宋兆文／台馬之星發現共軍039-B型潛艦探討

▲台馬之星郵輪日前在馬祖附近海域，拍攝到一艘共軍039-B元級潛艦浮出海面航行。（圖／翻攝台馬之星網站）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

7月4日13時許，馬祖-台灣之間交通船「台馬之星」返台時，在馬祖附近海域，拍攝到一艘共軍039-B元級潛艦浮出海面航行，甲板上有為數不少的民眾與返台休假官兵，都親眼目睹，訊息傳來，在媒體和網路上，引發諸多討論與傳言。

有位以敢頂撞和不尊重昔日學長／長官，已退伍一段時間的海軍三級艦（錦江級伍佰噸小艦）前艦長，雖然在海軍屬於資淺低階軍官，但因特立獨行的言論，媒體視之為可提高獲利之人，故經常請其發表個人觀點，時間一長，他老兄儼然以海軍軍事權威姿態，講一些令我這當了20年陸戰隊軍官的人，感覺頭昏腦脹的論調。

三年前海軍金江艦雄三誤射事件，當時他老兄堅稱，是金江艦飛彈射控鑰匙未嚴加管制所造成，因為他也當過錦江級艦長，所以鐵口直斷！社會大眾和媒體，因此而大肆撻伐海軍和金江艦的艦長。

但是他以前當艦長時，錦江級艦還沒裝雄三飛彈系統，他根本不知道，雄三飛彈射控不是以鑰匙開啟射控系統，而是以密碼輸入去開啟射控系統。

本次共軍039-B潛艦浮出海面航行事件，媒體循例請他發表高論，指導全國軍民同胞一番，他的高論如下：「中國的潛艦在中國的領海中活動，應該不為過。」「潛艦剛出港，航行在港口附近的淺水區，本來就是浮航比潛航安全」

「沒有特別給誰看的問題」云云……。

從他的論點而言，他雖曾為三級艦艦長，但是對於潛艦作戰所知有限，本身參加反潛海鯊操演次數也不會多，如何以錦江級艦深水炸彈，有效攻擊敵潛艦，是否也請他教導全國軍民同胞一下，以長大家的見識。

在這裡首先要說的是、潛艦以秘密執行任務為第一優先，通常一出港立即下潛，使敵人無法知悉航向，無法研判出港任務，返港也是到港口前才會上浮，絕對沒有「潛艦剛出港，航行在港口附近的淺水區，本來就是浮航比潛航安全」這回事！

在現代監偵系統監偵之下，這艘潛艦很容易就被發現，被發現也就等於任務曝光，觸犯潛艦執行任務的大忌。

再談到所謂：「本來就是浮航比潛航安全」，更是令人大惑不解！浮航容易被發現，浮航容易遭受致命攻擊（P-3C一枚小牛飛彈即刻幹掉），浮航經不起惡劣海象，這好像是一般的軍事常識，不是嗎？

他認為039B型潛艦是「中國的潛艦在中國的領海中活動，應該不為過。」，但是在那裡雙方領海交互重疊，也是跟馬祖領海重疊不是嗎？馬祖仍然是我們的國土啊！

他所謂：「潛艦剛出港，航行在港口附近的淺水區」，經仔細查核，039B型潛艦浮航海域，並無任何共軍軍港，難道093-B是用「超光速乾坤大挪移」，瞬間從某軍港挪移到南引島附近的嗎？

▲解放軍元級潛艦。（圖／翻攝自軍事中華網）

經了解，實際上這艘039-B型元級潛艇，是在中午1245時許，就在馬祖附近海域浮航，039B型潛艦長度110公尺，寬度 11公尺，水上排水量5300噸，浮在海上航行，算是龐然大物。它的雷達偵蒐的截面積清晰，被我某處居高臨下的相位陣列雷達發現，經由戰情通報，這艘093-B列入戰管目標，並完成相關反潛因應措施。

國軍24小時均有P-3C反潛機在空監偵，P-3C機尾有根條長形固定式「刺針型」磁異偵測器，可明確偵測到，海面下鋼製潛艦造成的磁場變化，若發現磁場異常變化，即刻投擲聲納浮標確認目標，目標鎖定後，可以反潛魚雷或深水炸彈，做致命攻擊，P-3C偵巡，除去反潛魚雷外，通常會攜掛小牛飛彈或魚叉飛彈。2018年1月，同樣一艘093-B在釣魚台附近被發現，遭到日本海上自衛隊P-3C與兩艘軍艦，在現場圍堵，進行各項反潛措施，這艘093-B被迫浮出海面，灰頭土臉的升起五星旗，避免遭到毀滅性攻擊。

個人認為，7月4日在南引島海域浮航的093-B潛艦，其浮航原因有二：

一是配合中共對我加強文攻武嚇，算好台馬交通船航線與時間，故意浮航威脅台馬之星客貨輪，欲意藉由媒體報導，打擊我民心士氣。

二是這艘093-B潛艦，在執行任務中，內部機件發生故障，或是產生人為上的問題，必須要浮航，以免在海下產生危險！

2003年年4月16日，青島海軍潛艇學院13名學員，隨北海艦隊12支隊361潛艦出海訓練，返航上浮時啟動柴油主機，由於未能打開指揮台上方的進氣閥門，造成主機吸空潛艦內的空氣，並使1至7艙在負壓力下無法迅速打開艙口蓋，70位官兵與學員全部死亡的悲劇，就是明顯的例證。

反潛操演，一直是國軍非常重視的戰備訓練，從年頭到年尾，都在實施海空聯合實彈反潛操演，若敵潛艦進入台灣週邊領海，一旦被發現，即可迅速以陸空聯合反潛，進行有效反潛獵殺，國軍有充分能力，殲滅入侵之敵潛艦。

最後想請問海軍的學長和長官，海軍家裡沒大人當家了嗎？怎麼輪到退役的低階軍官，沒事在那裏說三道四？

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