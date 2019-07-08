【宋宋離婚】王子公主不是尋覓而是打造而來

●沈政男／台大醫學系畢業，精神科醫師。

當宋慧喬與宋仲基離婚的消息傳來，很多人的第一個反應是，怎麼王子與公主結婚以後，不是永遠過著幸福快樂的日子，而是跟凡夫俗子一樣，也會以離婚收場？

因為，一、童話是騙小孩的，大人大種的你竟然還會相信。二、王子公主也是人，而兩個人朝夕相處，就會產生齟齬。三、婚姻太困難，即使你找到了心目中的王子公主，在走進柴米油鹽以後，也會褪去光環，變成凡夫俗子。

還有，最後這一點最重要：王子公主不是上天下海找來的，而是結婚以後兩人共同培養出來。

童話是騙小孩，但很多人還是相信，這世上會有一個王子公主，我心目中的百分百戀人，在地球的某一個角落等著我。

這世上當然有王子公主，但被你遇到的機率比彗星撞地球一百次還低，於是有一種叫愛情荷爾蒙的東西出現了，它會讓陷入熱戀的男女，都把對方看成王子公主、百分百男孩或女孩。

然而有時候光靠愛情荷爾蒙還不夠，因為你再怎麼樣催眠自己，都無法將眼前這人看成王子公主，於是另一種騙大人的童話叫愛情勵志文章，出現了，它會告訴你，高富帥不重要，相處得來最重要，或者，相處不來不重要，不必跟公婆相處最重要，如此這般什麼的，於是讓你加深自我催眠，真的相信自己找到了真愛。

然後牽手步入了禮堂，或者走進了戶政事務所。

然後，最快一到兩年，魔法消失，催眠藥水退去，王子變回了青蛙，睡美人又悠悠睡去，然後童話變成了社會新聞，吵架、相罵、互毆全都來，只是記者還沒上門按鈴。

據統計，離婚率最高是結婚後的第二年，而雙宋就是在這個時間點離婚。

雙宋在離婚前有沒有吵架、相罵、互毆？王子公主吵架，是不是不會罵髒話？有沒有氣到把三星手機摔在地上？

或許沒有，因為他們的離婚理由是個性不合，而個性不合是所謂的低衝突婚姻，也就是並無傷害婚姻的重大事件，比如外遇、家暴或財務糾紛，不至於吵到動刀動槍，就只是相處上不愉快，關係降到冰點，或者頂多有些口角，或者也沒有。

據統計，低衝突婚姻的離婚，通常比較容易後悔，因為當兩人分開以後冷靜想想，都會發現其實還有一些可以在婚姻中努力的事。比如以雙宋來說，兩人有沒有找過諮商？有沒有試圖做什麼挽回的努力？或者先分居一陣子，不要說離就離？

如果有小孩，低衝突婚姻的離婚比較容易讓小孩受傷，因為爸媽大體上沒有重大衝突，卻要分開，容易讓小孩感到不解與遺憾。

以個性不合來說，雙宋在結婚前交往多久？認識當然很久，但真正交往不曉得是多久，而如果是不到一年，那麼當然容易認識不清。據統計，交往不到一年就結婚，離婚率最高，因為認識不清。

然而即使交往好幾年，結了婚以後的生活，跟交往甚至同居，還是差異頗大，因此，婚後發現個性不合，比如約會時車子都乾乾淨淨，因為花錢給人做車內美容，其實在家經常衣物亂扔、吃完東西不收拾什麼的，這類婚前婚後的差異都是常態，沒什麼值得大驚小怪。

結婚前盡可能想清楚，「這人適不適合我？」一旦套上婚戒，從那一刻開始，就要把這個問題忘得一乾二淨，因為不管當初的考量與選擇如何，接下來要做的，就是把這人變成一個最適合自己的人。

婚姻的價值就在這裡，進入婚姻以後，因著彼此的提點與扶持，讓兩人都變成更好的人。婚姻長久的秘訣，就在於一起走過婚姻的考驗，讓彼此共同成長，有更多心靈交集，而這也是婚姻最大的樂趣來源。

他愛乾淨，你大剌剌，能不能商量出一個折衷點？你節儉省錢，他買東西不手軟，誰來管錢比較好？他個性急、愛掌控，你若大處著眼，小處放手，是不是兩全其美？你愛分享心事，他卻總是埋首自己的事，是不是因為彼此對對方的事都不感興趣？

如果婚姻沒有重大衝突，就只有個性不合之類的低衝突，那麼在離婚之前，最好給彼此再一次努力的機會。

王子公主不是尋覓而是打造而來。

▲雙宋閃婚當時被外界譽為如王子公主般的童話故事。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）



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