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【登革熱疫情】陳國祥／蚊子政治學，誰精通？

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●陳國祥／政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

總統大選方酣，候選人之間廝殺慘烈，蚊子也跑來湊熱鬧，登革熱剛好選在最熱門候選人韓國瑜的管區高雄爆發。相關人士一哄而上，上演一場精彩絕倫的蚊子政治學，大夥使出渾身解術，各自搏命演出，力圖趨吉避凶，擷取政治利益。

首先出手的是責任擔當人韓國瑜市長。他知道登革熱疫情近年數度肆虐，如果再度失控，守土有責的他首當其衝。他眼見預算有限，捉襟見肘，難以消除四處流竄的「蚊媒」，乃進京討錢，要求五千多萬的補助款。久不出席行政院會的韓國瑜，在院會中就登革熱防疫、仁武產業園區、捷運路網等議題請求中央協助。行政院長蘇貞昌看到肥肉送上來了，機不可失，會後擅將院會畫面剪輯成打臉韓國瑜的影片上傳，並要求韓市長要注意防疫、不要只顧選舉，還加碼要求他提到中華民國時不要加「地區」，並附上一張韓國瑜會中閉目的照片，黑他「打瞌睡」。蘇貞昌進而利用院會及登革熱撥款議題，對韓國瑜猛烈攻擊，冷嘲熱諷他不懂行政程序。

蘇揆洋洋自得，以為這下立了大功，繼續當著蔡英文總統的面修理韓國瑜，蔡也點頭稱許。不料這些黑韓舉動惡評如潮。眾人皆曰：行政院會過程的影像非屬行政院長的個人資產，不應在個人網頁上濫用。影片又是一面倒，只呈現蘇揆的單方面表演，完全沒有另一方的說法，這完全違背平衡與對等原則。而且截取一張閉目影像暗諷韓國瑜打瞌睡，有斷章取義之嫌。蘇揆最失格的地方是忘了國家一體運作原則，縣市首長無分藍綠，亦無中央與地方之別，都要一體為民服務，共同承擔責任，蘇貞昌貴為行政院長，卻不此之圖，竟耍小動作逞其政黨私心，令人心寒與不齒。

本土登革熱疫情在轄區爆發，韓國瑜基於深切責任感，前來爭取防治經費，蘇揆助之猶恐不及，竟然一副幸災樂禍的模樣，不肯苦民所苦，還在韓市長背後開槍，真是令人嘆為觀止，也讓民眾看穿他黨的利益重於一切的狹隘心態。難怪引來眾怒，也被韓國瑜「犯上」批評他「小鼻子小眼睛」。確實，堂堂閣揆竟以刁難他黨市長為樂，予人罔顧民瘼之感。民眾的眼睛是雪亮的，誰都看穿蘇貞昌是在惡用行政權，想幫民進黨打擊有威脅性的挑戰者，這樣的黨政不分與罔顧疫情，實已暴露他看待問題是以選舉和黨派為上，民眾福祉擺在後面，其結果當然是大大失分。

或許為了止損，蘇貞昌院長派了高雄籍的副院長陳其邁親赴高雄，又是主持疫症會議，又跟韓市長公開示範防制疫情擴大之道，更以他之口宣告五千多萬的補助款批准了。陳其邁雖然選戰輸給韓國瑜，但敗選之後溫軟人心的優雅風度表現，讓他贏得民心，蓄積了東山再起的資源。如果韓國瑜辭市長被罷免，他取而代之的機會甚濃，這次的得體表現為他加分不少。

真正最可能的苦主還是韓國瑜。他剛就任市長半年就跑去選總統，正當性確有不足，原已備受質疑帶職參選，現在一心兩用，再有三長兩短，所要承受的責難就更大了。顧好市政才是市長的本務，現在為了選總統而南北奔波，四處張羅，一旦蚊蟲作怪，導致疫情擴大，則即使民眾如痴如狂相挺，支持度也要崩盤。正因這個潛在的劫難，所以韓國瑜防範登革熱格外用心用力。這樣或許可以強化高雄市的防疫措施，但昆蟲無情，若擺韓一道，也是蚊之常情，屆時對選情造成的損害，就不是蘇揆的拙劣撥弄可以比擬的。儘管蘇揆之舉招來「輸贏擺中間、民眾放兩邊」的譏評，但若疫情失控，韓國瑜是否也要招來「選舉擺中間、市政放兩邊」的責難？

這次登革熱疫情引來的政治過招，有人失守，有人得分，但別忘了，韓國瑜和民進黨政府之間的攻防鬥，勝負判定權不在自家或對方手中，而在民眾心裡。因此，向對手出招時，眼裡不能只有對手，雖然眼睛要看著對方，但心裡務必要想著民眾，然後再決定招數。

誠如新聞傳播學者胡幼偉所說：「政治無外乎人性，如果政治人物為了打擊自己的政敵，可以不惜拿老百姓的生命健康當鬥爭工具，那麼，當你回過頭說自己多麼勤政清廉愛鄉土，何嘗不是極大的諷刺？」因此，無論韓國瑜或是民進黨人士，乃至可能參選的柯文哲市長，都應牢牢站穩「民眾優先、政務第一」的立場，千萬不要為了鬥爭對方而讓自己站到老百姓的對立面。

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