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志玲結婚、宋宋離婚...被貼上「剩女」標籤的女明星們

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▲林志玲與老公AKIRA。（圖／翻攝自微博／林志玲 ）

（編按：永遠的台灣第一名模志玲姐姐才剛宣布閃嫁，相隔不到幾個月，南韓被譽為「童話故事」的宋宋夫妻卻驚爆離婚。巧合的是，兩件事件爆出時，網友們都沒少討論過關於兩個女人的「年紀問題」。）

●作者／瑞典劉先生的膚淺日常

林志玲前陣子結婚了，大家覺得「黃金剩女團」要解散了，眾人關心她比男方大幾歲、又比男方多賺幾個億，有人形容把臺灣女人送給日本當新娘；甚至有政治人物端出育兒利多，才剛宣布結婚，就要她把小孩生在臺灣。

這是身為女人的悲哀嗎？可以是天真小女孩也可以是剩女，角色又會在新娘、妻子、高齡產婦、母親、甚至國母之間徘徊。

婚姻是一種選擇，且不該只是女人的終身大事；也是男人的。它沒有性別限制、它也不僅僅是愛的結合，它實在地宣示了雙方對於責任的承擔與義務。我們在祝福新人結婚之際，可不可以不要關心兩方年紀與收入的差距、國籍的不同、過去的背景、什麼時候要懷孕？

對，他們是公眾人物，會受到放大鏡檢視，但大眾對於他們私事的關心內容角度，也切切反應了我們對於女性社會角色的期待。

為什麼男性是「黃金單身漢」，女性就得是「黃金剩女」？

其實不論性別，我們從小到大就常被耳提面命，要考上那所高中大學、讀書時候不能談戀愛、大學畢業後要不要考研究所、都畢業了為什麼不好好找份工作、工作都幾年了要不要買房買車、過年時為何不帶男女朋友回家、都幾歲了還不快點結婚、都結婚了怎麼還不生、都生一個了為何不再生一個。

幾歲時要做什麼事，好像都有一套公式。這種過於積極的關心，在無形之中把我們訓練得服服貼貼，不想和別人不一樣，當別人在社會期待的路途上又跨出了下一步，我們就開始焦慮擔心，忍受著社會上的同儕壓力；而當自己好不容易跨出了那一步，便開始關心身邊的人為何不跨出那一步。

想起一個比利時好友兼同事，當年42歲未嫁，她在IG上分享過祖母與她的最後一張合照和談話，那是一張很有氣度的照片，跨世代的兩人打扮高雅，身著禮服，照片中的祖母必須坐著輪椅，卻擋不住她臉上的那份自信與傲氣。祖母告訴她，婚姻可以沒有，但一個人要 ”Have dignity and grace, forever”（永保尊嚴與優雅）。

其實她當時也不是不想結婚，就是想多體驗人生，三不五時到處旅遊，下班後可以不用趕回家而是去酒吧喝一杯，職場得意，身邊豔遇也不斷。她如果是個42歲的男人，應該就是大家口中的「黃金單身漢」，所幸她生活在瑞典，不用太擔心被貼上「黃金剩女」的標籤。

一年半前她宣告終結單身；然後不久前又迎來一個女兒，兩人還是沒有結婚。

因為婚姻就是一種選擇，而她還不急著做決定；且除了對方之外，沒有人該關心她的決定。

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