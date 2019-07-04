陳國祥／韓國瑜以政略壓制郭台銘的經略

▲國民黨第三場國政願景發表會-韓國瑜。（圖／中天電視提供）



●陳國祥／政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

國民黨總統參選人國政願景發表會，經三場唇槍舌劍下來，朱立倫最耀眼，郭台銘的經略有方，韓國瑜則展現了高人一籌的政略能力。

封關前的第三場發表會，朱立倫調理分明，政策明晰，對郭台銘的攻擊更是精準犀利，句句命中要害。奈何選戰至今，朱雖然被認為是「最正常」的候選人，但在這個不正常的政治競爭環境中，非常規且超越牌理的韓國瑜及郭台銘卻獨佔鰲頭，成為兩個超強候選人。

韓郭之戰在經濟政策的政見中分出端倪。郭台銘以他電子代工科技產業的豐富經驗與前瞻眼光，規劃了台灣經濟發展戰略。韓國瑜反其道而行，從政略思維擘劃經濟大計，緊扣選民「有感」的庶民經濟，他針對弱勢產業提出對策，羅列分明，相對於郭台銘前瞻「有方」的經濟升級大計，確實讓人易懂易感。

創造鴻海王國威震全球的前董事長郭台銘，經濟思維的格局與焦點基本上不出本行，最具體的規劃是將AI（人工智能）運用在大健康產業上，以半導體發展基因檢測、精準醫療、國際醫療、預防醫學等，讓台灣大賺全球健康財。對外經貿部分，郭台銘仍然不脫電子產業鏈的格局，他拋出「東進、西和、南拓、北接策略」。首先設法與美國簽訂FTA，幫台灣產業做全球布局中的「東進」。同時推動「西和」，協助台商回台或是在當地轉型升級，做當地內需市場。此外也要「南拓」是前進東南亞與印度等市場，「北拓」是與日本進行技術合作。總的目標是台灣獲利、美國達標、大陸轉型成功，帶領大家組織國家隊一起共打世界盃。

這套經濟戰略確實既前瞻性眼光，也有現時性關照，不失為當下台灣擺脫經濟困境的務實可行戰略。然而，台灣這些年的產業政策一直是將重心與資源全然挹注在科技產業上，不僅造成產業發展高度不平衡的偏倚，也讓其餘佔多數就業人口與廠家的產業發展遲滯，而當下最受詬病的多數受薪者長期苦於低薪，肇因多來自於此。郭台銘現在又是偏向產業思維，漠視產業偏倚發展造成的政治效應，恐難獲得眾多選民的認同。

韓國瑜則在政治的立基點上構思經濟戰略，他首先點出台灣的問題在於政府只注重經濟數據，忽略經濟紅利的分配，以致於經濟成長人民卻無感。他據以提出「庶民經濟」政策，目標是要翻轉貧富、平衡南北。

韓國瑜更以高雄市長身分指出，台灣已經變成「一個國家，兩個世界」，同樣的工作南北薪資不同、大企業表現優於中小企業、高科技產業優於傳產農漁業。因此在經濟政策上他主張「產業經濟」與「庶民經濟」雙引擎並進。他更提出具體「庶民經濟」的做法是要成立「庶民經濟希望工程基金」，協助中小企業、中南部、低收入、婦女及農漁民，並在海外目標市場成立「海外經貿運籌基地」，協助中小企業海外行銷，振興擴大庶民經濟。

兩相比較，郭不失世界級企業家的涵養，暢談大數據和人工智慧， 他或許能讓菁英階層與經濟人口看到希望，但對於一般大眾尤其是和他同齡的阿伯們，聽了大概都是臉上三條線。韓國瑜恰恰相反，他從政治眼光構思經濟政策，直叩民心；這樣以政略壓制經略，比較讓人有切身感，或許在爭取重大民心認同上效果較佳。誠如民進黨立委郭正亮所說：「千萬不要低估韓國瑜凝聚民怨的能力。目前許多民眾對民進黨執政仍有民怨，而能夠凝聚這股力量的，在國民黨內只有韓國瑜。」

從各項民調來看，韓國瑜的支持者以中老年人口、中下階級和深藍選民為主，另有軍公教基仇富者的死忠粉絲，韓國的庶民經濟訴求最能抓住他們的心，而且這群平民百姓比較有組織，凝聚力強，守電話的比例會比較多。反觀支持郭台銘的人，組織能力沒有韓國瑜強，郭雖撒大錢做文宣，但太過高遠的經略主張較難打動眾人，而且他們的效忠度也比較低，因此國政發表會後的市話民調，韓國瑜應有優勢。誠如 韓國瑜一再說的：「莫忘事上苦人多。」一如美國總統川普從政略上提出足以打動低階「苦人」的庶民經濟對策訴求，最終贏得選戰，韓國瑜已然成為庶民希望之所繫，他從政略高度上塑造的平民英雄形象，將是他攻取大位的最大憑藉。

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