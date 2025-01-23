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朝鮮半島「兩韓」體感冷熱不同　海峽兩岸「兩韓」吹不一樣的風

我們想讓你知道…對川普而言，南韓及台所謂「價值同盟」和戰略地位都微不足道，他反而急切於與北韓及中共交往、議價。台灣能逃過被交易的劫難嗎？韓國今日面臨的諸多危險是否將降臨台灣？

▲▼總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）

▲美國回鍋總統川普就職，立法院長韓國瑜受委派率團前往慶賀，行前應賴清德總統邀請到總統府喝咖啡，兩人綿裡藏針。（圖／總統府提供）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

關係日趨緊張的朝鮮半島南北「兩韓」，近期景況各有不同，體感差異很大。北韓士兵被派往俄羅斯與烏克蘭戰爭場域，在冰天雪地中浴血作戰，已有多人被俘；南韓則陷入政黨鬥爭的熱戰中，被在野黨逼入牆角的尹錫悅總統不甘處處挨打，躁動輕率宣布戒嚴，結果遭來橫禍，不僅目標未達，反使自己被彈劾、被調查、被逮捕、被羈押，陷入無邊苦海中，致令南韓陷入深重的憲政危機中，不知伊於胡底。

海峽兩岸相互之間以及外部連結關係不無類同之處。美國回鍋總統川普就職，立法院長韓國瑜受委派率團前往慶賀，行前應賴清德總統邀請到總統府喝咖啡，兩人綿裡藏針。

賴清德言必稱「中華民國台灣」，韓國瑜以「中華民國」；賴總統說「在福爾摩沙沒有放不下的仇恨」，韓院長回以「勸柯建銘不要那麼硬」。

到了美國，適逢天氣酷寒，就職典禮場地改在國會大廈舉行，受場地限制，獲川普親邀的中共代表韓正得以到現場，在暖氣吹拂中享受大國的待遇，韓國瑜無緣在現場吹暖氣，只能寒酸遙祝新總統政躬康泰。

南北韓形成對比　各有憂慮與盤算

北韓的寒地作戰與南韓的熱鬥政爭形成尖銳對比，兩邊體感差異很大。兩韓關係先前已高度緊張，北韓為了反制南韓保守派政府的強硬政策與政治進擊，領導人金正恩於2023年底的公開演說宣稱，南北兩邊已經不是同一個民族，而是處於交戰狀態的敵對國家。這個說法與南北韓長久以來都接受的「一個民族、一個國家」觀念背道而馳。

朝鮮人民軍總參謀部則宣示，面對最主要的敵國「大韓民國」，必須永久切斷並封鎖兩國的國境，並以堅固的防禦工事，讓兩韓之間的「非軍事區DMZ」成為軍事要塞。韓國統一研究院院長稱，南北安全情勢已到了相當危險的階段，安全閥已撤除，手就扣在板機上，隨時準備要開火。

北韓無論是為了自保，或是擊敗南韓，都必須突破孤立狀態，向外結盟以自重。發動俄烏戰爭而陷入泥淖的俄羅斯求得北韓參戰，必回以厚禮，核技術、接受北韓為核武國家或在太空領域援助都有可能。

南韓承受俄朝軍事結盟而升高而加大的軍事威脅，連與北韓同屬一國的民族關係也被棄置，將被北韓以「敵對外國」相待，安全更無保障，核武威脅也加重。

最大保護國美國領導人易主，曾與金正恩三度會面的川普，熱衷於政治交易，且自命不凡，回任後必然尋求與「陷入熱戀」的金正恩協商兩韓和解的共存之道，南韓未來回到對朝採交往政策的共同民主黨執政之後，勢將嘗試配合川普與北韓和解，尋求關係突破。

南韓當前正面多重大衝擊：俄朝結盟、北韓放棄統一、川普對朝和解政策推進以及政經危機弱化國力。南韓除了面臨尹錫悅製造的數十年來最嚴重的政治危機之外，還必須應付川普與北韓和解及增加保護法等不友善政策、貨幣貶值、消費者信心疲軟、經濟成長放緩以及與中國產業競爭加劇等挑戰，綜合實力正在弱化中。加劇的外來威脅與削弱國力的變數的交相折騰，南韓的未來前景堪憂。

▼北韓的寒地作戰與南韓的熱鬥政爭形成尖銳對比，兩邊體感差異很大。（示意圖／達志影像）

▲▼南北韓。（示意圖／達志影像）

台海兩岸關係　同樣相似

台海兩岸的相互關係的演變及相對力量的起伏與兩韓頗有近似之處。川普雖在第一個任期發動對華課徵高關稅戰與科技封喉戰，也宣傳稱第二個任期將對中進口產品將加徵60％關稅，但他再度當選後對華言論丕變，關稅只要加10％，聲稱與中國合作可解決世上所有問題，就任前與習近平通話，而且親邀習近平參加他的就職典禮。

對於台灣，他惡言惡語，拒絕承諾保護台灣，說台灣不好防衛，要台灣提高四倍國防預算，要台灣多向美國繳保護費或保險費，而且竟說台灣偷走美國的晶片產業。

他有所求於中國的事越來越多，對中共的善意越跌越高，未來在他交易性格的作祟下，出賣台灣的疑雲越來越密布。

川普時代　台灣能逃過被交易的劫難嗎？

台灣在川普時代處境跟韓國類似，被拿來交易的風險增大，與另一方的關係也同樣趨於緊張，宣稱兩邊不是同一國家的是台灣的賴清德，對岸則給他「台獨本性」的定性。兩岸及兩韓關係同樣緊張，亟待緩解，這給川普議價的機會。

另一方面，台灣與南韓同樣陷入憲政危機中，程度雖然有別，但國會朝小野大對執政當局的掣肘則一，領導人要改變國會牽制力量的意圖相近，醞釀中的大罷免雖不如戒嚴撞擊力大，但所引起的紛擾與內耗不容小覷。

更嚴重的是，對川普而言，南韓及台所謂「價值同盟」和戰略地位都微不足道，他反而急切於與北韓及中共交往、議價。台灣能逃過被交易的劫難嗎？韓國今日面臨的諸多危險是否將降臨台灣？

台灣處變要驚，必須對川普時代的思維與路向幡然警醒，才能走出迷障，趨近正途，進而趨吉避凶。

▼對川普而言，南韓及台所謂「價值同盟」和戰略地位都微不足道，他反而急切於與北韓及中共交往、議價。（圖／民進黨提供）

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

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陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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