展。

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