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林騰鷂／「罷韓」將造成憲政動亂？

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▲韓國瑜市長是在去年12月25日就任，距今未滿1年。是以，現在提議罷免韓國瑜，並不符合《選罷法》所規定之罷免要件。（圖／記者賴君欣攝）

●林騰鷂／東海大學法律學系退休教授

繼公民割草行動、We Care高雄等團體發起罷免高雄市長韓國瑜連署活動後，台灣基進黨1日宣布邀請罷韓團體與樂團、政治評論家等籌辦罷韓三部曲系列活動，這是典型的黨同伐異舉措、浪費社會資源的政治操弄行為。

因為《公職人員選舉罷免法》第75條，公職人員就職未滿1年者，不得罷免之規定，乃是要避免妨害當選公職人員推行公務，讓公職人員有表現才能機會的時間規定。韓國瑜市長是在去年12月25日就任，距今未滿1年。是以，現在提議罷免韓國瑜，並不符合《選罷法》所規定之罷免要件。

又韓國瑜市長在今年12月25日就職才會滿1年，選舉委員會依法才能受理罷免韓國瑜市長的提議案，而《選罷法》第79條規定，選舉委員會收到罷免案提議後，應於25日內查對提議人名冊，以刪除不符合規定的提議人。即使選舉委員會被迫日以繼夜加班，趕在1月11日讓罷免提議案成立，但因尚有60天徵求罷免連署期限，且要有22萬8140人連署，才能在罷免案宣告成立後20日起至60日內，行使罷免案之投票。此時早已逾越明年1月11日的總統大選期日，而如韓國瑜當選總統，罷免韓國瑜市長之提議也將失去意義。

日前媒體投書：「韓柯大夢」會不會淪為「南柯一夢？」文中指出，綠營立委已準備在立法院下個會期提出《選罷法》修正草案，禁止非競選原職連任者「帶職參選」，說是綠營確保「延續本土政權」，要對韓國瑜與柯文哲展開的「雙殺絕技」。這是濫用立法委員職權，敗壞民主之惡行！不過，立法院的會期，通常在9月下旬開議，要在3個多月內，通過程序委員會、在立法院院會三讀《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》等修正案的難度非常高。

綠營立委在立法院下個會期，如提出《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》等修正草案，禁止非競選原職連任者「帶職參選」，將嚴重妨害人民之候選權，且違反《總統副總統選舉罷免法》第20條：「在中華民國自由地區繼續居住6個月以上且曾設籍15年以上之選舉人，年滿40歲，得申請登記為總統、副總統候選人」之積極規定。

又依《總統副總統選舉罷免法》第26條所定總統、副總統候選人之消極規定精神來看，僅限制曾犯內亂、外患罪、貪汙罪、組織犯罪防制條例之罪、經判刑確定者或受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定者等，申請登記為總統、副總統候選人，絕無限制沒有犯罪、沒有被褫奪公權、沒有受監護或輔助宣告之人「帶職參選」。

因此，民進黨如為一黨之私、一人之利，執意濫修《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》，亂整韓國瑜與柯文哲，必將釀成憲政動亂，成為全民之公敵！

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憲政已淪為不負責任制

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