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民進黨發動大罷免、大陸推出AI大模型　台灣好自為之！

我們想讓你知道…這場競賽曠日持久，牽動廣泛，台灣如果繼續關起門來惡搞政黨惡鬥，政務與精力聚焦於此，繼續內耗下去，則與對岸的實力差距豈不越拉越大？

▲▼柯建銘 記者會 立法院民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨幕後主導的「大罷免」如火如荼進行，初步進展至少有20位國民黨立法委員罷免成案。（圖／記者屠惠剛攝）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

春節期間，民進黨幕後主導的「大罷免」如火如荼進行，初步進展至少有20位國民黨立法委員罷免成案，接著要展開仇恨動員，把他們拉下來，再透過補選換上本黨籍委員。國民黨不甘示弱，以罷制罷，更使台灣烽火遍地。

朝野政黨和全台民眾被捲入罷免的旋風中，只因為民進黨要翻轉國會朝小野大的席次結構，決意將其翻轉過來。

兩岸AI差距日益增大　台灣朝野卻茫然不覺

春節之前，中國大陸AI公司DeepSeek推出最新的AI模型DeepSeek R1，效能上與價格上展現巨大優勢，在全球AI領域造成震撼。這不只是一場技術革命，關乎的除了科技發展，更將深刻影響國際政治、資訊安全與經濟競爭。

DeepSeek號稱以極低的成本訓練出媲美國際領先水準的AI模型，其R1模型具備強大推理能力，被認為可與OpenAI o1競爭。

這也顯示，兩岸之間至少在AI領域的技術發展差距日益增大，但台灣朝野對此茫然不覺。去年隨著新一屆立法委員與總統上任，台灣政治鬥爭加劇，政治議題與政府心力更加聚焦於朝野鬥爭，內耗隨而更嚴重。

對岸反是，權力更加集中，政府及企業聯手聚焦於科技發展上，志在突破美國封鎖，在尖端領域與其爭鋒，並以舉國體制取得可觀進展。

台灣則近年將淹沒在大罷免潮中，政治震盪與社會撕裂必將日甚一日，多數民眾生活及企業經營備受政治干擾。執政黨無論是主導其事還是被動因應，都將台灣推入政爭漩渦中。

基於執政黨掌握執政大權需要，大罷免不可免；但基於擺脫僵持、開展政務需要，朝野要大和解。

▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

大罷免惡鬥　民進黨想把台灣帶到哪？

執政當局採取兩手策略，總統呼號團結，立院總召命令大罷免，各唱其調，又像合演雙簧，另人困惑，不得不質疑：執政的民進黨將把台灣帶到哪裡去？如此這般「西瓜皮擦屁股」，難道不會沒完沒了、惡鬥不已、內耗不絕，從而耽誤經濟的發展？

為了包裝大罷免的正當性，柯建銘強解賴清德談話，指總統化身防詐大使，言外之意是「最大的詐騙集團就是藍白及紅色中國」。有那麼嚴重嗎？

民進黨將政黨矛盾上綱成為人民內部矛盾，再上綱為敵我矛盾。這和韓國總統尹錫悅宣布戒嚴的理由近似「反對派控制議會，向北韓靠攏，透過反國家活動癱瘓政府」。柯建銘發出「超甲級甲動」，令全體綠委成立罷免服務站，程度遠低於韓國戒嚴，但欲肅清在野政黨勢力的用心不分軒輊。

目前立法院朝小野大，民進黨不接受民意機構的多數決，不謀求協商與妥協，賴清德主席（不是賴清德總統）召喚「青鳥」包圍國會，威脅在野黨，冀圖以「更大民主」衝破民主護欄。賴清德、柯建銘及民進黨狠話講絕、反制行動做盡，目的就是要恢復對國政的全面掌控。

然而，仇恨動員如何能促進團結和諧？如何能將政治基調轉換成齊心合力應對挑戰、促進發展？

攸關國力興衰的AI發展加速，競爭加劇，美國川普政府近日宣布投資五千億美元建設AI資料中心，以加速推動AI產業的基礎建設，確保美國在AI領域的領先地位。與其爭鋒的中國大陸更是朝野一體大攻堅、大躍進，近期震撼全球的只是其中一個環節，包括華為在內的大科技公司新創連連，不斷推出震撼世界的新產品，綠能產業已領先全球，人工智慧發展直追美國。

AI正以幾何級數快速發展，號稱要成為「AI島」的台灣有跟上腳步嗎？AI需要算力、大量的訓練資料、先進的演算法和人才，台灣在哪些方面力爭上游？政府已否籌謀建立起一個先進的國家算力和資料中心？台灣擁有世界上最豐富的正體中文語料，政府和民間已否通力合作開發？DeepSeek撼動世界AI產業憑藉的是優秀的人才與超強的創意，台灣有在積極創造這些方面的優勢嗎？

DeepSeek的崛起不僅是技術上突破，更標誌著AI國際競爭進入肉搏階段，在技術發展的路徑改變之外，國力興衰、國際貿易及國家安全也深受影響。

這場競賽曠日持久，牽動廣泛，台灣如果繼續關起門來惡搞政黨惡鬥，政務與精力聚焦於此，繼續內耗下去，與對岸的實力差距豈不越拉越大？

中共外交部長近日提醒美國新任國務卿盧比歐「好自為之」，坊間斥其狂傲，但真的，台灣必須好自為之！

▼這場AI競賽曠日持久，台灣如果繼續關起門來惡搞政黨惡鬥，繼續內耗下去，與對岸的實力差距豈不越拉越大。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

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陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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