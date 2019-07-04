ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

陳國祥／韓國瑜以政略壓制郭台銘的經略

雲論

▲國民黨第三場國政願景發表會-韓國瑜。（圖／中天電視提供）

●陳國祥／政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

國民黨總統參選人國政願景發表會，經三場唇槍舌劍下來，朱立倫最耀眼，郭台銘的經略有方，韓國瑜則展現了高人一籌的政略能力。

封關前的第三場發表會，朱立倫調理分明，政策明晰，對郭台銘的攻擊更是精準犀利，句句命中要害。奈何選戰至今，朱雖然被認為是「最正常」的候選人，但在這個不正常的政治競爭環境中，非常規且超越牌理的韓國瑜及郭台銘卻獨佔鰲頭，成為兩個超強候選人。

韓郭之戰在經濟政策的政見中分出端倪。郭台銘以他電子代工科技產業的豐富經驗與前瞻眼光，規劃了台灣經濟發展戰略。韓國瑜反其道而行，從政略思維擘劃經濟大計，緊扣選民「有感」的庶民經濟，他針對弱勢產業提出對策，羅列分明，相對於郭台銘前瞻「有方」的經濟升級大計，確實讓人易懂易感。

創造鴻海王國威震全球的前董事長郭台銘，經濟思維的格局與焦點基本上不出本行，最具體的規劃是將AI（人工智能）運用在大健康產業上，以半導體發展基因檢測、精準醫療、國際醫療、預防醫學等，讓台灣大賺全球健康財。對外經貿部分，郭台銘仍然不脫電子產業鏈的格局，他拋出「東進、西和、南拓、北接策略」。首先設法與美國簽訂FTA，幫台灣產業做全球布局中的「東進」。同時推動「西和」，協助台商回台或是在當地轉型升級，做當地內需市場。此外也要「南拓」是前進東南亞與印度等市場，「北拓」是與日本進行技術合作。總的目標是台灣獲利、美國達標、大陸轉型成功，帶領大家組織國家隊一起共打世界盃。

這套經濟戰略確實既前瞻性眼光，也有現時性關照，不失為當下台灣擺脫經濟困境的務實可行戰略。然而，台灣這些年的產業政策一直是將重心與資源全然挹注在科技產業上，不僅造成產業發展高度不平衡的偏倚，也讓其餘佔多數就業人口與廠家的產業發展遲滯，而當下最受詬病的多數受薪者長期苦於低薪，肇因多來自於此。郭台銘現在又是偏向產業思維，漠視產業偏倚發展造成的政治效應，恐難獲得眾多選民的認同。

韓國瑜則在政治的立基點上構思經濟戰略，他首先點出台灣的問題在於政府只注重經濟數據，忽略經濟紅利的分配，以致於經濟成長人民卻無感。他據以提出「庶民經濟」政策，目標是要翻轉貧富、平衡南北。

韓國瑜更以高雄市長身分指出，台灣已經變成「一個國家，兩個世界」，同樣的工作南北薪資不同、大企業表現優於中小企業、高科技產業優於傳產農漁業。因此在經濟政策上他主張「產業經濟」與「庶民經濟」雙引擎並進。他更提出具體「庶民經濟」的做法是要成立「庶民經濟希望工程基金」，協助中小企業、中南部、低收入、婦女及農漁民，並在海外目標市場成立「海外經貿運籌基地」，協助中小企業海外行銷，振興擴大庶民經濟。

兩相比較，郭不失世界級企業家的涵養，暢談大數據和人工智慧， 他或許能讓菁英階層與經濟人口看到希望，但對於一般大眾尤其是和他同齡的阿伯們，聽了大概都是臉上三條線。韓國瑜恰恰相反，他從政治眼光構思經濟政策，直叩民心；這樣以政略壓制經略，比較讓人有切身感，或許在爭取重大民心認同上效果較佳。誠如民進黨立委郭正亮所說：「千萬不要低估韓國瑜凝聚民怨的能力。目前許多民眾對民進黨執政仍有民怨，而能夠凝聚這股力量的，在國民黨內只有韓國瑜。」

從各項民調來看，韓國瑜的支持者以中老年人口、中下階級和深藍選民為主，另有軍公教基仇富者的死忠粉絲，韓國的庶民經濟訴求最能抓住他們的心，而且這群平民百姓比較有組織，凝聚力強，守電話的比例會比較多。反觀支持郭台銘的人，組織能力沒有韓國瑜強，郭雖撒大錢做文宣，但太過高遠的經略主張較難打動眾人，而且他們的效忠度也比較低，因此國政發表會後的市話民調，韓國瑜應有優勢。誠如 韓國瑜一再說的：「莫忘事上苦人多。」一如美國總統川普從政略上提出足以打動低階「苦人」的庶民經濟對策訴求，最終贏得選戰，韓國瑜已然成為庶民希望之所繫，他從政略高度上塑造的平民英雄形象，將是他攻取大位的最大憑藉。 

熱門推薦》

►蚊子政治學，誰精通？

►郭董的六歲學齡前幼兒國家養，可行嗎？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任..

陳國祥最新文章

more

陳國祥／韓國瑜以政略壓制郭台銘的經略

【登革熱疫情】陳國祥／蚊子政治學，誰精通？

【民進黨初選】陳國祥／蔡英文贏了初選之後？

陳國祥／2020總統大選是台灣的鬼門關？

陳國祥／橘子轉紅？宋楚瑜與民進黨分手之後　

關鍵字: 雲論 陳國祥 雲論陳國祥 2020大選 韓國瑜 郭台銘 國民黨 2020大選 政見會
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
劉孔中／拖了8年的法官聲請釋憲案　有何秘密？
陳國祥／韓國瑜以政略壓制郭台銘的經略
林騰鷂／「罷韓」將造成憲政動亂？
胡偉良／讓你變「窮」的18個戒律
李沃牆／郭董的六歲學齡前幼兒國家養，可行嗎？

推薦閱讀

李沃牆／郭董的六歲學齡前幼兒國家養，可行嗎？

胡偉良／讓你變「窮」的18個戒律

丘福隆／難能可貴的育兒政見

沈榮欽／為什麼藍白陣營集體誤判美中貿易戰？

林騰鷂／「罷韓」將造成憲政動亂？

苦苓／這年頭連官員也會被騙

薛承泰／「世代更不正義」年改一周年

洪仲清／教導孩子能自我突破才能對自己負責

宋兆文／美國是否將對伊朗開戰？

陳國祥／韓國瑜以政略壓制郭台銘的經略

相關文章

郭台銘拿身家墊「0-6歲國家養」　朱立倫：可能踩到期約賄選紅線

郭台銘拿身家墊「0-6歲國家養」　朱立倫：可能踩到期約賄選紅線

針對0到6歲國家養的預算從哪來？國民黨總統初選參選人郭台銘、朱立倫3日在「國政願景電視發表會」中爭執不休。朱立倫4日下午再強調，對郭台銘的一..

36分鐘前

鄭文燦：郭台銘國政生疏、韓國瑜有「轉跑道」問題

鄭文燦：郭台銘國政生疏、韓國瑜有「轉跑道」問題

合體王金平直播哀悼勇警　韓國瑜：希望警察同仁注意安全

合體王金平直播哀悼勇警　韓國瑜：希望警察同仁注意安全

林騰鷂／「罷韓」將造成憲政動亂？

林騰鷂／「罷韓」將造成憲政動亂？

鐵路勇警殉職　郭台銘慰問家屬嘆「捨身救人」籲：提高警察待遇及撫恤

鐵路勇警殉職　郭台銘慰問家屬嘆「捨身救人」籲：提高警察待遇及撫恤

讀者迴響

行動法庭

打一針失聰一輩子 藥害救濟救了誰？｜行動法庭 第19集

打一針失聰一輩子 藥害救濟救了誰？｜行動法庭 第19集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

郭董的六歲學齡前幼兒國家養，可..

郭董的六歲學齡前幼兒國家養，可..

讓你變「窮」的18個戒律

難能可貴的育兒政見

為什麼藍白陣營集體誤判美中貿易..

「罷韓」將造成憲政動亂？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面